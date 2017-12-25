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Индексная книга (каталог) CNews*
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Стихийные бедствия Наводнение Flood

Как подать сигнал бедствия Как подать сигнал бедствия
Илья Репин, "Какой простор!" (1903) На картине изображена молодая пара. Они смеются и радуются друг другу, их даже не испугала волна, которая вдруг набежала и чуть не сбила с ног. Несмотря на грозные краски шторма, полотно наполнено светом, счастьем и гармонией. За это произведение Репину "прилетело" от критиков. Им не понравилось, что художник отошёл от своей классической манеры и "ударился в импрессионизм." Илья Репин, "Какой простор!" (1903) На картине изображена молодая пара. Они смеются и радуются друг другу, их даже не испугала волна, которая вдруг набежала и чуть не сбила с ног. Несмотря на грозные краски шторма, полотно наполнено светом, счастьем и гармонией. За это произведение Репину "прилетело" от критиков. Им не понравилось, что художник отошёл от своей классической манеры и "ударился в импрессионизм."
«Наводнение», 1926 г. Вебер Яков Яковлевич Холст, масло 70 x 110 см Энгельсский краеведческий музей, Энгельс «Наводнение», 1926 г. Вебер Яков Яковлевич Холст, масло 70 x 110 см Энгельсский краеведческий музей, Энгельс
Какой процент населения имеет риск столкнуться с наводнением. Более 1,8 млрд человек имеют шанс хотя бы раз быть подвергнутым наводнением. Из них 2/3 приходится на Юго-Восточную Азию – 1,24 млрд чел. При этом на Китай – 395 млн, а на Индию – 390 млн. Какой процент населения имеет риск столкнуться с наводнением. Более 1,8 млрд человек имеют шанс хотя бы раз быть подвергнутым наводнением. Из них 2/3 приходится на Юго-Восточную Азию – 1,24 млрд чел. При этом на Китай – 395 млн, а на Индию – 390 млн.
Тайфун Трами над Японией. Тайфун Трами над Японией.
Учись оказывать помощь утопающему на льду Советский плакат, 1970г. Учись оказывать помощь утопающему на льду Советский плакат, 1970г.

СОБЫТИЯ


25.12.2017 Социальные сети могут стать частью системы оповещения

создать эффективную систему оповещения. Проверку такой системы уже провели исследователи из Университета Данди (Великобритания), которые извлекали данные из социальной сети для мониторинга городского наводнения. Стихийные бедствия, в том числе наводнения, которые происходят в городских условиях, трудно контролировать из-за недостатка оперативных данных. Команда ученых из Университета
06.06.2016 Аналитика: Наводнение данными началось, «выплывут» не все

фик вырос в 4 тыс. раз, а за 15 лет — в астрономические 400 млн раз. Это и есть начало того самого «наводнения» данных, когда от гигабайтов мы переходим к зеттабайтам. Для корпоративных ИТ это

25.07.2014 «Ростелеком» подсчитал ущерб от наводнения в Алтайском крае и Республике Алтай

. Инфраструктура связи оказалась фактически разрушенной в 51 населенном пункте двух регионов. В дни наводнения отрезанными от стационарной телефонной связи и интернет оставались 9 тыс. абоненто
07.10.2013 Новый ГИС-сервис помогает выбрать место жительства

После наводнения в Колорадо, компания Intermap представила американским потребителям полезный геоин
18.09.2013 Esri CIS с помощью платформы ArcGIS создала карту наводнения в Хабаровске

Российская компания Esri CIS опубликовала карту наводнения в г. Хабаровск. Карта создана на платформе ArcGIS – профессиональной ГИС-системы, разработанной компанией Esri. Космические снимки предоставлены ИТЦ «Сканэкс». На интерактивной карте
19.08.2013 «Билайн» принял меры по сохранению мобильной связи в зоне наводнения на Дальнем Востоке

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о проведении работ, направленных на сохранение работоспособности базовых станций в зоне наводнения на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае переведены на автономное энергоснабжение часть базовых станций и оборудования транспортной сети вдоль трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.

