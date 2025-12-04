Получите все материалы CNews по ключевому слову
Boudih Abdelkader Боудих Абделькадер
СОБЫТИЯ
|04.12.2025
|Новейший ИИ Google без спроса стер все файлы на жестком диске ПК пользователя 1
|05.08.2025
|Крупнейшее в мире облако по ошибке удалило платный профиль программиста с данными за 10 лет. Восстановление невозможно. Опрос 2
Boudih Abdelkader и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12246 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3131 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 873 1
|Microsoft Corporation 25233 1
|Ruby - Язык программирования 156 1
|Statista 254 1
|Oracle Java - язык программирования 3328 1
|Google Cloud Platform - GCP 344 1
|Microsoft Azure 1457 1
|Exodus 73 1
|ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15092 1
|Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 896 1
|Tom’s Hardware 514 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404893, в очереди разбора - 733303.
Создано именных указателей - 186573.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.