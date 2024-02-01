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Правительство Москвы Активный гражданин
«Активный гражданин» — система электронных опросов, запущенная по инициативе Правительства Москвы 21 мая 2014 года
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|01.02.2024
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Наталья Сергунина: Пользователи «Активного гражданина» назвали лучшие новогодние маршруты по Москве
В проекте «Активный гражданин» подвели итоги голосования, посвященного лучшим новогодним маршрутам по столице в туристическом сервисе Russpass. В топ-3 вошли прогулки под названием «Рождество в Москве», «
|29.12.2023
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Наталья Сергунина: Пользователи «Активного гражданина» выберут лучшие новогодние маршруты на Russpass
Участники проекта «Активный гражданин» определят самые красивые и интересные маршруты по зимней Москве. Подробное описание каждого из них есть в цифровом туристическом сервисе Russpass. Об этом CNews сообщили пре
|15.06.2022
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Число участников проекта «Активный гражданин» превысило 6 миллионов
На сайте столичного проекта «Активный гражданин», который в конце мая 2022 г. отметил свое восьмилетие, уже зарегистрирова
|04.01.2021
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Участники «Активного гражданина» могут использовать баллы в благотворительных целях
В магазине поощрений проекта «Активный гражданин» появилась возможность поддержать благотворительные фонды. Сделать это мос
|23.12.2019
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Подтверждена совместимость системы «Активный гражданин» и «Ред ОС»
ражены в двустороннем сертификате совместимости. Омниканальная система коммуникаций граждан и государственных структур – цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского развития («Активный гражданин»), позволяющая каждому жителю принимать активное участие в развитии своего города/региона. Благодаря этой разработке в Белгородской, Курской и Свердловской области, городе Бр
|10.11.2017
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Портал «Активный гражданин» внедрен в Республике Бурятия
В Республике Бурятия запущен портал «Активный гражданин», который позволяет гражданам влиять на работу органов власти, а госучреждениям получать оценку собственной деятельности от населения. Проект реализован по инициативе новоизб
|12.01.2016
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PwC перехватил у «Информзащиты» подряд на проверку столичного «Активного гражданина»
оказание услуг по независимому технологическому анализу системы столичных электронных референдумов «Активный гражданин».При начальной цене контракта в p9,06 млн, контракт достался российскому п
|25.11.2015
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Правительство Москвы откроет для изучения программный код «Активного гражданина»
Столичные власти откроют программный код системы электронных референдумов «Активный гражданин» и проведут независимый аудит проекта. Об этом на пресс-конференции, посвя
|29.10.2015
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Москвичи оценят новый mos.ru в «Активном гражданине»
Пользователи системы электронных референдумов «Активный гражданин» смогут поставить свою оценку главному столичному интернет-ресурсу mos.ru, который был перезапущен в новой концепции. Голосование стартовало в разделе «Городские новинки», гд
|17.03.2015
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К столичной системе электронных референдумов «Активный гражданин» присоединился миллионный пользователь
Система электронных референдумов «Активный гражданин» стала третьим столичным проектом, набравшим более одного миллиона пользователей. Чтобы преодолеть эту планку, сервису понадобилось меньше года. С момента запуска 21 мая 2014
|28.08.2014
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У столичных пользователей «Активного гражданина» появятся новые привилегии
В системе электронных референдумов Правительства Москвы «Активный гражданин» появятся новые привилегии для самых активных пользователей. Они смогут по
|22.05.2014
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Смартфон в руки, активный гражданин!
Правительство Москвы представило мобильное приложение для платформ iOS и Android «Активный гражданин». Приложение «Активный Гражданин» позволяет участвовать в общегородских электронных референдумах и голосовать за наиболее близкий пользователю вариант развития столицы
|21.05.2014
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Правительство Москвы выпустило мобильное приложение для еженедельных референдумов
ью которого планирует проводить еженедельные «референдумы» по вопросам развития города. Приложение «Активный гражданин» уже доступно в магазинах для устройств на iOS и на Android. Приложение бе
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергунина Наталья 375 16
|Собянин Сергей 538 11
|Ермолаев Артем 379 8
|Лысенко Эдуард 317 5
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Фролов Борис 32 4
|Горбатько Александр 105 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Шинкарук Елена 28 3
|Пищелко Александр 12 3
|Ракова Анастасия 50 2
|Шишмарев Владислав 7 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Аитов Тимур 197 2
|Новикова Елена 105 2
|Белозеров Андрей 36 2
|Ликсутов Максим 245 2
|Дебда Маргарита 2 1
|Притула Павел 33 1
|Герасимов Александр 46 1
|Аншина Марина 79 1
|Корчагин Руслан 23 1
|Гоков Дмитрий 33 1
|Михайлов Евгений 18 1
|Шилина Мария 15 1
|Токарева Мария 10 1
|Бойко Алексей 138 1
|Бастрыкин Александр 27 1
|Сафронов Роман 36 1
|Липич Григорий 65 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Лёвкин Сергей 8 1
|Бриедис Виталий 15 1
|Шабанов Александр 7 1
|Березин Сергей 9 1
|Андронов Валерий 6 1
|Вольфсон Сергей 10 1
|Рыжонков Василий 7 1
|Леонова Ольга 6 1
|Лысенко Анатолий 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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