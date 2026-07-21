Индексная книга (каталог) CNews*
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НГУ ИИР Институт интеллектуальной робототехники
СОБЫТИЯ
Публикаций - 10, упоминаний - 12
НГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 10915 2
|Cisco Systems 5364 1
|Microsoft Corporation 25741 1
|IBM - International Business Machines Corp 9692 1
|Т1 Иннотех 213 1
|DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 220 1
|Окунев Алексей 12 4
|Люлько Александр 18 3
|Федорук Михаил 17 2
|Комаревцев Ян 1 1
|Иванов Евгений 46 1
|Матвеев Андрей 8 1
|Красников Николай 2 1
|Филиппов Михаил 6 1
|Чеканов Ярослав 1 1
|Нартова Анна 2 1
|Трушкин Илья 1 1
|Зеленков Никита 1 1
|Саблина Светлана 1 1
|Емельянов Максим 1 1
|Гусева Наталья 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.