03.04.2013 Новая система землепользования предотвратит наводнения

После завершения сезона морозно-снежной стихии традиционно наступает пора наводнений. Наводнения наносят большой ущерб, но инженеры из Университета штата Орегон, кажется, нашли способ решить эту проблему. Американские инженеры разработали новый интерактивный инструмент, позволяю
05.10.2012 «Орион Экспресс» бесплатно заменит спутниковые комплекты жертвам наводнения в Крымске

ий, 4 октября компания запустила бесплатный обмен оборудования для своих абонентов, пострадавших от наводнения в Крымске. По его словам, «Орион Экспесс» является единственным оператором России,
07.06.2012 Цены на жесткие диски останутся высокими еще долго

Цены на жесткие диски в ближайшей перспективе останутся высокими, несмотря на быстрые темпы восстановления индустрии после разрушительного наводнения в Таиланде в прошлом году. Об этом предупредила исследовательская компания IHS iSuppli. "До 2014 г. мы не рассчитываем, что средняя отпускная стоимость жестких дисков (ASP) опустится
26.01.2012 WD понесла затраты в размере $199 млн в связи с наводнением в Таиланде

о года, завершившийся 30 декабря 2011 г., а также доложила о ходе восстановления производства после наводнения в Таиланде. В указанный период выручка WD составила $2 млрд, объем поставок жестки
20.01.2012 Годовой отчет Intel: $1 млрд смыло наводнением в Таиланде

достигла 64 центов на акцию. В 2012 г. Intel планирует упрочить свои позиции Напомним, что в декабре вендор понизил прогнозируемый по итогам IV квартала объем выручки с $14,7 млрд до $13,7 млрд из-за наводнения в Таиланде, которое оказало негативное влияние на поставки персональных компьютеров на рынок и, соответственно, на спрос процессоров. В 2011 г. Intel выплатила дивиденды на сумму в $
13.12.2011 Intel не досчитался $1 млрд из-за наводнения в Таиланде

менить прогноз заставил более низкий спрос на процессоры Intel вследствие произошедшего в этом году наводнения в Таиланде. «Мы ожидаем, что продажи персональных компьютеров в IV квартале выраст
11.11.2011 IDC: Наводнение в Тайланде «смоет» 20% рынка ПК

0-45% всего мирового объема жестких дисков. К началу ноября в результате сильнейшего за многие годы наводнения здесь было остановлено более 12 заводов по выпуску жестких дисков, что составляет

31.10.2011 Наводнение в Таиланде «затопило» рынок жестких дисков: Цены на винчестеры резко растут

сошли с конвейеров таиландских заводов (остальные 40% выпущены в Малайзии). Сведения о последствиях наводнения напоминают сводки с фронта. 12 октября вендор объявил о закрытии заводов, отметив,
26.04.2011 Муравьи строят из себя плот, спасаясь от наводнения

Огненные муравьи Solenopsis invicta, самые кусачие и ядовитые представители муравьиного племени, в случае наводнения спасаются по-библейски – они строят ковчег. Причем строят его из своих собственных тел. Об этом сообщила в последнем номере журнала Proceedings of the National Academy of Sciences гр
16.06.2008 Проливные дожди вызвали наводнения в Китае и США

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в результате наводнения на юго-западе Китая погибли 55 человек, пропали 7, более миллиона эвакуированы. Стихия нанесла удар по девяти китайским провинциям, среди которых и провинция Сычуань, пострадавшая в

31.07.2007 Спутник запротоколировал обстоятельства наводнения на Зее

По данным НЦ ОМЗ, 25 июля российский спутник «Ресурс-ДК» осуществил съемку зоны наводнения в Зейском районе Амурской области. В результате ливневых дождей на севере Амурской
10.07.2007 В Китае наводнение затопило 75 деревень

Reuters. На затопление деревень власти пошли преднамеренно, чтобы ослабить последствия сильнейшего наводнения реки Хувэй, расположенной между Янцзы и Хуанхэ. Затопление зоны Mengwa восточной о
23.05.2007 Наводнение Янцзы будет самым большим за последние 10 лет

днением 1998 года и унесшим жизни 3 тыс. китайцев, сообщает агентство Reuters. Усугубляет опасность наводнения рост больших многомиллионных городов вдоль реки. Информационные службы Китая и Гла
02.11.2006 Наводнение в Питере угрожает интернету

компания «ВестКолл». Как сообщил CNews технический директор компании Александр Фрейдкин, «в связи с наводнением были затоплены помещения на площадке обмена интернет-трафиком на Большой Морской,
26.08.2002 Наводнение в Европе создает помехи поставкам Infineon
16.08.2002 Фабрика AMD не пострадала от наводнения

Как заявила на этой неделе компания Advanced Micro Devices заявила, её фабрика в Дрездене, Германия, не пострадала от разрушительного наводнения, накатившегося на Европу, и продолжает работать в нормальном режиме. Дрезденская фабрика находится на возвышении в нескольких милях от реки Эльбы и имеет на своей территории электрос

Публикаций - 229, упоминаний - 263

Стихийные бедствия и организации, системы, технологии, персоны:

