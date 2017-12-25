Социальные сети могут стать частью системы оповещения создать эффективную систему оповещения. Проверку такой системы уже провели исследователи из Университета Данди (Великобритания), которые извлекали данные из социальной сети для мониторинга городского наводнения. Стихийные бедствия, в том числе наводнения, которые происходят в городских условиях, трудно контролировать из-за недостатка оперативных данных. Команда ученых из Университета

Аналитика: Наводнение данными началось, «выплывут» не все фик вырос в 4 тыс. раз, а за 15 лет — в астрономические 400 млн раз. Это и есть начало того самого «наводнения» данных, когда от гигабайтов мы переходим к зеттабайтам. Для корпоративных ИТ это

«Ростелеком» подсчитал ущерб от наводнения в Алтайском крае и Республике Алтай . Инфраструктура связи оказалась фактически разрушенной в 51 населенном пункте двух регионов. В дни наводнения отрезанными от стационарной телефонной связи и интернет оставались 9 тыс. абоненто

Новый ГИС-сервис помогает выбрать место жительства После наводнения в Колорадо, компания Intermap представила американским потребителям полезный геоин

Esri CIS с помощью платформы ArcGIS создала карту наводнения в Хабаровске Российская компания Esri CIS опубликовала карту наводнения в г. Хабаровск. Карта создана на платформе ArcGIS – профессиональной ГИС-системы, разработанной компанией Esri. Космические снимки предоставлены ИТЦ «Сканэкс». На интерактивной карте

«Билайн» принял меры по сохранению мобильной связи в зоне наводнения на Дальнем Востоке Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о проведении работ, направленных на сохранение работоспособности базовых станций в зоне наводнения на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае переведены на автономное энергоснабжение часть базовых станций и оборудования транспортной сети вдоль трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.

Новая система землепользования предотвратит наводнения После завершения сезона морозно-снежной стихии традиционно наступает пора наводнений. Наводнения наносят большой ущерб, но инженеры из Университета штата Орегон, кажется, нашли способ решить эту проблему. Американские инженеры разработали новый интерактивный инструмент, позволяю

«Орион Экспресс» бесплатно заменит спутниковые комплекты жертвам наводнения в Крымске ий, 4 октября компания запустила бесплатный обмен оборудования для своих абонентов, пострадавших от наводнения в Крымске. По его словам, «Орион Экспесс» является единственным оператором России,

Цены на жесткие диски останутся высокими еще долго Цены на жесткие диски в ближайшей перспективе останутся высокими, несмотря на быстрые темпы восстановления индустрии после разрушительного наводнения в Таиланде в прошлом году. Об этом предупредила исследовательская компания IHS iSuppli. "До 2014 г. мы не рассчитываем, что средняя отпускная стоимость жестких дисков (ASP) опустится

WD понесла затраты в размере $199 млн в связи с наводнением в Таиланде о года, завершившийся 30 декабря 2011 г., а также доложила о ходе восстановления производства после наводнения в Таиланде. В указанный период выручка WD составила $2 млрд, объем поставок жестки

Годовой отчет Intel: $1 млрд смыло наводнением в Таиланде достигла 64 центов на акцию. В 2012 г. Intel планирует упрочить свои позиции Напомним, что в декабре вендор понизил прогнозируемый по итогам IV квартала объем выручки с $14,7 млрд до $13,7 млрд из-за наводнения в Таиланде, которое оказало негативное влияние на поставки персональных компьютеров на рынок и, соответственно, на спрос процессоров. В 2011 г. Intel выплатила дивиденды на сумму в $

Intel не досчитался $1 млрд из-за наводнения в Таиланде менить прогноз заставил более низкий спрос на процессоры Intel вследствие произошедшего в этом году наводнения в Таиланде. «Мы ожидаем, что продажи персональных компьютеров в IV квартале выраст

IDC: Наводнение в Тайланде «смоет» 20% рынка ПК 0-45% всего мирового объема жестких дисков. К началу ноября в результате сильнейшего за многие годы наводнения здесь было остановлено более 12 заводов по выпуску жестких дисков, что составляет

Наводнение в Таиланде «затопило» рынок жестких дисков: Цены на винчестеры резко растут сошли с конвейеров таиландских заводов (остальные 40% выпущены в Малайзии). Сведения о последствиях наводнения напоминают сводки с фронта. 12 октября вендор объявил о закрытии заводов, отметив,

Муравьи строят из себя плот, спасаясь от наводнения Огненные муравьи Solenopsis invicta, самые кусачие и ядовитые представители муравьиного племени, в случае наводнения спасаются по-библейски – они строят ковчег. Причем строят его из своих собственных тел. Об этом сообщила в последнем номере журнала Proceedings of the National Academy of Sciences гр

Проливные дожди вызвали наводнения в Китае и США Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в результате наводнения на юго-западе Китая погибли 55 человек, пропали 7, более миллиона эвакуированы. Стихия нанесла удар по девяти китайским провинциям, среди которых и провинция Сычуань, пострадавшая в

Спутник запротоколировал обстоятельства наводнения на Зее По данным НЦ ОМЗ, 25 июля российский спутник «Ресурс-ДК» осуществил съемку зоны наводнения в Зейском районе Амурской области. В результате ливневых дождей на севере Амурской

В Китае наводнение затопило 75 деревень Reuters. На затопление деревень власти пошли преднамеренно, чтобы ослабить последствия сильнейшего наводнения реки Хувэй, расположенной между Янцзы и Хуанхэ. Затопление зоны Mengwa восточной о

Наводнение Янцзы будет самым большим за последние 10 лет днением 1998 года и унесшим жизни 3 тыс. китайцев, сообщает агентство Reuters. Усугубляет опасность наводнения рост больших многомиллионных городов вдоль реки. Информационные службы Китая и Гла

Наводнение в Питере угрожает интернету компания «ВестКолл». Как сообщил CNews технический директор компании Александр Фрейдкин, «в связи с наводнением были затоплены помещения на площадке обмена интернет-трафиком на Большой Морской,