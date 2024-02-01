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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Москвы Активный гражданин

Правительство Москвы - Активный гражданин

«Активный гражданин» — система электронных опросов, запущенная по инициативе Правительства Москвы 21 мая 2014 года

СОБЫТИЯ

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01.02.2024 Наталья Сергунина: Пользователи «Активного гражданина» назвали лучшие новогодние маршруты по Москве

В проекте «Активный гражданин» подвели итоги голосования, посвященного лучшим новогодним маршрутам по столице в туристическом сервисе Russpass. В топ-3 вошли прогулки под названием «Рождество в Москве», «
29.12.2023 Наталья Сергунина: Пользователи «Активного гражданина» выберут лучшие новогодние маршруты на Russpass

Участники проекта «Активный гражданин» определят самые красивые и интересные маршруты по зимней Москве. Подробное описание каждого из них есть в цифровом туристическом сервисе Russpass. Об этом CNews сообщили пре
15.06.2022 Число участников проекта «Активный гражданин» превысило 6 миллионов

На сайте столичного проекта «Активный гражданин», который в конце мая 2022 г. отметил свое восьмилетие, уже зарегистрирова
04.01.2021 Участники «Активного гражданина» могут использовать баллы в благотворительных целях

В магазине поощрений проекта «Активный гражданин» появилась возможность поддержать благотворительные фонды. Сделать это мос
23.12.2019 Подтверждена совместимость системы «Активный гражданин» и «Ред ОС»

ражены в двустороннем сертификате совместимости. Омниканальная система коммуникаций граждан и государственных структур – цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского развития («Активный гражданин»), позволяющая каждому жителю принимать активное участие в развитии своего города/региона. Благодаря этой разработке в Белгородской, Курской и Свердловской области, городе Бр
10.11.2017 Портал «Активный гражданин» внедрен в Республике Бурятия

В Республике Бурятия запущен портал «Активный гражданин», который позволяет гражданам влиять на работу органов власти, а госучреждениям получать оценку собственной деятельности от населения. Проект реализован по инициативе новоизб
12.01.2016 PwC перехватил у «Информзащиты» подряд на проверку столичного «Активного гражданина»

оказание услуг по независимому технологическому анализу системы столичных электронных референдумов «Активный гражданин».При начальной цене контракта в p9,06 млн, контракт достался российскому п
25.11.2015 Правительство Москвы откроет для изучения программный код «Активного гражданина»

Столичные власти откроют программный код системы электронных референдумов «Активный гражданин» и проведут независимый аудит проекта. Об этом на пресс-конференции, посвя
29.10.2015 Москвичи оценят новый mos.ru в «Активном гражданине»

Пользователи системы электронных референдумов «Активный гражданин» смогут поставить свою оценку главному столичному интернет-ресурсу mos.ru, который был перезапущен в новой концепции. Голосование стартовало в разделе «Городские новинки», гд
17.03.2015 К столичной системе электронных референдумов «Активный гражданин» присоединился миллионный пользователь

Система электронных референдумов «Активный гражданин» стала третьим столичным проектом, набравшим более одного миллиона пользователей. Чтобы преодолеть эту планку, сервису понадобилось меньше года. С момента запуска 21 мая 2014
28.08.2014 У столичных пользователей «Активного гражданина» появятся новые привилегии

В системе электронных референдумов Правительства Москвы «Активный гражданин» появятся новые привилегии для самых активных пользователей. Они смогут по
22.05.2014 Смартфон в руки, активный гражданин!

Правительство Москвы представило мобильное приложение для платформ iOS и Android «Активный гражданин». Приложение «Активный Гражданин» позволяет участвовать в общегородских электронных референдумах и голосовать за наиболее близкий пользователю вариант развития столицы
21.05.2014 Правительство Москвы выпустило мобильное приложение для еженедельных референдумов

ью которого планирует проводить еженедельные «референдумы» по вопросам развития города. Приложение «Активный гражданин» уже доступно в магазинах для устройств на iOS и на Android. Приложение бе

