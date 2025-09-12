«Т-Технологии» создали ИИ-агента для разработчиков

«Т-Технологии» создали агентский режим внутри собственной экосистемы ИИ-ассистентов, которая охватывает весь жизненный цикл разработки — от сбора требований до тестирования и сопровождения готового решения. В новом клиентском режиме ИИ-ассистент не просто подсказывает части кода, а выполняет последовательность действий по заданию инженера. Агентский режим работает на базе Qwen3-Coder-480b и поддерживает до 262 тыс. токенов контекста. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

В агентском режиме ИИ-ассистент стал полезнее и точнее. В отличие от классических подсказчиков кода агентский режим превращает инструмент в полноценного «цифрового коллегу»: он понимает задачу целиком, способен выполнять целые сценарии, работать с контекстом проекта, учитывая структуру репозитория, может пользоваться утилитами, командами, создавать файлы и не только. Интеграция в VS Code упрощает работу: ИИ-агент доступен прямо в редакторе, выполняет инструкции на русском или любом другом языке.

Ключевые особенности — интеграция с существующей инфраструктурой и понимание контекста больших проектов экосистемы. Агентский режим ускоряет разработку и ревью, объединяя десятки действий в один запрос. Он помогает быстрее выполнять стандартные операции, упрощает старт новичкам и повышает продуктивность опытных разработчиков, оставляя больше внимания архитектуре и продукту. Внутренние замеры показывают сокращение времени на повторяющиеся операции в разы. Например, запуск простых тестовых версий продуктов теперь занимает несколько минут вместо нескольких дней.

Сейчас ИИ-инструментами для разработки внутри экосистемы «Т-Технологий» регулярно пользуются 80% инженеров, это более 10 тыс. пользователей в месяц.

Игорь Маслов, вице-президент «Т-Банка», директор разработки базовых технологий и инженерных практик: «ИИ-агенты для разработчиков уже стали мировым трендом: такие решения уже запустили Google, Claude Sonet, Cursor и ряд других компаний. Мы стали первой в России компанией, которая массово внедрила собственного ИИ-агента для внутренних команд. Это позволяет значительно ускорять вывод новых продуктов на рынок и снижать затраты на их создание. По нашим оценкам, время от идеи до запуска продукта в крупном бизнесе сокращается до 40%, а экономия ресурсов на реализацию достигает не менее 20%».

Сейчас экосистема ИИ-инструментов «Т-Технологий» для разработки включает полный спектр ИИ-инструментов для анализа, разработки, тестирования, внедрения и последующего сопровождения продукта: AI-search – помогает ИТ-командам находить информацию – способы починки бага, бизнес‑правила, архитектурные решения; AI-Data – ИИ-помощник для ускорения решения аналитических задач. Помогает писать и править SQL-запросы, генерирует релевантные скрипты для ETL и отвечает на аналитические вопросы прямо в контексте работы с данными; Autodesc – генерирует релевантные описания таблиц и полей и публикует их в дата-каталоге; Т-Cover Agent – LLM-агент генерирует корректные unit-тесты, повышает тестовое покрытие и защищает логику от регрессий; T-Weaver – анализирует документацию и генерирует полный набор тестовых сценариев со структурой, шагами, ожидаемыми результатами и нужными вложениями; T-Code Review – ИИ-помощник для автоматизации код-ревью, покрывает 100% всех репозиториев. Это более 1000 комментариев в день; ИИ-ассистент – ИИ-ассистент для разработки в IDE; Safeliner – ИИ-ассистент по информационной безопасности; SRE-ассистент – цифровой SRE-инженер, который сам ищет информацию и документирует; Anomaly Analyzer – в режиме реального времени обнаруживает отклонения в метриках и присылает командам уведомления.

В планах «Т-Технологий» — вывести всю экосистему ИИ-инструментов для разработчиков в сегмент B2B для среднего и крупного бизнеса. В ближайшее время откроется ранняя регистрация для пользователей. Кроме того, планируется расширять функциональность агентского режима за счет новых сценариев, включая ИИ-агента для аналитиков данных.