Правительство Москвы Моя Москва мобильное приложение
С начала 2019 года у портала mos.ru существует официальное мобильное приложение «Моя Москва». В нем собраны все самые популярные электронные сервисы. На те же вопросы, что и чат-бот на портале, в приложении отвечает электронный ассистент. В мобильной версии в 2021 году в тестовом режиме начал работу голосовой помощник. Его можно попросить показать счета за коммунальные услуги, автомобильные штрафы, сообщить расписание уроков и домашние задания ребенка. Также виртуальный ассистент может предупредить о плановом отключении горячей воды и даже поддержать неформальную беседу.
|22.07.2024
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С начала 2024 г. приложение «Моя Москва» скачали более 700 тыс. раз
В первом полугодии 2024 г. городское приложение «Моя Москва» скачали более 700 тыс. человек. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2023
|08.09.2023
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Оплата услуг, передача показаний счетчиков, запись к врачу: какими функциями приложения «Моя Москва» горожане пользуются чаще всего
Количество жителей столицы, которые пользуются городскими услугам и сервисами в приложении «Моя Москва», постоянно растет. Только с начала 2023 г. ими воспользовались около 15 млн раз,
|15.06.2023
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У голосового помощника приложения «Моя Москва» появилось имя
У голосового помощника приложения «Моя Москва» появилось имя. Жители столицы в течение нескольких недель голосовали в проекте «А
|15.07.2022
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Голосовой помощник мобильного приложения «Моя Москва» научился находить автомобильные штрафы
Найти неоплаченные автомобильные штрафы в мобильном приложении «Моя Москва» теперь можно при помощи голоса. Для этого достаточно нажать в приложении на значок микрофона и озвучить свою просьбу. Голосовой помощник самостоятельно найдет штрафы и покажет их ав
|11.07.2022
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Мобильное приложение «Моя Москва» установило рекорд активной ежемесячной аудитории
Двукратный рост аудитории В первом полугодии 2022 г. к приложению «Моя Москва» присоединились более 622 тысяч новых пользователей – это на 38% больше, чем за ан
|11.07.2022
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Мобильное приложение «Моя Москва» установило рекорд активной ежемесячной аудитории
В первом полугодии 2022 г. к приложению «Моя Москва» присоединились более 622 тыс. новых пользователей – это на 38% больше, чем за ана
|15.04.2022
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Услугами и сервисами приложения «Моя Москва» стали пользоваться вдвое чаще
Горожане с января по март воспользовались услугами и сервисами мобильного приложения «Моя Москва» более 5,1 млн раз. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, это почти в два раза б
|24.01.2022
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Услугами и сервисами приложения «Моя Москва» воспользовались более 23 млн раз
Мобильному приложению mos.ru «Моя Москва» исполнилось три года. За это время москвичи воспользовались доступными в нем услу
|03.11.2021
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В мобильном приложении «Моя Москва» теперь можно оплачивать все счета в одно касание
Пользователи мобильного приложения «Моя Москва» теперь могут оплачивать несколько счетов одновременно. Общий платеж нужно подтвер
|17.08.2021
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«Моя Москва» «очеловечила» голосового помощника в приложении
У голосового помощника приложения «Моя Москва» появились новые фразы. Теперь это настоящий виртуальный собеседник, с которым мож
|26.07.2021
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У приложения «Моя Москва» появилось почти полмиллиона новых пользователей
В первом полугодии 2021 года к приложению «Моя Москва» присоединились более 450 тысяч новых пользователей. Всего с момента запуска прило
|04.06.2021
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Столичный благотворительный сервис теперь доступен в приложении «Моя Москва»
Городской благотворительный сервис появился в мобильном приложении «Моя Москва». С октября 2020 г. он работает на столичном портале mos.ru. Здесь москвичи могут сделать адресное пожертвование на социально ориентированные программы 42 некоммерческих организаций,
|12.05.2021
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В приложении «Моя Москва» появилась история платежей
В мобильном приложении «Моя Москва» появился раздел «История платежей». Это архив счетов за городские услуги и штрафов, которые пользователи оплачивали через приложение. Здесь можно найти любой платеж, выполненный с 1
|23.12.2020
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В городском приложении «Моя Москва» началось тестирование голосового помощника
В городском мобильном приложении «Моя Москва» в тестовом режиме начал работать раздел «Голосовой помощник». Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, новый интерфейс помогает запустить процесс получения услуги и отобразить нужн
|28.04.2020
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Приложение «Моя Москва» скачали более миллиона раз
Мобильное приложение портала mos.ru «Моя Москва» скачали уже больше миллиона раз, сообщили в городском Департаменте информационных технологий. С помощью приложения можно передать показания счетчиков, оплатить коммунальные услуги,
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергунина Наталья 368 16
|Новиков Владимир 34 13
|Лысенко Эдуард 308 9
|Фролов Борис 30 7
|Фурсин Алексей 157 3
|Собянин Сергей 382 3
|Точилова Мария 10 2
|Шинкарук Елена 28 2
|Савицкий Андрей 32 2
|Абрамова Валентина 3 2
|Реймер Денис 54 1
|Белозеров Андрей 36 1
|Гончаров Михаил 10 1
|Чазов Андрей 22 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Смирнова-Крелль Оксана 52 1
|Небогатиков Андрей 1 1
|Новиков Семен 1 1
|Пырко Алексей 1 1
|Ванурин Алексей 1 1
|Герасимова Елена 2 1
|Гаман Максим 18 1
|Дин Дмитрий 1 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Богатырев Николай 1 1
|Кувшинов Марк 1 1
|Володин Алексей 3 1
|Былков Павел 1 1
|Алюшин Валерий 1 1
|Мартюк Кирилл 1 1
|Гетьман Никита 1 1
|Петрова Дарья 1 1
|Шишмарев Владислав 5 1
|Zhang Victor - Чжан Виктор 3 1
|Козлов Евгений 34 1
|Драгунова Екатерина 2 1
|Курбановна Гулина 1 1
|Гисина Анастасия 1 1
|Иванов Дмитрий 88 1
|Лубов Максим 1 1
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