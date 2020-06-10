Aruba представила облачную платформу Aruba ESP для Intelligent Edge

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise (HPE), представила Aruba ESP (Edge Services Platform), первую в отрасли облачную платформу на основе технологий искусственного интеллекта (далее — ИИ), которая прогнозирует и решает проблемы на границе сети до того, как они возникнут. Aruba ESP представляет собой автоматизированную универсальную платформу, которая построена на базе AIOps (искусственный интеллект для управления ИТ) и реализует модель «нулевого доверия» (Zero Trust) для обеспечения сетевой безопасности.

В основе этой платформы лежит унифицированная архитектура для локальных вычислительных сетей (ЛВС), центров обработки данных, сетей филиалов и удаленных рабочих мест. Автоматизированная универсальная платформа Aruba ESP непрерывно анализирует сетевые данные, отслеживает SLA (соглашения об уровне обслуживания), выявляет аномалии и оптимизируется, обеспечивая при этом видимость и защиту неизвестных устройств в сети.

Aruba ESP предоставляет облачные услуги на границе сети и может быть использована как услуга в облаке, или в локальной среде как управляемая услуга через партнеров Aruba или в формате «сеть как услуга» через HPE GreenLake. В соответствии с изменяющимися экономическими требованиями, клиенты также могут воспользоваться преимуществами гибкой системы финансирования HPE Financial Services.

Технологии кардинально меняются каждые десять лет. Последние 20 лет было актуальным обеспечение повсеместной мобильности с последующим переходом к облачным приложениям.

Ключом к превращению данных в реальном времени в конструктивные знания является анализ и обработка этих данных в точке их происхождения — на границе сети, где люди, устройства и вещи соединяются с цифровым миром. Способность генерировать на основе информации полезные для практического применения знания актуальна сегодня, в это беспрецедентное в истории время, когда предприятия, сотрудники и корпоративная сеть должны адаптироваться к меняющимся потребностям бизнеса.

Использование неструктурированных данных на границе сети требует наличия системы, использующей ИИ через сетевую телеметрию для обработки этих данных со скоростью и объемом, превышающими уровень возможностей человека. Для этого также требуется инфраструктура с «шестым чувством» на основе искусственного интеллекта, которая проактивно распознает надвигающиеся проблемы, рекомендует решения и использует автоматизацию, чтобы превратить их в логические действия, и всё без ручного вмешательства оператора.

Благодаря непрерывному анализу, знаниям о сети, пользователях и устройствах, Aruba ESP превращает информацию в сведения, помогает организациям ускорить преобразования и поддерживать непрерывность бизнеса с помощью единой, облачной платформы, которая может находиться как в локальной среде, так и в облаке, и которая обеспечивает безопасность и унификацию инфраструктуры, построенной на следующих основных принципах.

Платформа AIOps является критически важным компонентом Aruba ESP, который использует ИИ и аналитику для быстрой локализации основных (корневых) причин с точностью более 95%, автоматического устранения сетевых проблем, проактивного мониторинга работы пользователей, настройки сети для предотвращения проблем до их возникновения, а также использует сравнительное тестирование и рекомендации для постоянной оптимизации и обеспечения безопасности сети.

Использование AIOps одним из заказчиков привело к 15% увеличению пропускной способности и сокращению времени решения проблемы почти на 90%, что в значительно улучшило опыт конечных пользователей и ИТ-специалистов.

Унифицированная инфраструктура объединяет все сетевые операции для коммутации, Wi-Fi и SD-WAN в ЛВС, центрах обработки данных, филиалах и удаленных рабочих средах под управлением Aruba Central. Это единая облачная система, которая коррелирует все сетевые события, чтобы сократить время решения проблем и уменьшить число ошибок, возникающих при ручном режиме управления. Кроме того, подход к унифицированной архитектуре Aruba позволяет контроллеру располагаться в облаке, обеспечивая максимальную гибкость в масштабах предприятия.

Zero Trust Network Security (Модель безопасности «нулевое доверие») сочетает в себе встроенную технологию доступа на основе ролей, динамическую сегментацию и обнаружение вторжений на основе идентификации для проверки подлинности, авторизации и управления каждым пользователем и устройством, подключенным к сети, и, в то же время, обнаруживает, предотвращает, изолирует и останавливает атаки до того, как они повлияют на бизнес.

«Intelligent Edge — это катализатор, который откроет безграничные возможности для организаций и предприятий, которые хотят ускорить преобразования и обеспечить непрерывность бизнеса, используя инвестиции в технологии в качестве своего главного актива, — сказал Кирти Мелкоте (Keerti Melkote), президент Aruba — Построенная на основных принципах Aruba — обеспечение подключения, защиты, анализа и действий, платформа Aruba ESP является результатом многих лет инновационных разработок, исследований и анализа, и умении предвидеть и вклада клиентов, честная обратная связь которых помогли сделать эту платформу сетью, владеющая всеми знаниями».

Aruba ESP — это самая масштабируемая в отрасли полноразмерная облачная платформа для проводных, беспроводных и SD-WAN сред, которая объединяет несколько сетевых элементов для централизованного управления и контроля. Aruba ESP основана на открытых стандартах и обеспечивает интеграцию с различными решениями и услугами сторонних производителей. Среди основных инноваций, представленных сегодня, необходимо отметить следующие.