Western Digital Corporation - WDC 589 14
Seagate Technology 766 11
Toshiba Corporation 2980 10
Ростелеком 10948 9
Intel Corporation 12811 9
Samsung Electronics 11064 8
Sony 6739 8
Microsoft Corporation 25775 7
Lenovo Group 2446 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Nikon 646 7
Kalypso Media - Ascaron Entertainment - Realmforge Studios - Gaming Minds Studios - Claymore Game Studios - Nine Worlds Studios 85 7
Dell EMC 5180 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
HP Inc. 5883 6
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 146 6
МегаФон 10742 5
Apple Inc 13154 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Broadcom - VMware 2610 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
Huawei 4676 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Fujitsu 2105 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Schneider Electric 614 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Google LLC 12688 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Canon 1439 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Россети Ленэнерго 1699 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Visa International 1993 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Lockheed Martin 777 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 2
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
Ozon Fresh 37 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 1
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 5 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
Красный квадрат 11 1
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 14 1
Таксик 4 1
Газпром ГПМХ - Insight People - Инсайт Люди 5 1
Романов Двор БЦ 11 1
Costco Wholesale Corporation 30 1
Газпром - Nord Stream AG - Nord Stream 2 AG - Nord Stream Aktiengesellschaft - NEGPC - North European Gas Pipeline Company - Северный поток - Северный поток 2 13 1
Евросеть - Альт Телеком 22 1
ННК Саратовнефтегаздобыча 1 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Связной ГК 1401 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 11
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 2
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 2
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
Федеральное правительство Германии - Министерство иностранных дел Германии - МИД Германии - Auswärtiges Amt 9 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
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AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 6
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Apple iPhone 6 4861 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 3
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 3
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 3
World Fire Atlas - Мировой атлас пожаров - Атлас пожаров мира 4 2
МТС Нас касается - Цифровой сервис поддержки благотворительности 9 2
NASA QuikSCAT - NASA Quick Scatterometer 5 2
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Кондор-ФКА - Кондор-Э 13 2
Apple iPad 4011 2
Apple iOS 8583 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 2
Microsoft Azure 1526 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Космодром Байконур 1072 2
МТС Cashback - MTS Cashback 34 2
Ковчег - система резервного копирования 49 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 2
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 2
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 2
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 2
Apple - macOS Time Machine 77 2
ESA MARSIS - Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding - Специализированный радар Европейского космического агентства 34 2
Путин Владимир 3454 5
Coyne John - Койн Джон 6 3
Lebreton Jean-Pierre - Лебретон Жан-Пьер 4 2
Lunine Jonathan - Лунин Джонатан 6 2
Rydning John - Райднинг Джон 12 2
Tompson Loren - Томсон Лорен 10 2
Arquilla John - Аркилла Джон 3 2
Zarnecki John - Зарнецки Джон 2 2
Новикова Елена 105 2
Шибанов Владимир 32 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Левкевич Михаил 59 2
Камытбаева Зарина 16 2
Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 1
Мужанова Валерия 1 1
Лютов Никита 1 1
Литвинчук Анатолий 1 1
Крылов Станислав 3 1
Hewitt Jeffrey - Хьюитт Джеффри 9 1
Тятюшев Максим 215 1
Федосеева Маргарита 7 1
Петухов Владимир 2 1
Пронина Антонина 4 1
Юркова Ольга 18 1
Курилович Евгений 9 1
Наумов Владимир 18 1
Ильина Наталья 18 1
Зенин Евгений 4 1
Тихонова Божена 16 1
Чаркин Владимир 16 1
Порошин Тимур 32 1
Рыбакова Наталья 1 1
Шаев Виталий 59 1
Беликов Евгений 4 1
Холодов Евгений 1 1
Проскурин Денис 2 1
Бабич Олег 1 1
Темиров Игорь 2 1
Benn Hilary - Бенн Хилари 4 1
Симонов Михаил 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 72
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 65
Земля - планета Солнечной системы 10865 39
Таиланд - Королевство 926 37
Европа 24964 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
Япония 13807 16
Индия - Bharat 5869 16
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 12
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Азия - Азиатский регион 5920 10
Африка - Африканский регион 3641 10
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 10
Филиппины - Республика 599 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 8
Канада 5081 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
США - Калифорния 4829 7
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 7
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 6
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 6
США - Миссисипи 65 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Исландия 255 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 5
Россия - ДФО - Амурская область 954 5
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 363 5
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 5
Мировой океан - World Ocean 528 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 226 5
Дания - Гренландия 145 5
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 54
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 31
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 29
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 18
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 16
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 15
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 12
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Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 12
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
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Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
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UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 42 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
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