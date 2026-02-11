Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190435
ИКТ 14694
Организации 11388
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26595
Персоны 82772
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1271
ИАА 743
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Mosseri Adam Моссери Адам


СОБЫТИЯ


11.02.2026 YouTube и Instagram* обвинили в умышленном создании привыкания у пользователей 2
18.04.2019 Цукерберг вынудил основателей Instagram покинуть компанию, присвоив себе их заслуги и отобрав возможности роста 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Mosseri Adam и организации, системы, технологии, персоны:

Систром 7 1
Cambridge Analytica 47 1
Meta Platforms - Facebook 4552 1
X Corp - Twitter 2913 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 333 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1442 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11326 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73785 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1236 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 885 1
Acton Brian - Эктон Брайан 10 1
Krieger Mike - Кригер Майк 3 1
Olivan Javier - Оливан Хавьер 3 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 358 1
Systrom Kevin - Систром Кевин 12 1
Koum Jan - Кум Ян 14 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1311 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1302 1
Wired - Издание 272 1
NYT - The New York Times 1091 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418663, в очереди разбора - 726241.
Создано именных указателей - 190435.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще