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Индексная книга (каталог) CNews*
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Krieger Mike Кригер Майк

СОБЫТИЯ


08.10.2025 IBM встроит в свои инструменты разработки ПО ИИ Anthropic 2
18.04.2019 Цукерберг вынудил основателей Instagram покинуть компанию, присвоив себе их заслуги и отобрав возможности роста 3
25.09.2018 Проблемы Facebook усугубляются: увольняются основатели Instagram 2

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Krieger Mike и организации, системы, технологии, персоны:

Cambridge Analytica 47 2
X Corp - Twitter 2934 2
Систром 7 2
Meta Platforms - Facebook 4613 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
OpenAI 512 1
Anthropic 134 1
IBM - International Business Machines Corp 9688 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 353 1
Salesforce Ventures 7 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16063 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11738 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64630 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33305 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3654 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6937 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7403 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2743 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27290 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1546 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1310 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26632 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1105 1
MLOps - LLM - MCP - Model Context Protocol 59 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22088 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5143 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13036 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 919 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1283 2
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 103 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 368 2
Acton Brian - Эктон Брайан 10 2
Koum Jan - Кум Ян 14 2
Systrom Kevin - Систром Кевин 12 2
Коган Александр 10 1
Kogan Aleksandr - Коган Александр 6 1
Olivan Javier - Оливан Хавьер 5 1
Mosseri Adam - Моссери Адам 2 1
Stamos Alex - Стамос Алекс 5 1
Schrage Elliot - Шрейдж Эллиот 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54593 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1459 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3653 1
Россия - РФ - Российская федерация 165270 1
Европа 24920 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13784 1
Азия - Азиатский регион 5905 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1321 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5662 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5741 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1393 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4494 1
NYT - The New York Times 1099 2
Bloomberg 1616 1
Wired - Издание 276 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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