Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Оплата услуг, передача показаний счетчиков, запись к врачу: какими функциями приложения «Моя Москва» горожане пользуются чаще всего

Количество жителей столицы, которые пользуются городскими услугам и сервисами в приложении «Моя Москва», постоянно растет. Только с начала 2023 г. ими воспользовались около 15 млн раз, что почти на 16% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Рост использования приложения для бытовых дел связан с удобством и высокой востребованностью именно мобильного формата: жители все чаще предпочитают не только передавать показания приборов учета или оплачивать счета, но и записываться к врачу, просматривать оценки и расписание ребенка в школе со смартфона. За 4,5 года горожане воспользовались доступными в “Моей Москве” услугами и сервисами свыше 63,6 млн раз, а ежемесячно приложением пользуется в среднем около 1 млн жителей», — отметили в Департаменте информационных технологий Москвы.

Чаще всего с помощью приложения горожане оплачивали услуги в сервисе «Мои платежи», передавали показания счетчиков воды, проверяли расписание и оценки детей в школе, а также записывались к врачу. Только этими сервисами с начала года воспользовались почти 11 млн раз.

В приложении «Моя Москва» собраны все необходимые услуги и сервисы для горожан, а дополнительные функции делают его удобнее. Например, москвичам доступна пакетная оплата, что дает возможность совершить несколько платежей в один клик. Голосовой помощник позволяет записаться к врачу, передать показания счетчиков или уточнить расписание занятий в школе. В 2023 г. благодаря участникам проекта «Активный гражданин» у виртуального ассистента появилось имя. Пока он доступен половине пользователей приложения.

Кроме того, в приложении есть городской благотворительный сервис, с помощью которого можно сделать адресное пожертвование в 85 фондов и некоммерческих организаций. Они поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также бездомных животных.

Безопасные коммуникации сотрудников: что важно знать
бизнес-коммуникации

В 2022 г. в приложении обновили сервис передачи показаний счетчиков воды. Раньше жители отправляли данные в специальный чат, последовательно отвечая на вопросы бота. Теперь для них доступна форма приема показаний счетчиков, как на портале mos.ru.

***

Приложение «Моя Москва» разработала команда Департамента информационных технологий в 2019 г. Его уже скачали более 5,6 млн человек. Сервис входит в число наиболее популярных приложений у москвичей, которыми они пользуются для решения повседневных бытовых вопросов. Приложение можно скачать в App Store, AppGallery, RuStore и Google Play.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России бешеными темпами растут зарплаты ИТ-шников. Программистам для Android платят 500 тыс., разработчикам для iPhone - еще больше

Европа сняла санкции с экс-главы Ozon

У российского Google обнаружены признаки преднамеренного банкротства

Мир захлестнула волна поддельных процессоров Intel. Под видом топовых чипов продают слабые модели

МТС купила цифровую платформу для организации мероприятий

«VK Видео» вышла из бета-версии и официально запустилась

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как оплачивать покупки смартфоном без карты в 2023 году: рабочие способы

Лучшие роботы-мойщики окон 2023: выбор ZOOM

Самые неожиданные решения, которые помогут в учебе: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют
Показать еще