Публикаций - 135, упоминаний - 166

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Ростелеком 10948 7
Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 37 6
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Yandex - Яндекс 9216 4
Microsoft Corporation 25775 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
Google LLC 12690 4
X Corp - Twitter 2938 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
McKinsey & Company Int 293 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 3
Cisco Systems 5372 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
Крок - Croc 1964 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 103 2
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 63 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 31 1
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 1
Digitel - Digital Telecommunications Philippines 14 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
RuMarket 14 1
Сайтсофт - Sitesoft 5 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 1
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 1
SoftBCom Berlin 5 1
Netvision - Нетвижн 16 1
Развитие Бизнеса / Ру 81 1
БЕЛИФ ОГУ ОГБУ - Белгородский информационный фонд - Белгородский областной фонд 10 1
КБ-Информ 1 1
Нетлайн - Netline 7 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
Superjob - Суперджоб 858 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 2
Газпром ПАО 1493 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 16 1
Jones Day 17 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Глобэкс банк 47 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 49 1
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 1
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 1
Правительство Москвы - Московский гарантийный фонд - Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы 4 1
Наукоград - технопарк 156 1
БПК ЦОП - Бизнес против коррупции ЦОП - Центр общественных процедур 5 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Ленфильм - Киностудия имени Горького ТПО - Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького Творческо-производственное объединение 13 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 39 1
RD Group - Романов Девелопмент Груп - RD Construction - РД Констракшн Менеджмент 21 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
ГРАУНД Солянка 1 1
ФортеИнвест 2 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Центральный Детский Магазин на Лубянке 9 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
Wikimedia Foundation - Викимедиа РУ 12 1
ГИМ - Государственный исторический музей 20 1
Музей Москвы - Музейное объединение 13 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ПКБ № 4 им. П. Б. Ганнушкина ДЗМ - Психиатрическая клиническая больница № 4 имени П. Б. Ганнушкина 2 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 47
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 44
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 8
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
МИК - Московский инновационный кластер 185 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Парк Зарядье 49 3
Правительство Москвы - КОС - Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы 16 2
Общественная палата города Москвы 10 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 36
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 25
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 19
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 16
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 10
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 8
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 7
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 6
Оповещение и уведомление - Notification 5945 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 6
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 45
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 31
Правительство Москвы - Наш город 110 28
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 12
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 11
Правительство Москвы - Город идей 16 11
Правительство Москвы - Электронный дом Москва 32 10
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 9
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 51 8
Google Android 15244 7
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 7
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 13 7
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 7
Apple iOS 8583 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Apple - App Store 3109 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 4
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 34 4
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 3
ЕМИАС Электронный рецепт 90 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Linux OS 11533 3
Huawei AppGallery 353 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 3
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 60 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Mos.ID - Мой id - Единый городской идентификатор 24 3
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 104 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
Много приложений - RuStore - Рустор 628 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 2
FreePik 1841 2
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 2
Сергунина Наталья 375 16
Собянин Сергей 538 11
Ермолаев Артем 379 8
Лысенко Эдуард 317 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Фролов Борис 32 4
Горбатько Александр 105 3
Никифоров Николай 1138 3
Шинкарук Елена 28 3
Пищелко Александр 12 3
Ракова Анастасия 50 2
Шишмарев Владислав 7 2
Щеголев Игорь 699 2
Аитов Тимур 197 2
Новикова Елена 105 2
Белозеров Андрей 36 2
Ликсутов Максим 245 2
Дебда Маргарита 2 1
Притула Павел 33 1
Герасимов Александр 46 1
Аншина Марина 79 1
Корчагин Руслан 23 1
Гоков Дмитрий 33 1
Михайлов Евгений 18 1
Шилина Мария 15 1
Токарева Мария 10 1
Бойко Алексей 138 1
Бастрыкин Александр 27 1
Сафронов Роман 36 1
Липич Григорий 65 1
Шалманов Сергей 202 1
Лёвкин Сергей 8 1
Бриедис Виталий 15 1
Шабанов Александр 7 1
Березин Сергей 9 1
Андронов Валерий 6 1
Вольфсон Сергей 10 1
Рыжонков Василий 7 1
Леонова Ольга 6 1
Лысенко Анатолий 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 102
Россия - РФ - Российская федерация 166168 74
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
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Германия - Федеративная Республика 13221 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 4
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - ПФО - Самарская область 1577 3
Нидерланды 3746 3
Германия - Берлин 732 3
Китай - Шанхай 833 3
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Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 3
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Швеция - Королевство 3782 2
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