Индексная книга (каталог) CNews*
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Володин Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Володин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Sharp Corporation 1062 1
|НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
|Sharp Electronics - Шарп Электроникс Раша 30 1
|GDTeam - CyberCrew 46 1
|Xerox - The Haloid Company 1169 1
|Apple Inc 13324 1
|Qualcomm Technologies 1993 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 418 1
|Грибанов Юрий 30 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Беликов Евгений 4 1
|Еникеев Роман 2 1
|Конев Игорь 1 1
|Сергунина Наталья 375 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.