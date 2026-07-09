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Искусственный интеллект AI Search ИИ-поиск

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.07.2026 MWS AI стала партнером Российской государственной библиотеки по созданию ИИ-платформы для автоматизации библиотечной отрасли 1
15.06.2026 Google крушит устои интернета. Преднамеренно испорчен один из главных инструментов улучшения поиска 1
02.06.2026 2ГИС обновил поиск гостиниц и отелей 1
26.05.2026 В российских поисковиках сохранят классическую выдачу без ИИ-ответов 1
26.05.2026 «Гарда» ускорила маскирование и внедрила ИИ-поиск персональных данных 1
19.05.2026 Релиз «Битрикс24 Вайбкод»: бизнес-приложения без программирования, «Проекты AI», «Чекин» 2.0, «Открытый Синк» и «Базы знаний AI» 1
07.05.2026 VolgaBlob представила Smart Monitor 6.0 с функциональностью для задач observability, ИИ-движком и модулем AI Security 1
06.05.2026 В России реализован инструмент анализа мобильных приложений через нейросети 1
08.04.2026 А вы поверили. ИИ-помощник в поиске Google ежедневно выдает миллионы ложных ответов 1
20.03.2026 Brandquad представила мобильное приложение Mediaquad для Android 1
17.02.2026 «Яндекс» выпустил финансовые результаты за IV квартал и за весь 2025 год 1
16.02.2026 «Жижи» представила персонального ИИ-агента для работы с документами, изображениями и презентациями в одном интерфейсе 1
12.02.2026 В России появился инструмент для анализа присутствия брендов в ИИ-поиске 1
06.02.2026 «Жижи» внедрила ИИ-поиск по закрытой базе из 10 млн документов в B2B-продукт 1
03.02.2026 ГК «Кортрос» поделилась опытом внедрения искусственного интеллекта в строительстве 1
03.02.2026 GEO вместо SEO: бизнес начал искать специалистов по оптимизации контента под ИИ-поиск 1
14.01.2026 62% запросов ИИ-поиска требуют осмысленного ответа, а не списка ссылок на разные сайты 1
24.12.2025 Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник 1
22.12.2025 «Жижи»: ИИ-поиск в России в 2026 году перейдет от выдачи ответов к принятию решений 3
12.12.2025 «Жижи» перешел на SSE-стриминг для повышения стабильности ИИ-поиска в реальном времени 1
02.12.2025 «Яндекс» запустил для бизнеса инструмент создания собственного поискового ИИ-агента 1
02.12.2025 Yandex B2B Tech представила технологию поиска в интернете для ИИ-агентов 1
26.11.2025 В России запущен ИИ-поиск «Жижи» с цитированием источников 2
14.11.2025 Исследование «Родной Речи»: как поисковые системы формируют новые правила видимости брендов в эпоху ИИ-поиска 2
30.10.2025 В России представят первую в России профессиональную цифровую экосистему для врачей и фармацевтов 1
20.10.2025 Омниканальная платформа KitBot расширила функциональность: ИИ-поиск, автоприглашения и аналитика воронки найма 1
15.10.2025 SL Soft FabricaONE.AI представила SL AI Search — корпоративный интеллектуальный поиск нового поколения 1
24.09.2025 Yandex B2B Tech представила новую AI Studio: теперь ИИ-агентов можно создать без навыков разработки 1
12.09.2025 «Т-Технологии» создали ИИ-агента для разработчиков 1
28.07.2025 Московская биржа ускорила работу с внутренней документацией в 72 раза с помощью ИИ 1
15.05.2025 Российское агентство научилось корректировать выдачу в нейросетях 1
05.02.2025 Половина пользователей нейросетей пожаловались на региональные ограничения зарубежных нейросетей 1
02.08.2024 Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном 1
05.02.2024 Нейросети для самых необычных задач: от озвучки до поиска двойников 1
28.03.2023 Заработала новая платформа поиска по патентам 1
05.10.2020 В Windows обнаружен секретный дизайн, кардинально отличающийся от всем известного. Фото 1
10.06.2020 Aruba представила облачную платформу Aruba ESP для Intelligent Edge 1
15.11.2019 На портале госуслуг появилась возможность оплаты через Google Pay 1

