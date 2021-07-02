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Правительство Москвы
Активный гражданин


02.07.2021 В Москве развиваются новые ценностные онлайн-сервисы 1
22.06.2021 Открыт прием заявок от разработчиков для размещения на карте московских CityTech-решений 1
09.02.2021 12 тысяч человек стали участниками 30 краудсорсинг-проекта правительства Москвы 2
28.01.2021 Государственные мобильные приложения кишат иностранными трекерами. Они воруют данные россиян 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1
04.01.2021 Участники «Активного гражданина» могут использовать баллы в благотворительных целях 1
17.11.2020 Москвичи выберут темы для нового онлайн-курса образовательного комплекса «Техноград» 1
23.12.2019 Подтверждена совместимость системы «Активный гражданин» и «Ред ОС» 1
31.10.2019 В базе практик Smart City на ICT.Moscow собрали более 500 проектов умного города 1
24.06.2019 Умный город: хайп или реальность 1
02.04.2019 «ЭР-Телеком Холдинг» и ИнЭС внедрят «единое окно» для ЖКХ Свердловской области 1
26.10.2018 Артем Костырко назначен заместителем руководителя ДИТ Москвы 1
03.10.2018 Цифровизация госсектора: на передовой эволюции 1
15.08.2018 Есть ли в России «умные» города? 2
03.08.2018 Как создается и работает электронная демократия 1
01.08.2018 Москва стала полноправным участником международных рейтингов «умных» городов 1
24.07.2018 ООН поставила Москву на первое место в мире по оказанию госуслуг 1
18.07.2018 Москва – лидер по использованию умных технологий 1
08.06.2018 Group-IB рассказала о новых видах мошенничества в интернете 1
21.03.2018 В Москве создан сервис жилищного самоуправления «Электронный дом» 2
29.01.2018 Сбербанк и ФАС откажутся от курьеров и электронного обмена в пользу блокчейна 1
10.11.2017 Портал «Активный гражданин» внедрен в Республике Бурятия 4
26.05.2017 В России создан первый в мире квантовый блокчейн 2
23.11.2016 Москву отметили премией World Smart City Awards за систему мобильных и онлайн-сервисов 1
24.08.2016 Правительство Москвы готово внедрить технологию от Bitcoin 5
06.07.2016 Москва названа мировым лидером по информатизации городов 1
07.06.2016 В Московском метро появятся розетки для зарядки смартфонов и планшетов 1
12.01.2016 PwC перехватил у «Информзащиты» подряд на проверку столичного «Активного гражданина» 2
27.11.2015 Посещаемость нового mos.ru за месяц выросла вдвое, превысив полмиллиона пользователей 2
25.11.2015 Правительство Москвы откроет для изучения программный код «Активного гражданина» 1
19.11.2015 Москва стала лауреатом международной премии решений для развития города на Smart City ExpoWorld Congress в Барселоне 3
29.10.2015 Москвичи оценят новый mos.ru в «Активном гражданине» 1
07.10.2015 Сервис «Москва говорит» расскажет о происходящем в столице в режиме онлайн 1
11.08.2015 Бесплатный Wi-Fi в московских электричках откладывается минимум на полгода 1
26.05.2015 Более полумиллиарда рублей за образование детей москвичи оплатили с начала года в электронном виде 1
13.04.2015 Более 270 неопознанных пациентов были внесены в базу столичного интернет-сервиса «Найди меня» в первом квартале 2015 г. 1
06.04.2015 «Ростех» задумал создать медицинские аналоги GetTaxi, Viber и Booking.com 1
25.03.2015 Типовые сайты Правительства Москвы перешли на свободную лицензию Creative Commons 3.0 1
17.03.2015 К столичной системе электронных референдумов «Активный гражданин» присоединился миллионный пользователь 1
25.02.2015 Электронными услугами в Москве пользуются более 4 млн человек 1

Публикаций - 54, упоминаний - 77

Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

PwC - PricewaterhouseCoopers 310 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 4
Безопасный транспорт ИЦ 4 1
McKinsey & Company 121 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
IBM 3554 1
SAP SE 3218 1
Google LLC 7168 1
Microsoft Corporation 11143 1
Крок 1221 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Docsvision - ДоксВижн 779 1
Yandex - Яндекс 4101 1
ЭОС - Электронные офисные системы 989 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Программный продукт ГК 92 1
ICF - Intelligent Community Forum 2 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Бристоль - сеть магазинов 11 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 3
Правительство РФ 2207 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
Правительство Москвы 653 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Администрация Смоленской области 19 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Центр стратегий совершенствования управления транспортным комплексом АНО 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
Безопасный город 347 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 54 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 8
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 3
Google Android 10751 3
Узнай Москву - навигационно-туристический портал 26 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Apple iOS 5742 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Rahvaalgatus.ee - веб-платформа гражданских инициатив 1 1
Найди меня - findme.mos.ru - сервис поиска неопознанных пациентов 4 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
Экологический паспорт 2 1
Обращения граждан 37 1
МОД Народный контроль 29 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
Apple Face ID 118 1
Opera - Браузер 637 1
Microsoft Windows 10 6670 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Ред ОС 239 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Linux OS 4272 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Медведев Дмитрий 1434 4
Горбатько Александр 90 2
Белозеров Андрей 35 2
Сергунина Наталья 163 1
Озерецковская Светлана 5 1
Цыденов Алексей 10 1
Семенов Александр 69 1
Михайлов Евгений 13 1
Токарева Мария 1 1
Сафронов Роман 33 1
Липич Григорий 49 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 37
Россия - Российская федерация - РФ 57617 18
Европа 3781 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 2
Россия - Курская область 341 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 2
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Украина 3389 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Восточная Европа 1688 1
Москва - Котельники 14 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Япония 2808 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
Франция - Париж 374 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Сингапур - Республика 808 1
США - Нью-Йорк 1098 1
Великобритания - Лондон 826 1
Северная Америка 1414 1
Германия - Берлин 359 1
Китай - Шанхай 246 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Германия - Гамбург 56 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 1
Россия - Кировск - Кировская область 305 1
Россия - Волгоградская область 400 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
Wikipedia - Википедия 278 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
Школа новых технологий 19 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Global mobileGov Awards 5 1
BIG Innovation Awards 5 1
World Smart City Awards 1 1
Smart Cities Awards 1 1
Sabre Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767974, в очереди разбора - 671659.
Создано именных указателей - 46354.
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