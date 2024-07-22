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Правительство Москвы Моя Москва мобильное приложение

Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение

С начала 2019 года у портала mos.ru существует официальное мобильное приложение «Моя Москва». В нем собраны все самые популярные электронные сервисы. На те же вопросы, что и чат-бот на портале, в приложении отвечает электронный ассистент.  В мобильной версии в 2021 году в тестовом режиме начал работу голосовой помощник. Его можно попросить показать счета за коммунальные услуги, автомобильные штрафы, сообщить расписание уроков и домашние задания ребенка. Также виртуальный ассистент может предупредить о плановом отключении горячей воды и даже поддержать неформальную беседу.


22.07.2024 С начала 2024 г. приложение «Моя Москва» скачали более 700 тыс. раз

В первом полугодии 2024 г. городское приложение «Моя Москва» скачали более 700 тыс. человек. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2023

08.09.2023 Оплата услуг, передача показаний счетчиков, запись к врачу: какими функциями приложения «Моя Москва» горожане пользуются чаще всего

Количество жителей столицы, которые пользуются городскими услугам и сервисами в приложении «Моя Москва», постоянно растет. Только с начала 2023 г. ими воспользовались около 15 млн раз,

15.06.2023 У голосового помощника приложения «Моя Москва» появилось имя

У голосового помощника приложения «Моя Москва» появилось имя. Жители столицы в течение нескольких недель голосовали в проекте «А
15.07.2022 Голосовой помощник мобильного приложения «Моя Москва» научился находить автомобильные штрафы

Найти неоплаченные автомобильные штрафы в мобильном приложении «Моя Москва» теперь можно при помощи голоса. Для этого достаточно нажать в приложении на значок микрофона и озвучить свою просьбу. Голосовой помощник самостоятельно найдет штрафы и покажет их ав
11.07.2022 Мобильное приложение «Моя Москва» установило рекорд активной ежемесячной аудитории

Двукратный рост аудитории В первом полугодии 2022 г. к приложению «Моя Москва» присоединились более 622 тысяч новых пользователей – это на 38% больше, чем за ан
11.07.2022 Мобильное приложение «Моя Москва» установило рекорд активной ежемесячной аудитории

В первом полугодии 2022 г. к приложению «Моя Москва» присоединились более 622 тыс. новых пользователей – это на 38% больше, чем за ана
15.04.2022 Услугами и сервисами приложения «Моя Москва» стали пользоваться вдвое чаще

Горожане с января по март воспользовались услугами и сервисами мобильного приложения «Моя Москва» более 5,1 млн раз. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, это почти в два раза б
24.01.2022 Услугами и сервисами приложения «Моя Москва» воспользовались более 23 млн раз

Мобильному приложению mos.ru «Моя Москва» исполнилось три года. За это время москвичи воспользовались доступными в нем услу
03.11.2021 В мобильном приложении «Моя Москва» теперь можно оплачивать все счета в одно касание

Пользователи мобильного приложения «Моя Москва» теперь могут оплачивать несколько счетов одновременно. Общий платеж нужно подтвер
17.08.2021 «Моя Москва» «очеловечила» голосового помощника в приложении

У голосового помощника приложения «Моя Москва» появились новые фразы. Теперь это настоящий виртуальный собеседник, с которым мож
26.07.2021 У приложения «Моя Москва» появилось почти полмиллиона новых пользователей

В первом полугодии 2021 года к приложению «Моя Москва» присоединились более 450 тысяч новых пользователей. Всего с момента запуска прило
04.06.2021 Столичный благотворительный сервис теперь доступен в приложении «Моя Москва»

Городской благотворительный сервис появился в мобильном приложении «Моя Москва». С октября 2020 г. он работает на столичном портале mos.ru. Здесь москвичи могут сделать адресное пожертвование на социально ориентированные программы 42 некоммерческих организаций,
12.05.2021 В приложении «Моя Москва» появилась история платежей

В мобильном приложении «Моя Москва» появился раздел «История платежей». Это архив счетов за городские услуги и штрафов, которые пользователи оплачивали через приложение. Здесь можно найти любой платеж, выполненный с 1
23.12.2020 В городском приложении «Моя Москва» началось тестирование голосового помощника

В городском мобильном приложении «Моя Москва» в тестовом режиме начал работать раздел «Голосовой помощник». Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, новый интерфейс помогает запустить процесс получения услуги и отобразить нужн
28.04.2020 Приложение «Моя Москва» скачали более миллиона раз

Мобильное приложение портала mos.ru «Моя Москва» скачали уже больше миллиона раз, сообщили в городском Департаменте информационных технологий. С помощью приложения можно передать показания счетчиков, оплатить коммунальные услуги,


Публикаций - 79, упоминаний - 97

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 6
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 4
Google LLC 11775 3
Cisco Systems 5114 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 3
Ростелеком - Связьинвест 1707 3
Электросвязь 268 3
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 3
Ribbon Communications - ECI Telecom 74 3
Motorola Inc 1140 3
Связьинформ 88 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 3
North-West Group - НордВестГрупп - Норд Вест Групп 12 3
ИКС 318 3
Telegram Group 1983 3
ARD Satcom - АРД Сатком Сервис - АРД Телепорт 4 3
Microsoft Corporation 24625 2
Forus - Форус - Форус Консалтинг 28 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 51 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
8213 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 1
СП.АРМ 47 1
Т8 НТЦ 82 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 41 1
RuMarket 12 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
Генериум 13 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 4
Почта России ПАО 2112 3
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 3
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 3
Фонд развития игровых технологий и киберспорта РОФ 3 3
Superjob - Суперджоб 503 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 2
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 12 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 2
Главная дорога - Новое качество дорог 5 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Евросеть 1404 1
ОРБИ 13 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
Шалаш - Благотворительный фонд 3 1
Скопинфарм 7 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 28 1
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Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис 8 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 65 1
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