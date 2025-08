Крупнейшее в мире облако по ошибке удалило платный профиль программиста с данными за 10 лет. Восстановление невозможно. Опрос

Amazon Web Services удалил хранилище программиста с данными за 10 лет. Сделал он это без объяснения причины, а потом еще и тянул время прежде, чем признаться в этом пользователю. Восстановить данные нельзя. Теперь разработчик предупреждает всех об опасности хранения любой информации в облаках

Цифровая казнь

Инженер-программист Абделькадер Боудих (Abdelkader Boudih) моментально лишился личной информации, накопленной за 10 лет, вследствие внезапного удаления его профиля на Amazon Web Services, пишет Tom’s Hardware. Известный под псевдонимом Seuros, Боудих заявил, что был платным подписчиком AWS на протяжении всех этих 10 лет, и за эти годы облако Amazon стало неотъемлемой частью его работы. История произошла в начале июля 2025 г., и пока Боудиху не удалось вернуть свои файлы.

Совершенно внезапное лишение доступа ко всей накопленной в профиле AWS информации Боудих назвал «цифровой казнью» (digital execution). Теперь он предостерегает других людей от использования этого облака для хранения данных и говорит, чтобы они не доверяли этому сервису.

AWS – крупнейший в мире облачный сервис с 30-процентной долей глобального рынка (IV квартал 2024 г., Statista.com). На втором месте – Microsoft Azure с 21%, на третьем – Google Cloud с 12%.

Без предупреждения

Боудих опубликовал пост о случившейся с ним беде в своем личном блоге, в котором подчеркнул, что AWS удалила его облако без предупреждения. По его словам, он потерял множество важных данных, включая книгу по программированию, руководства по электронике и неопубликованный код, который копился в облаке буквально годами.

Alex Rodríguez Santibáñez / Unsplash В случае AWS блокировка профиля теперь может означать еще и тотальное удаление данных

Боудих написал, что через некоторое время он получили наводку от «инсайдера в AWS» (AWS insider), свидетельствующую о том, что все его данные были стерты администратором сервиса из-за простой синтаксической ошибки во время проверки учетной записи, а вся переписка, которую Боудих получал в процессе проверки его профиля, была всего лишь дымовой завесой – фикцией, спектаклем, разыгранным AWS для отвода глаз.

Ничего не предвещало

Как написал Боудих, вся эта история началась с самого обычного безобидного запроса на подтверждение личности владельца аккаунта. 10 июля 2025 г. он получил соответствующее электронное письмо с пятидневным сроком ответа, притом это были именно календарные дни, а не рабочие, то есть два дня из пяти выпали на выходные.

Боудих ответил на письмо и без промедления столкнулся с электронным бюрократическим кошмаром. Amazon писала ему с задержкой, да еще и шаблонными фразами, не отвечающими на заданные Боудихом вопросы, требовала от него дополнительные сведения и пр.

23 июля 2025 г. переписка прекратилась. Профиль Боудиха в AWS был заблокирован, и он был вынужден вступить в новый затяжной диалог с техподдержкой облачного сервиса.

Боудих вел эту переписку в течение следующих нескольких дней. Техподдержка присылала ему шаблонные ответы, и программист начал беспокоиться, что блокировка профиля – это лишь видимость, и что его данные под угрозой удаления. Через некоторое время его самые худшие опасения подтвердились – от всех его файлов не осталось и следа – они, по его словам, превратились в «цифровой пепел» (digital ashes).

«Поскольку верификация учетной записи не была завершена к этой дате, ресурсы в учетной записи были удалены», – написал Боудиху представитель AWS (или, вероятно, просто бот), пишет Tom’s Hardware.

Три недели нервов

На бодание с Amazon Боудих потратил почти три недели своей жизни. Он написал, что этот «20-дневный кошмар поддержки» (20 day support nightmare) ни в коей мере не соответствует публичной политике AWS, согласно которой добровольно закрытые учетные записи не удаляются, а замораживаются на 90 дней. В течение этого срока владельцы заблокированных профилей могут восстановить доступ к ним при сохранении всех данных, о чем говорится в публичной документации сервиса.

Однако учетная запись Будиха не была заморожена добровольно – ее заблокировал AWS по причине «непрохождения верификации». А эта ситуация в открытых документах Amazon уже не прописана.

Инсайдерская информация

По иронии судьбы, некоторые фрагменты открытого кода, которые были размещены в облаке Amazon «вероятно, работают в собственной инфраструктуре AWS, что делает их системы более надежными» (probably run in AWS’s own infrastructure, making their systems more reliable), написал Боудих в своей публикации. По его словам, учитывая его статус в сообществе разработчиков ПО с открытым исходным кодом, с ним связался инсайдер в AWS и рассказал ему о том, что действительно предшествовало удалению его профиля, и что присходило в офисах AWS примерно 20 июля 2025 г.

По словам этого источника, даже самый первый запрос на проверку личности и блокировка аккаунта были просто дымовой завесой, пылью в глаза. На самом деле уже на тот момент все файлы Боудиха уже были удалены, притом совершенно случайно, по вине одного из администраторов сервиса.

Согласно предоставленным инсайдером данным, удаление произошло из-за разницы в синтаксисе между скриптами Ruby и Java. Когда администратор AWS «запускал своего рода экспериментальную версию на "неактивных" и "низкоактивных" учетных записях» (running some kind of proof of concept on ‘dormant’ and ‘low-activity’ accounts), он случайно удалял данные с активных учетных записей вместо того, чтобы выполнить пробный запуск для проверки результатов.

Возмездие программиста

Боудих не пишет, будет ли он судиться с Amazon. Но, по его словам, сейчас он «создает бесплатный инструмент, который поможет людям уйти из AWS» (building a free tool to help people exodus from AWS). Помимо этого, он помогает крупным клиентам AWS с ежемесячным счетом размере $400 тыс. перейти на сервисы Oracle OCI, Azure и Google Cloud.

Однако далеко не факт, что смена облачного провайдера защитит пользователей от случайного удаления их информации. В начале лета 2025 г. CNews писал, что Microsoft без уведомления и без причины заблокировала профиль пользователя в своем облаке OneDriv, в котором он хранил информацию за 30 лет своей жизни. Резервной копии этих данных на офлайн-носителе у владельца профиля нет.