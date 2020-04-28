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Япония
Осака

Япония - Осака


28.04.2020 Qrator Labs открыла центр фильтрации трафика в Японии 2
15.11.2019 Москва поднялась на 10 строчек в глобальном рейтинге инновационных городов 1
25.10.2019 Oracle запустит в 2020 году 20 новых регионов с дата-центрами Oracle Cloud 1
01.07.2019 Трамп «помиловал» Huawei. Компании дали временный допуск к американским технологиям 1
21.09.2018 Криптовалютная биржа из сотни крупнейших не заметила, как ее ограбили на $60 млн 1
04.04.2016 Официально: Сборщик iPhone и iPad вдвое сбил цену покупки Sharp 1
12.07.2013 Сбрейте это немедленно: ZOOM.CNews выбрал лучшие электробритвы 1
29.12.2012 Sharp: Мы вовремя встретились с компанией "ЮНИТ-Оргтехника" 1
19.04.2012 Ericsson будет развивать сеть LTE в Японии 1
09.11.2010 LTE-связь оказалась дороже 3G, хотя и ненамного 1
31.07.2009 Sony нашла деньги на совместный завод c компанией Sharp 1
31.10.2008 Sharp разработал ЖК-дисплей с функцией памяти 1
07.03.2008 Япония: хранение личных данных граждан госорганами законно 1
31.07.2007 Sharp инвестирует $3,2 млрд. в строительство завода по выпуску ЖК-дисплеев 1
20.07.2007 Крупная утечка в Японии: Resona Bank потерял данные 1 млн. клиентов 2
12.07.2007 Япония: банк потерял конфиденциальные данные о 980 тыс. клиентов 1
27.04.2007 Display 2007: Япония показывает ТВ будущего 2
23.09.2006 XNA в японских университетах 1
21.08.2006 Дайджест. Intel готовит суперподарок для геймеров 1
03.08.2006 Международный форум "Рочестер2006" прошел в Москве 1
14.02.2006 3GSM: Sanyo и Nokia создадут крупное совместное предприятие 1
24.01.2006 NASDAQ: ИТ-хаос на главной ИТ-бирже 1
10.01.2006 Matsushita планирует построить самый большой в мире завод по производству плазменных экранов 1
21.11.2005 KDDI тестирует подачу цифрового видео в автомобили 1
01.11.2005 Токийская фондовая биржа возобновила работу 1
20.09.2005 Sharp намерен потеснить плазму с помощью 57-дюймового ЖК-телевизора 1
13.09.2005 Matsushita будет продавать плазменные панели другим производителям телевизоров 1
25.07.2005 В Японии продемонстрирован новый сверхскоростной поезд 1
15.06.2005 В Японии арестовали создателя поддельной Yahoo 1
03.06.2005 Япония вводит новую программу "супер-науки" 1
07.07.2004 Российским экспортерам ПО нужно особое приглашение 1
02.12.2003 В Японии запущено цифровое телевещание 1
28.11.2003 Розничные продажи Apple выходят за пределы США 1
04.11.2003 Японская полиция арестовала бразильского хакера 1
23.10.2003 KDDI запускает сеть CDMA2000 1x EV-DO 1
12.08.2003 Мобильник превращается в телевизор 1
10.06.2003 Sony возлагает надежды на новый бренд 1
21.04.2003 Япония начнет цифровое телевещание в декабре 1
18.02.2002 Matsushita представила новую услугу: сетевая камера с собственным доменным именем 1
13.02.2002 Matsushita создаст компанию по производству полупроводниковых приборов в Китае 1

