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Искусственный интеллект AI Search ИИ-поиск
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 40, упоминаний - 44
Искусственный интеллект и организации, системы, технологии, персоны:
|Нечаев Алексей 9 4
|Антонов Григорий 4 3
|Самигуллин Артур 16 3
|Рауд Алла 2 2
|Грабарник Андрей 8 1
|Серов Иван 1 1
|Познанский Антон 1 1
|Романенко Андрей 94 1
|Борченко Павел 60 1
|Ran Tony - Ран Тони 14 1
|Соловьева Юлия 22 1
|Ларин Дмитрий 45 1
|Барановский Игорь 12 1
|Маслов Игорь 6 1
|Козлова Ирина 27 1
|Алутин Игорь 16 1
|Melkote Keerti - Мелкоте Керти 5 1
|Семенова Мария 9 1
|Кириенко Максим 12 1
|Тарасов Вадим 5 1
|Царева Юлия 13 1
|Чижевский Виктор 1 1
|Сливинский Михаил 3 1
|Болотских Максим 5 1
|Вязников Денис 1 1
|Forbes - Форбс 983 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11542 1
|Reddit 391 1
|NYT - The New York Times 1099 1
|Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
|Комсомольская правда ИД 82 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 142 1
|Известия ИД 757 1
|TechSpot 184 1
|VK - Mail.ru Hi-tech 56 1
|Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 268 1
|JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 8 1
|University of Houston - Хьюстонский университет 22 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455935, в очереди разбора - 727947.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455935, в очереди разбора - 727947.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.