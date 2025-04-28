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Anthropic Claude ИИ-чатбот

Anthropic - Claude ИИ-чатбот


28.04.2025 Ainergy расширила набор LLM своей AI BPA-платформы нейросетью Claude 3.7 Sonnet от Anthropic 2
07.04.2025 «Авито» обогнал OpenAI и Google: нейросеть A-Vibe стала лучшей среди легких ИИ-моделей на русском языке 1
07.04.2025 MTS AI начинает продажи внешним клиентам ИИ-ассистента для разработчиков 1
17.03.2025 Serverspace добавил три новые модели LLM в панель управления GPT API 2
10.03.2025 Высший колледж информатики НГУ развернул большую языковую модель для обучения программистов 1
07.03.2025 Ленивые программисты придумали, как получать зарплату и быть на хорошем счету, не работая ни минуты 1
04.02.2025 Россияне предотвратили хакерскую атаку на репозиторий Python, организованную с помощью DeepSeek 1
13.12.2024 Как нейробизнес в России выживает без ChatGPT 1
22.11.2024 Стилер целый год распространялся через легальное хранилище ПО под видом инструментов для работы с нейросетями 1
02.10.2024 ИИ-ассистенты захламляют код ошибками вместо того, чтобы повышать производительность программистов 1
24.09.2024 Российские программисты тупеют от нейросетей. Их «компетенции катастрофически снижаются», потому что ПО за них все чаще пишет ИИ 1
26.08.2024 Генеративный ИИ можно использовать для решения прикладных задач геологоразведки нефтегазовых месторождений 1
19.07.2024 OpenAI выпустил компактную и самую экономичную модель искусственного интеллекта 1
26.10.2023 Хозяин копирайта требует десятки миллионов долларов от разработчика ИИ 1
13.10.2023 Искусственный интеллект в 2024 г. ждёт «холодный душ» и суровая проверка реальностью 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

Anthropic и организации, системы, технологии, персоны:

OpenAI 251 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1483 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 90 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2944 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13086 1
Yandex - Яндекс 7633 1
Anthropic 21 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8855 1
GitHub 863 1
Nvidia Corp 3549 1
Google LLC 11919 1
Alibaba Group 433 1
Amazon Inc - Amazon.com 3037 1
Meta Platforms 76 1
Stability AI 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7526 1
Getty Images 28 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
DeviantArt 9 1
Судебная власть - Judicial power 2332 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5549 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14537 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4509 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8033 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 695 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20363 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7620 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1940 1
Repository - Репозиторий 913 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5442 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16310 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3265 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 547 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 638 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2060 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3262 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21089 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5607 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 430 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5506 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3854 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 835 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1030 1
OpenAI ChatGPT 382 3
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 22 2
FreePik 1109 2
Python - высокоуровневый язык программирования 988 1
Yandex Code Assistant 8 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 116 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 45 1
C/C++ - Язык программирования 780 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 33 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 340 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Kodify 6 1
Microsoft 365 Copilot 135 1
Docker - Платформа распределённых приложений 354 1
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Россия - РФ - Российская федерация 147876 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2909 1
Европа 21887 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52478 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17355 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4953 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13974 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24620 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4743 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5198 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1909 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2455 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8182 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2794 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29877 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7058 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52250 1
Ведомости 1065 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 201 1
SiliconAngle 8 1
CCS Insight 22 1
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