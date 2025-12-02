Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186406
ИКТ 14453
Организации 11219
Ведомства 1493
Ассоциации 1071
Технологии 3536
Системы 26443
Персоны 80290
География 2981
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Искусственный интеллект AI Search


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


02.12.2025 «Яндекс» запустил для бизнеса инструмент создания собственного поискового ИИ-агента 1
02.12.2025 Yandex B2B Tech представила технологию поиска в интернете для ИИ-агентов 1
15.10.2025 SL Soft FabricaONE.AI представила SL AI Search — корпоративный интеллектуальный поиск нового поколения 1
24.09.2025 Yandex B2B Tech представила новую AI Studio: теперь ИИ-агентов можно создать без навыков разработки 1
12.09.2025 «Т-Технологии» создали ИИ-агента для разработчиков 1
05.02.2025 Половина пользователей нейросетей пожаловались на региональные ограничения зарубежных нейросетей 1
02.08.2024 Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном 1
05.02.2024 Нейросети для самых необычных задач: от озвучки до поиска двойников 1
10.06.2020 Aruba представила облачную платформу Aruba ESP для Intelligent Edge 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404396, в очереди разбора - 733424.
Создано именных указателей - 186406.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще