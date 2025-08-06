Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180003
ИКТ 13988
Организации 10866
Ведомства 1481
Ассоциации 1012
Технологии 3487
Системы 25986
Персоны 77492
География 2904
Статьи 1539
Пресса 1234
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2680
Мероприятия 864

Беликов Евгений


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 МГУ: искусственный интеллект помогает переосмыслить человеческую идентичность 1
29.12.2012 Sharp: Мы вовремя встретились с компанией "ЮНИТ-Оргтехника" 1
28.11.2012 Федеральная сервисная сеть «ЮНИТ-Оргтехники»: современные стандарты и технологии каждому региональному партнеру 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Беликов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Sharp Electronics - Шарп Электроникс Раша 29 2
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 2
Sharp Corporation 1043 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
Xerox 1145 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 250 1
Apple Inc 12351 1
Qualcomm Technologies 1864 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5130 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 365 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 448 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11748 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3376 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1340 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2002 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4731 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1348 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14145 1
Электроника - IGZO IPS TFT - Indium Galium Zink Oxide - Оксид индия, галлия и цинка - Полупроводниковый материал для сенсорных панелей 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69853 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16644 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1205 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13016 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16494 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21576 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 992 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24978 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6493 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7228 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1316 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 878 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 283 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6178 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника - UNITDoc - Система добровольной сертификации услуг по ремонту и техническому обслуживанию информационных систем предприятия 11 2
Apple Pencil 111 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3378 1
Sharp Aquos 73 1
Еникеев Роман 2 2
Грибанов Юрий 30 2
Галкин Андрей 19 1
Родионов Сергей 7 1
Володин Алексей 3 1
Сыпачев Сергей 1 1
Сухоруков Евгений 1 1
Конев Игорь 1 1
Антишин Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151732 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1549 2
Япония 13407 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2941 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44711 1
Европа 24468 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17709 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18106 1
Таиланд - Королевство 846 1
Япония - Осака 142 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49927 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7137 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5436 1
Аренда 2525 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2450 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1517 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 508 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 224 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 432 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53477 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 566 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11433 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2238 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376577, в очереди разбора - 746208.
Создано именных указателей - 180003.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще