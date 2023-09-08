Оплата услуг, передача показаний счетчиков, запись к врачу: какими функциями приложения «Моя Москва» горожане пользуются чаще всего

Количество жителей столицы, которые пользуются городскими услугам и сервисами в приложении «Моя Москва», постоянно растет. Только с начала 2023 г. ими воспользовались около 15 млн раз, что почти на 16% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Рост использования приложения для бытовых дел связан с удобством и высокой востребованностью именно мобильного формата: жители все чаще предпочитают не только передавать показания приборов учета или оплачивать счета, но и записываться к врачу, просматривать оценки и расписание ребенка в школе со смартфона. За 4,5 года горожане воспользовались доступными в “Моей Москве” услугами и сервисами свыше 63,6 млн раз, а ежемесячно приложением пользуется в среднем около 1 млн жителей», — отметили в Департаменте информационных технологий Москвы.

Чаще всего с помощью приложения горожане оплачивали услуги в сервисе «Мои платежи», передавали показания счетчиков воды, проверяли расписание и оценки детей в школе, а также записывались к врачу. Только этими сервисами с начала года воспользовались почти 11 млн раз.

В приложении «Моя Москва» собраны все необходимые услуги и сервисы для горожан, а дополнительные функции делают его удобнее. Например, москвичам доступна пакетная оплата, что дает возможность совершить несколько платежей в один клик. Голосовой помощник позволяет записаться к врачу, передать показания счетчиков или уточнить расписание занятий в школе. В 2023 г. благодаря участникам проекта «Активный гражданин» у виртуального ассистента появилось имя. Пока он доступен половине пользователей приложения.

Кроме того, в приложении есть городской благотворительный сервис, с помощью которого можно сделать адресное пожертвование в 85 фондов и некоммерческих организаций. Они поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также бездомных животных.

Безопасные коммуникации сотрудников: что важно знать бизнес-коммуникации

В 2022 г. в приложении обновили сервис передачи показаний счетчиков воды. Раньше жители отправляли данные в специальный чат, последовательно отвечая на вопросы бота. Теперь для них доступна форма приема показаний счетчиков, как на портале mos.ru.

***

Приложение «Моя Москва» разработала команда Департамента информационных технологий в 2019 г. Его уже скачали более 5,6 млн человек. Сервис входит в число наиболее популярных приложений у москвичей, которыми они пользуются для решения повседневных бытовых вопросов. Приложение можно скачать в App Store, AppGallery, RuStore и Google Play.