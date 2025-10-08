Индексная книга (каталог) CNews*
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Krieger Mike Кригер Майк
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 8
Krieger Mike и организации, системы, технологии, персоны:
|Cambridge Analytica 47 2
|X Corp - Twitter 2934 2
|Систром 7 2
|Meta Platforms - Facebook 4613 2
|Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
|OpenAI 512 1
|Anthropic 134 1
|IBM - International Business Machines Corp 9688 1
|Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 919 2
|Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1283 2
|Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 103 1
|NYT - The New York Times 1099 2
|Bloomberg 1616 1
|Wired - Издание 276 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458078, в очереди разбора - 728097.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458078, в очереди разбора - 728097.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.