Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение

С начала 2024 г. приложение «Моя Москва» скачали более 700 тыс. раз В первом полугодии 2024 г. городское приложение «Моя Москва» скачали более 700 тыс. человек. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2023

Оплата услуг, передача показаний счетчиков, запись к врачу: какими функциями приложения «Моя Москва» горожане пользуются чаще всего Количество жителей столицы, которые пользуются городскими услугам и сервисами в приложении «Моя Москва», постоянно растет. Только с начала 2023 г. ими воспользовались около 15 млн раз,

У голосового помощника приложения «Моя Москва» появилось имя У голосового помощника приложения «Моя Москва» появилось имя. Жители столицы в течение нескольких недель голосовали в проекте «А

Голосовой помощник мобильного приложения «Моя Москва» научился находить автомобильные штрафы Найти неоплаченные автомобильные штрафы в мобильном приложении «Моя Москва» теперь можно при помощи голоса. Для этого достаточно нажать в приложении на значок микрофона и озвучить свою просьбу. Голосовой помощник самостоятельно найдет штрафы и покажет их ав

Мобильное приложение «Моя Москва» установило рекорд активной ежемесячной аудитории Двукратный рост аудитории В первом полугодии 2022 г. к приложению «Моя Москва» присоединились более 622 тысяч новых пользователей – это на 38% больше, чем за ан

Мобильное приложение «Моя Москва» установило рекорд активной ежемесячной аудитории В первом полугодии 2022 г. к приложению «Моя Москва» присоединились более 622 тыс. новых пользователей – это на 38% больше, чем за ана

Услугами и сервисами приложения «Моя Москва» стали пользоваться вдвое чаще Горожане с января по март воспользовались услугами и сервисами мобильного приложения «Моя Москва» более 5,1 млн раз. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, это почти в два раза б

Услугами и сервисами приложения «Моя Москва» воспользовались более 23 млн раз Мобильному приложению mos.ru «Моя Москва» исполнилось три года. За это время москвичи воспользовались доступными в нем услу

В мобильном приложении «Моя Москва» теперь можно оплачивать все счета в одно касание Пользователи мобильного приложения «Моя Москва» теперь могут оплачивать несколько счетов одновременно. Общий платеж нужно подтвер

«Моя Москва» «очеловечила» голосового помощника в приложении У голосового помощника приложения «Моя Москва» появились новые фразы. Теперь это настоящий виртуальный собеседник, с которым мож

У приложения «Моя Москва» появилось почти полмиллиона новых пользователей В первом полугодии 2021 года к приложению «Моя Москва» присоединились более 450 тысяч новых пользователей. Всего с момента запуска прило

Столичный благотворительный сервис теперь доступен в приложении «Моя Москва» Городской благотворительный сервис появился в мобильном приложении «Моя Москва». С октября 2020 г. он работает на столичном портале mos.ru. Здесь москвичи могут сделать адресное пожертвование на социально ориентированные программы 42 некоммерческих организаций,

В приложении «Моя Москва» появилась история платежей В мобильном приложении «Моя Москва» появился раздел «История платежей». Это архив счетов за городские услуги и штрафов, которые пользователи оплачивали через приложение. Здесь можно найти любой платеж, выполненный с 1

В городском приложении «Моя Москва» началось тестирование голосового помощника В городском мобильном приложении «Моя Москва» в тестовом режиме начал работать раздел «Голосовой помощник». Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, новый интерфейс помогает запустить процесс получения услуги и отобразить нужн