Управление в облаке для предприятий любого размера — Aruba Central обеспечивает функционирование критически важных сетей у более 65 тысяч клиентов и сегодня, с новыми услугами ArubaOS, это единственная в отрасли платформа без контроллера, основанная на использовании облачных технологий, которая обеспечивает комплексное управление и работу проводной, беспроводной и SD-WAN-инфраструктуры любого размера в пределах здания, центра обработки данных, филиалов и удаленных рабочих мест. Aruba Central доступен для заказчиков в двух вариантах – как облачный сервис или как локальная система (on-premises).

Упрощенная повседневная работа с единой инфраструктурой — Вместе с доступом к общему озеру данных через Aruba ESP, в последней версии Aruba Central были усовершенствованы функции упрощенной навигации, расширенного поиска и контекстных представлений для консолидации множества аспектов информации в единой точке управления, что практически устраняет необходимость в разрозненных инструментах для сбора и сравнения информации по многочисленным доменам и местам.

Детальная видимость приложений, устройств и сети. Новые возможности в Aruba Central позволяют использовать ориентированную на пользователя аналитику из User Experience Insight для быстрого выявления проблем производительности клиентов, приложений и сети.

Сокращение времени на преобразование данных с помощью ИИ и автоматизации — компания Aruba обладает богатым опытом вывода на рынок инноваций на базе ИИ, в том числе, таких технологий, как Aruba AirMatch. Основываясь на данных моделирования, полученных с более чем миллиона сетевых устройств, генерирующих более 1,5B данных в день, новая технология Aruba AI Insights сокращает время поиска и устранения неисправностей за счет обнаружения трудновыявляемых проблем конфигурации сети и определения первопричин, предоставления рекомендаций и автоматизированного устранения неисправностей для непрерывной оптимизации работы сети.

Эффективность ИТ на базе ИИ. Aruba Central на базе ИИ предлагает AI Search, сервис по поиску и обработке запросов с использованием естесственнного языка, который позволяет ИT-командам использовать простые запросы на английском языке, чтобы извлечь исчерпывающие данные о пользователях и устройствах из общего озера данных платформы ESP, для мгновенного принятия мер по решению проблем. Для более сложных вопросов, AI Assist использует систему автоматизации, управляемую событиями, для сбора и сопоставления всех данных как для внутренней службы технической поддержки, так и для Центр технической поддержки Aruba (Aruba TAC).

Постоянные инновации с новым Developer Hub -— Aruba представляет Developer Hub, всесторонний ресурс для разработчиков, который включает описание программного интерфейса Aruba API и документацию для упрощения разработки инновационных приложений нового поколения, использующих открытую платформу Aruba ESP.

Расширение линейки коммутаторов нового поколения для распределенных предприятий и среднего бизнеса - Чтобы помочь организациям ускорить Edge трансформацию, Aruba расширила свой портфель коммутаторов CX Switch, включив в него коммутаторы Aruba CX 6200 Switch Series. Эта новая серия обеспечивает встроенные возможности анализа и автоматизации на границе сети, где происходит подключение пользователей и устройств, создавая тем самым знания, которые помогают достичь более высоких результатов в бизнесе. Коммутаторы серии CX 6200 еще больше расширяют портфель CX-коммутаторов Aruba, позволяя клиентам использовать единую операционную систему как в локальных вычислительных сетях и сетях филиалов, так и в центрах обработки данных.

«Наша крупномасштабная сеть охватывает несколько кампусов и учебных центров, которые используют приложения с высокими требованиями к производительности сети, чтобы поддерживать связь и продуктивность студентов, ученых и исследователей», — сказал Рон Гарднер (Ron Gardner), старший инженер инфраструктуры в Университете Джеймса Кука (James Cook University). — Мы выбрали облачный подход к управлению инфраструктурой, а усовершенствования Aruba Central и ArubaOS дают нам видимость и понимание для упрощения операций при одновременном сокращении площадей, занимаемых оборудованием, и безопасном управлении нашими большими кампусами и распределенными офисами из облака, что позволяет нам активно выявлять и устранять проблемы до того, как они нарушат работу».

Для решения различных бизнес- и технических задач организаций, стремящихся использовать Intelligent Edge, Aruba расширила возможности в области расходов и поставок. Они включают в себя формат «сеть как услуга» через HPE GreenLake и гибкие варианты финансирования через HPE Financial Services. Например, клиенты могут приобрести необходимую им технологию и оплачивать только 1% от стоимости контракта ежемесячно в течение первых восьми месяцев, откладывая более 90% от стоимости до 2021 года.

«С учетом размеров нашей инфраструктуры и большого объема данных, генерируемых на границе сети, нам нужен был способ автоматической идентификации, корректировки и тонкой настройки сети, — отметил Брэндон Страттон (Brandon Stratton), главный системный администратор ES в области информационных технологий в Хьюстонском университете. — Опыт и подход Aruba к решениям на базе ИИ, таким, как NetInsight – это прагматичный путь, позволяющий анализировать, а затем действовать в соответствии с полученными знаниями».