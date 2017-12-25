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Стихийные бедствия Наводнение Flood


Илья Репин, "Какой простор!" (1903) На картине изображена молодая пара. Они смеются и радуются друг другу, их даже не испугала волна, которая вдруг набежала и чуть не сбила с ног. Несмотря на грозные краски шторма, полотно наполнено светом, счастьем и гармонией. За это произведение Репину "прилетело" от критиков. Им не понравилось, что художник отошёл от своей классической манеры и "ударился в импрессионизм." Илья Репин, "Какой простор!" (1903) На картине изображена молодая пара. Они смеются и радуются друг другу, их даже не испугала волна, которая вдруг набежала и чуть не сбила с ног. Несмотря на грозные краски шторма, полотно наполнено светом, счастьем и гармонией. За это произведение Репину "прилетело" от критиков. Им не понравилось, что художник отошёл от своей классической манеры и "ударился в импрессионизм."
Какой процент населения имеет риск столкнуться с наводнением. Более 1,8 млрд человек имеют шанс хотя бы раз быть подвергнутым наводнением. Из них 2/3 приходится на Юго-Восточную Азию – 1,24 млрд чел. При этом на Китай – 395 млн, а на Индию – 390 млн. Какой процент населения имеет риск столкнуться с наводнением. Более 1,8 млрд человек имеют шанс хотя бы раз быть подвергнутым наводнением. Из них 2/3 приходится на Юго-Восточную Азию – 1,24 млрд чел. При этом на Китай – 395 млн, а на Индию – 390 млн.
Тайфун Трами над Японией. Тайфун Трами над Японией.


25.12.2017 Социальные сети могут стать частью системы оповещения
06.06.2016 Аналитика: Наводнение данными началось, «выплывут» не все
25.07.2014 «Ростелеком» подсчитал ущерб от наводнения в Алтайском крае и Республике Алтай
07.10.2013 Новый ГИС-сервис помогает выбрать место жительства
18.09.2013 Esri CIS с помощью платформы ArcGIS создала карту наводнения в Хабаровске
19.08.2013 «Билайн» принял меры по сохранению мобильной связи в зоне наводнения на Дальнем Востоке
03.04.2013 Новая система землепользования предотвратит наводнения
05.10.2012 «Орион Экспресс» бесплатно заменит спутниковые комплекты жертвам наводнения в Крымске
07.06.2012 Цены на жесткие диски останутся высокими еще долго
26.01.2012 WD понесла затраты в размере $199 млн в связи с наводнением в Таиланде
20.01.2012 Годовой отчет Intel: $1 млрд смыло наводнением в Таиланде
13.12.2011 Intel не досчитался $1 млрд из-за наводнения в Таиланде
11.11.2011 IDC: Наводнение в Тайланде «смоет» 20% рынка ПК
31.10.2011 Наводнение в Таиланде «затопило» рынок жестких дисков: Цены на винчестеры резко растут
26.04.2011 Муравьи строят из себя плот, спасаясь от наводнения
16.06.2008 Проливные дожди вызвали наводнения в Китае и США
31.07.2007 Спутник запротоколировал обстоятельства наводнения на Зее
10.07.2007 В Китае наводнение затопило 75 деревень
23.05.2007 Наводнение Янцзы будет самым большим за последние 10 лет
02.11.2006 Наводнение в Питере угрожает интернету
26.08.2002 Наводнение в Европе создает помехи поставкам Infineon
16.08.2002 Фабрика AMD не пострадала от наводнения

Публикаций - 212, упоминаний - 244
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