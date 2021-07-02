Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Москвы
Активный гражданин
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 77
Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Горбатько Александр 90 2
|Белозеров Андрей 35 2
|Сергунина Наталья 163 1
|Озерецковская Светлана 5 1
|Цыденов Алексей 10 1
|Семенов Александр 69 1
|Михайлов Евгений 13 1
|Токарева Мария 1 1
|Сафронов Роман 33 1
|Липич Григорий 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767974, в очереди разбора - 671659.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767974, в очереди разбора - 671659.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru