Alibaba Group Qwen Tongyi Qianwen
Alibaba Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 37 1
|Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 17 1
|Оселедец Иван 24 1
|Выгон Григорий 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145017 4
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 1
|Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 82 1
|Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 295 1
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