Публикаций - 40, упоминаний - 44

Искусственный интеллект и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9125 9
Perplexity - Perplexity AI 55 7
Google LLC 12622 6
Microsoft Corporation 25712 4
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 140 4
OpenAI 500 3
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 215 3
Samsung Electronics 11008 2
Google Russia - Гугл Россия 226 2
Huawei 4505 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4897 2
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 427 2
IT-Agency - АйТи-Агентство 3 2
SpaceX - Cursor 47 1
Ростелеком 10881 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 724 1
X Corp - Twitter 2930 1
Apple Inc 13083 1
LG Electronics 3726 1
Intel Corporation 12780 1
Softline - Софтлайн 3688 1
Oracle Corporation 7061 1
Acer Group - Acer Inc 2760 1
HPE Aruba Networks 98 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 995 1
Yahoo! 3726 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 1
Brandquad - Бренд Квад 18 1
i-Free Just AI 76 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 1
2domains 4 1
HPE Financial Services - HPEFS 45 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 51 1
Digital Assets 10 1
ИИ-Технологии 302 1
Бизнес-Азимут 8 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 341 1
Anthropic 129 1
Nord Clan - Норд Клан 24 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1716 3
Связной ГК 1400 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1881 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1501 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 524 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2398 1
TÜV Rheinland Group 179 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 167 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 35 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 66 1
Merriam-Webster 15 1
Родная Речь - RoRe Group - ex. Publicis Groupe 13 1
RX Code - Эр Экс код 3 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13669 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 576 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 968 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1535 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21894 35
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6882 14
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1077 14
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4739 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27212 8
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3174 8
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 810 8
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9932 6
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1154 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35859 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12833 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5124 5
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1279 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33227 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3548 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2598 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8548 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5229 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5110 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26583 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12124 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1673 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9203 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8586 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13528 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9220 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24208 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11715 3
Web Interface - Веб-интерфейс 2017 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2663 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6376 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3958 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13416 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9843 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7897 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10558 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1515 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12994 2
OpenAI - ChatGPT 690 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2487 6
Microsoft Windows 16814 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 83 4
Google Android 15174 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3532 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 939 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 726 3
IT-Agency - Киберкошка 2 2
Google YouTube - Видеохостинг 2989 2
Apple iOS 8546 2
Apple - App Store 3090 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 2
StatCounter 474 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 852 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1071 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 904 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 531 2
Яндекс.Нейросеть - Поиск с Нейро - Поиск с Алисой 20 2
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 120 2
Microsoft 365 Copilot 242 2
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 93 2
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 109 2
Intel Core Ultra Series - Intel Arrow Lake - Intel Panther Lake - Intel Lunar Lake 111 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Alice AI LLM - Алиса AI - семейство генеративных моделей 151 2
OpenClaw 28 1
Samsung Galaxy S26 - смартфон 51 1
1С-Битрикс - BitrixGPT 15 1
Google Chrome - браузер 1690 1
Microsoft Windows 10 1932 1
Microsoft Windows 7 2006 1
Apple macOS 2396 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3102 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 111 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1961 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 570 1
Microsoft Windows XP 2430 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6203 1
JavaScript - JS - язык программирования 1402 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 1
Нечаев Алексей 9 4
Антонов Григорий 4 3
Самигуллин Артур 16 3
Рауд Алла 2 2
Грабарник Андрей 8 1
Серов Иван 1 1
Познанский Антон 1 1
Романенко Андрей 94 1
Борченко Павел 60 1
Ran Tony - Ран Тони 14 1
Соловьева Юлия 22 1
Ларин Дмитрий 45 1
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Алутин Игорь 16 1
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Семенова Мария 9 1
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Япония 13767 1
Германия - Федеративная Республика 13160 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1768 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 780 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5463 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53104 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27088 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11654 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5641 3
Английский язык 7005 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33467 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3776 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11486 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15908 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 919 2
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3132 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6676 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12225 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5716 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4962 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3949 1
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5081 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1371 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 405 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 449 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1708 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6544 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57266 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10826 1
Ergonomics - Эргономика 1743 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2258 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2158 1
Энергетика - Energy - Energetically 5807 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7345 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6689 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5466 1
Зоология - наука о животных 2872 1
Forbes - Форбс 983 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11542 1
Reddit 391 1
NYT - The New York Times 1099 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Комсомольская правда ИД 82 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 142 1
Известия ИД 757 1
TechSpot 184 1
VK - Mail.ru Hi-tech 56 1
Apple Hills Digital 13 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
IMARC Group 7 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 268 1
JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 8 1
University of Houston - Хьюстонский университет 22 1
Samsung Unpacked 38 1
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