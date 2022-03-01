Московский портал mos.ru адаптируют для незрячих и слабовидящих людей

Столичный портал mos.ru стал удобнее для незрячих и слабовидящих людей. На данный момент завершен первый этап его модернизации, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Специалисты адаптируют ресурс, чтобы на нем было проще находить информацию и пользоваться электронными сервисами при помощи скринридеров. Это распространенные программы для людей с нарушениями зрения, преобразующие текст на экране в речь.

«Принципиально важно, чтобы как можно больше москвичей могли пользоваться всеми возможностями городского портала. Работа над его инклюзивностью включает целый набор параметров. Одно из главных обновлений на первом этапе — усовершенствованная навигация. Для нас с вами эти изменения не так заметны, но они ощутимы для слабовидящих и незрячих жителей, поскольку помогают им лучше ориентироваться на сайте и самостоятельно получать нужные услуги», — сказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

В середине прошлого года к команде mos.ru присоединились три тестировщика с нарушениями зрения. Они принимают участие в апробации всех возможностей портала.

Главные принципы адаптации mos.ru для пользователей с нарушениями зрения — доступность содержания, понятность изложенной информации и управляемость функциями портала.

В первую очередь человек должен иметь возможность воспринимать контент тем способом, который ему подходит. Например, прослушивать информацию, если он не может ее прочитать. Поэтому на первом этапе доработок портал mos.ru сделали более доступным для программ экранного доступа, которыми привыкли пользоваться люди с различными нарушениями зрения, в том числе незрячие. Используя скринридер, человек переходит в различные разделы и выбирает нужные опции, а информация на экране зачитывается синтезатором речи.

Для того чтобы пользователи с нарушениями зрения быстро могли дойти до поисковой строки (кнопки «Поиск» в шапке сайта), специалисты mos.ru адаптировали навигацию.

Раньше, чтобы дойти до опции «Поиск», слабовидящему посетителю портала необходимо было прослушать все пункты и подпункты меню, а их около 30. Теперь обратиться к поиску и остальным пунктам меню можно за пару кликов. А затем пользователь решает, хочет ли открыть раздел или нет, и при необходимости может быстро попасть в него. По экрану пользователь перемещается с помощью клавиатуры и программ экранного доступа. Все популярные сервисы и разделы расположены на привычных местах, и доступ к ним не изменился.

Кроме того, специалисты доработали существующую дизайн-систему mos.ru. Теперь используются наиболее удобные для восприятия слабовидящими размеры и контрастность шрифтов, а также межстрочные расстояния (установленные ГОСТ 52872-2019). Это позволяет сделать портал более доступным и удобным для людей с нарушениями зрения. Были созданы специальные инструкции, которые помогают дизайнерам, редакторам, разработчикам, менеджерам и тестировщикам развивать mos.ru с учетом инклюзивного подхода.

Кнопки и текст в шапке портала mos.ru при клике теперь подсвечиваются синим цветом — это так называемое состояние фокуса. Это сделано для того, чтобы слабовидящий пользователь смог определить, в какой части страницы сайта он находится. К тому же синий цвет выбран потому, что его лучше всего различают люди с дальтонизмом.

На главной странице портала внедрена разметка заголовков. Они помечены специальными метатегами, которые считывает скринридер. Для программы экранного доступа заголовки видны отдельно от основного текста. Перемещаясь от заголовка к заголовку (это касается и других кликабельных элементов), пользователь может быстро найти нужную ему информацию.

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До внедрения разметки заголовков на главной странице, чтобы попасть, например, в блок «Афиша», пользователю с нарушением зрения нужно было прослушать все слова, которые выше написаны на странице. Сейчас можно при помощи быстрой навигации по заголовкам дойти до этого блока за пару кликов.

В мобильном приложении «Моя Москва» тоже внедрены некоторые инклюзивные новшества. Так, команда разработчиков официального приложения mos.ru добавила поддержку динамических текстовых стилей в списке начислений на главном экране раздела «Мои платежи». Если у пользователя в настройках гаджета установлено уменьшение или увеличение шрифтов, приложение это идентифицирует и применит к странице. Благодаря этому при увеличении шрифта в настройках мобильного телефона увеличивается шрифт и в «Моей Москве», а функциональность остается прежней.

При доработке портала Департамент информационных технологий города Москвы ориентируется на требования российских и международных стандартов (ГОСТ 52872-2019 и WCAG 2.0, 2.1), а также на исследования, которые проводятся с участием пользователей с нарушениями зрения.

В команде инклюзивного тестирования mos.ru отметили, что благодаря доработкам портал станет более доступным для людей с нарушениями зрения, а получать многие услуги можно будет без посторонней помощи. Командой mos.ru уже протестированы сервисы записи к врачу, передачи показаний счетчиков и другие, сейчас они дорабатываются с учетом требований.

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Как рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Алексей Володин, все больше городских услуг и сервисов, включая специализированные, появляется в формате онлайн.

Например, в конце прошлого года появилась возможность в электронном виде подать заявление на обеспечение федеральными техническими средствами для реабилитации или получение компенсации за самостоятельно приобретенные изделия. В том числе заявление на обеспечение собакой-проводником или получение компенсации за ее содержание. Для оформления этих услуг за счет межведомственного взаимодействия был сокращен перечень необходимых документов. Проверка предоставленных сведений проводится онлайн, а ход рассмотрения заявлений можно отслеживать в личном кабинете на mos.ru.

На портале mos.ru представлено более 380 услуг и сервисов, которыми пользуются свыше 14,5 млн человек. Сервисы и услуги на mos.ru помогают упростить взаимодействие с органами власти, оформить или подать документы, оплачивать счета и получать полезную информацию. В 2021 г. городским электронным услугам исполнилось 10 лет.