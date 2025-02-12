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Индексная книга (каталог) CNews*
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Alibaba Group Qwen Tongyi Qianwen



12.02.2025 ИИ в химии: GPT-ассистенты в «ЕвроХиме» 1
Отсутствие универсальных LLM-решений в нефтегазе ведет к дублированию усилий и расходам 1
26.08.2024 Генеративный ИИ можно использовать для решения прикладных задач геологоразведки нефтегазовых месторождений 1
19.07.2024 ChatGPT, нам с тобой не по пути 1
10.04.2024 AIRI представил открытую версию мультимодальной ИИ-модели OmniFusion 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Alibaba Group и организации, системы, технологии, персоны:

OpenAI 228 2
DeepSeek - ДипСик 11 1
Yandex - Яндекс 7398 1
Oracle Corporation 6704 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
Promt - Промт 293 1
Google LLC 11816 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 1
ВЫГОН Консалтинг 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 1
Газпром ПАО 1344 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Татнефть 227 1
Газпром нефть 620 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 37 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 17 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13597 4
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7423 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4155 3
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 359 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11417 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2145 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13214 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3406 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 251 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 29 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1101 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5317 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4612 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5050 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4889 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3038 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 528 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1967 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 242 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3739 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1959 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 673 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 496 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3546 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11998 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5335 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1446 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7402 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 421 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 229 1
Искусственный интеллект - AGI - Artificial General Intelligence - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 74 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10249 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 32 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1106 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 202 2
СалютДевайсы - GigaChat 196 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2042 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 47 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 96 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 82 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 295 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5790 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 411 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9857 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8499 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1218 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 698 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8718 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 137 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13589 1
Английский язык 6652 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2441 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 384 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3177 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6138 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1087 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7865 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 443 1
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