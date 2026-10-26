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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203226
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Володин Алексей

СОБЫТИЯ


26.10.2026 Агрокомплекс «Иванисово» снизил затраты на ИТ-инфраструктуру на 30% после миграции в Cloud.ru 1
01.03.2022 Московский портал mos.ru адаптируют для незрячих и слабовидящих людей 1
29.12.2012 Sharp: Мы вовремя встретились с компанией "ЮНИТ-Оргтехника" 1
01.04.2008 8th Day: Отбор тестеров завершен 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Володин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Sharp Corporation 1062 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
Sharp Electronics - Шарп Электроникс Раша 30 1
GDTeam - CyberCrew 46 1
Xerox - The Haloid Company 1169 1
Apple Inc 13324 1
Qualcomm Technologies 1993 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 126 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 771 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5484 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2100 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 418 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27254 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13193 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7590 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13705 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6645 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8632 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3609 1
Электроника - IGZO IPS TFT - Indium Galium Zink Oxide - Оксид индия, галлия и цинка - Полупроводниковый материал для сенсорных панелей 53 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1072 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16855 1
W3C - WAI - Web Accessibility Initiative - W3C WCAG - Web Content Accessibility Guidelines 20 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3677 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6490 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 330 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 951 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24271 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 495 1
Управляемость - Manageability 2376 1
CPC - Cost-Per-Click - цена за клик - PPC - Pay-Per-Click - оплата за каждый клик 99 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 549 1
Контрастность 3074 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55137 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1262 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18394 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22874 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26586 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5104 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2389 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5373 1
Apple Pencil 118 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3745 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 813 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 87 1
Sharp - Aquos - Sharp S - Серия смартфонов 77 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника - UNITDoc - Система добровольной сертификации услуг по ремонту и техническому обслуживанию информационных систем предприятия 11 1
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform - Cloud.ru Evolution Container Apps - Cloud.ru Evolution Container Security 107 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1863 1
Грибанов Юрий 30 1
Новожилов Алексей 20 1
Беликов Евгений 4 1
Еникеев Роман 2 1
Конев Игорь 1 1
Сергунина Наталья 375 1
Россия - РФ - Российская федерация 169203 2
Таиланд - Королевство 943 1
Япония - Осака 145 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1729 1
Европа 25052 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48257 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3174 1
Япония 13869 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10612 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2539 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2590 1
Аренда 2732 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54319 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6208 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58705 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2185 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 759 1
Здравоохранение - Реабилитация 462 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 230 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1673 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12480 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7999 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1199 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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