Публикаций - 43, упоминаний - 46

Япония упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 4260 5
Sharp Corporation 716 5
Microsoft Corporation 16418 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1849 3
Fujitsu 1099 2
Qualcomm Technologies 1184 2
Intel Corporation 7156 2
Dell EMC 3517 2
LG Electronics 2703 2
Apple Inc - Эппл Рус 9009 2
NTT DoCoMo 492 1
Ericsson 1371 1
Canon 1028 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 869 1
Philips 1320 1
Yahoo! 2122 1
InfoWatch - Инфовотч 805 1
Seiko Epson Corporation 599 1
Pioneer Corporation 281 1
JVC Kenwood 238 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 313 1
Sanyo Electric 227 1
Xerox 739 1
Hitachi 844 1
HP Inc. 4215 1
Nokia Corporation 3974 1
Lenovo Group 1868 1
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 337 1
Google LLC 8864 1
Ovum 84 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 48 1
Qrator Labs 89 1
Oracle Corporation 4603 1
Meta - Facebook 3966 1
Huawei 2982 1
Twitter 2208 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 211 1
Procter&Gamble - P&G 139 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 255 1
Caterpillar 45 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1104 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 395 1
Пентагон - Министерство обороны США 618 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 80 1
JFSA - Japan Financial Services Agency - Агентство финансовых услуг Японии 1 1
Президент США - The White House - Белый дом - Национальный экономический совет Белого дома - The National Economic Council (NEC) 1 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1368 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 808 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 306 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 23 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2345 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3589 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 491 1
Power Bank - Электрический аккумулятор - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 228 1
MPS - Managed Print Services - Система управления печатью 44 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1282 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6266 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 579 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 643 1
3G - Стандарт мобильной связи 4503 1
МФУ - Многофункциональное устройство 718 1
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 339 1
ARM64 - Архитектура процессора 1085 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 766 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4028 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3180 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1048 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2706 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 62 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1589 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3593 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4103 1
Microsoft Windows 10 8833 2
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 31 1
Google Android 10788 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2778 1
Intel Core 2 Duo 432 1
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 94 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5363 1
Apple iPad 3264 1
Oracle Fusion Cloud Applications 32 1
MONA - MonaCoin - криптовалюта 3 1
Oracle Generation 2 Cloud Infrastructure 5 1
Tech Bureau - Криптовалютная биржа 1 1
Pundi X - криптовалюта 3 1
Zaif - криптовалютная биржа 4 1
Oracle Fusion ERP 18 1
Oracle Cloud Applications 17 1
Oracle Analytics 4 1
Coinrail - криптовалютная биржа 6 1
Bitcoin Cash - криптовалюта 18 1
Bithumb - Южнокорейская криптовалютная биржа 12 1
Huawei nova - Серия смартфона 64 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 1
Huawei Hongmeng OS - ранее Kirin OS 29 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 57 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 274 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Microsoft Azure 1174 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 330 1
Ефимов Владимир 33 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Лямин Александр 59 1
Johnson Don - Джонсон Дон 6 1
Тихонов Денис 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 323 1
Illsley Roy - Иллсли Рой 3 1
Kudlow Lawrence - Кудлоу Лоуренс 1 1
Dell Michael - Делл Майкл 120 1
Грибанов Юрий 24 1
Зенкин Денис 236 1
Япония 5030 16
Япония - Токио 532 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 21720 6
Россия - Российская федерация - РФ 72099 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8077 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8478 3
Южная Корея - Республика 2343 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 561 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 939 2
Великобритания - Лондон 1327 2
Нидерланды - Амстердам 364 2
Китай - Гонконг - Специальный административный район 839 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1186 2
США - Нью-Йорк 1703 2
Австралия - Австралийский Союз 1647 2
Индия - Республика 3029 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 541 2
Сингапур - Республика 1048 2
Европа 5507 2
Азия - Азиатский регион 2296 2
Бразилия - Сан-Паулу 115 1
Италия - Рим 99 1
США - Торонто 109 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 290 1
Норвегия - Осло 62 1
Бельгия - Брюссель 121 1
Индия - Махараштра - Мумбаи 63 1
США - Лос-Анджелес 458 1
Южная Корея - Сеул 223 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 313 1
Африка Южная 215 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 411 1
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 317 1
Австралия - Сидней 109 1
Канада - Ванкувер 93 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 220 1
ЮАР - Кейптаун 23 1
Эстония - Таллин 32 1
Китай - Пекин 549 1
Канада - Монреаль 43 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1449 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7246 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 544 1
CoinMarKetCap 16 1
The Wall Street Journal 831 1
Bloomberg 814 1
РИА Новости 703 1
Yahoo Finance 21 1
Juniper Research 333 1
Global mobileGov Awards 5 1
Короткая ссылка

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Ключевых фраз выявлено - 987883, в очереди разбора - 890447.
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