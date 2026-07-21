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НГУ ИИР Институт интеллектуальной робототехники

СОБЫТИЯ


21.07.2026 НГУ и AIRI создадут совместную учебно-научную лабораторию индустриального искусственного интеллекта 1
13.05.2025 Участники Стартап-студии НГУ создали систему автоцензуры видео и аудио в Интернете 1
30.04.2025 НГУ стал единственным вузом за Уралом, получившим поддержку правительства на обучение специалистов в сфере ИИ 3
22.04.2025 Ученые НГУ разработали новую модель дрона-доставщика 1
10.03.2025 Высший колледж информатики НГУ развернул большую языковую модель для обучения программистов 1
12.09.2024 Студент третьего курса Института интеллектуальной робототехники НГУ разработал демоверсию переводчика русского жестового языка на основе технологий ИИ 1
24.07.2024 В НГУ открылся Демонстрационный центр новых технологий в сфере искусственного интеллекта 1
04.06.2024 Робота для отделки помещений сконструировали студенты НГУ 1
11.01.2024 Ученые НГУ разработали уникальный универсальный сервис для обработки изображений микроскопии 1
13.12.2023 Кольцово и Новосибирский государственный университет будут внедрять систему «Умный город» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

НГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10915 2
Cisco Systems 5364 1
Microsoft Corporation 25741 1
IBM - International Business Machines Corp 9692 1
Т1 Иннотех 213 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 220 1
Наукоград - технопарк 156 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8799 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13731 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1437 1
РНФ - Российский научный фонд 192 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 384 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 361 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22186 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6526 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9878 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4792 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3982 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7412 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3660 2
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35999 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33339 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2057 2
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 365 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13848 2
Megascience - Мегасайенс - Меганаука - сверхмощные и дорогостоящие научные комплексы 20 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6463 1
Умные платформы 1978 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7838 1
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BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 569 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24299 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29625 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 719 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1302 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 740 1
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OpenAI - ChatGPT 701 1
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НГУ - Окулист Игорь 3 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 113 1
Cascade Mask R-CNN 3 1
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3149 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1795 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 690 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1277 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1086 1
Информатика - computer science - informatique 1187 1
ЦКП - Центр коллективного пользования 54 1
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 301 9
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 37 7
РАН - Российская академия наук 2121 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 174 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2657 1
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