PoC Proof of Concept проверочные испытания


Образцы новых решений — это PoC-устройства (от proof of concept — «прототип» или «доказательство осуществимости концепции»), работа над которыми в данный момент ещё не закончена. Поэтому часть функциональных возможностей этих решений может быть ограничена, а характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


12.12.2025 Just AI запускает каталог шаблонов ИИ-агентов в Just AI Agent Platform 1
21.10.2025 Школьник с Урала создал цифрового стилиста/ Школьник из Челябинска создал ИИ-стилиста для Ozon, вдохновившись запросами покупателей 1
20.10.2025 Искусственный вайб: «Солар» зафиксировал всплеск уязвимостей в ИИ-сервисах 1
20.10.2025 Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции 1
22.09.2025 Orion soft поделился результатами поиска уязвимостей в виртуализации zVirt 1
05.08.2025 Крупнейшее в мире облако по ошибке удалило платный профиль программиста с данными за 10 лет. Восстановление невозможно. Опрос 1
16.07.2025 Сергей Авраменко, Cicada8: Рост числа атак через цепочку поставок требует не реактивного, а проактивного подхода к защите 1
07.07.2025 ГК «Солар»: число уязвимостей в веб-приложениях во II квартале выросло почти на 60% 1
20.02.2025 Positive Technologies выходит на рынок антивирусов 1
16.12.2024 ИИ-ассистенты: какие бывают, и как сделать так, чтобы они эффективно работали на бизнес 1
13.12.2024 «ЕвроХим» запускает мониторинг эффективности работы цифровых инструментов 1
13.11.2024 Bi.Zone: Киберпреступники еженедельно получают 2–3 готовых решения для атак на сайты 1
30.09.2024 Создан гибкий бескремниевый процессор на архитектуре RISC-V ценой в один доллар 1
23.09.2024 Как Kubernetes помогает экономить бюджет и ускоряет процессы внутри организации 1
17.09.2024 Дмитрий Слободенюк, ARinteg: Проверять устойчивость компаний к кибератакам нужно регулярно 1
05.09.2024 D-Link не будет исправлять критические уязвимости в своих популярных роутерах 1
01.08.2024 Positive Technologies: у специалистов по кибербезопасности есть в среднем 6 дней на установку обновлений 1
18.04.2024 Ошибка разработчиков Telegram позволяла запускать в Windows вредоносные программы 1
29.03.2024 Киберпреступная группировка Magnet Goblin с помощью уязвимостей «нулевого дня» взламывает сервера под Linux и Windows 1
19.10.2023 Bi.Zone WAF защищает от критической уязвимости в Confluence 1
11.10.2023 Центр мониторинга и реагирования UserGate предупреждает о множественных уязвимостях в Sangfor Next Gen Application Firewall 1
06.10.2023 В Linux Ubuntu, Debian и Fedora есть огромная дыра, которая пряталась годами. В миллионах систем можно получить root-доступ, эксплойты уже готовы 1
21.09.2023 WinRAR стал опасен против воли разработчиков. Раскрыта хитрая схема, угрожающая полумиллиарду пользователей 1
23.12.2022 Positive Technologies открывает доступ к сервису обнаружения вредоносных Python-пакетов в открытом ПО 1
28.11.2022 От чего зависит успех проекта в области ИИ 1
21.04.2022 5 самых дорогих ошибок цифровизации крупного бизнеса: как их избежать? 1
15.03.2022 Петр Третьяков, ICL: В демо-лаборатории ICL&Huawei подтверждаются гипотезы и рождаются ИТ-проекты 1
09.03.2022 В Linux и Android годами живет опаснейшая ошибка, которая позволяет перезаписать любой файл и получить права админа 1
27.01.2022 Компания «Инфосистемы джет» опубликовала рекомендации по устранению уязвимости PwnKit в Unix-like дистрибутивах 1
14.12.2021 Технологии успешного SOC: детектирование атак и создание правил корреляции 1
26.04.2021 Accenture разработала для НЛМК сервис предиктивной аналитики для измерения температуры стали 1
08.12.2020 Галина Левицкая, «Инфосистемы Джет» -

Одна из главных проблем при внедрении BPM-систем — незнание компаниями своего ИТ-ландшафта

 1
15.10.2020 Исследование: российские компании созрели для использования «продвинутых» облачных моделей 1
30.06.2020 Ирина Нестерова, «Инфосистемы Джет» -

В России сформировался запрос на цифровых двойников и единые системы работы с данными

 1
27.04.2020 Хакеры атакуют VIP-пользователей через «дыру» в iPhone. Уязвимы все устройства, выпущенные с 2012 года 1
08.11.2019 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -

При внедрении нацстандарта по безопасности операций отделаться «организационными мерами» не удастся

 1
22.10.2019 Х5 начала отбор стартапов в Китае 1
11.07.2018 Fujitsu представила блокчейн-методику проверки концепции новых продуктов 1
22.02.2018 Роботизация процессов: почему проекты терпят неудачу? 1
19.02.2018 Avon перенесла данные в российские ЦОД «КРОК» 1

PoC и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25238 10
Google LLC 12261 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 5
Telegram Group 2576 5
Intel Corporation 12542 4
Oracle Corporation 6869 4
SAS Institute 1034 4
IBM - International Business Machines Corp 9551 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5278 4
8996 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1504 4
Cisco Systems 5223 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14254 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 256 3
GitHub 966 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 3
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 260 2
Software AG & IDS Scheer 207 2
BI Telecom - БиАй Телеком 29 2
Fujitsu 2066 2
Apple Inc 12631 2
Genesys 208 2
Yandex - Яндекс 8443 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1587 2
Trend Micro 629 2
ФОРС - Центр разработки 680 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
Qualys 70 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 467 2
1С-Битрикс - Bitrix 620 2
EleWise - Элевайз Проджект 24 2
Fortinet 405 2
OpenAI 377 2
Esri 171 1
ZecOps 3 1
AudioCodes - Айдиокоудз Русс 34 1
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 59 1
CSC - Corporation 69 1
NoviFlow 4 1
ИИ-Технологии 225 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2997 2
ВТБ - ВТБ24 668 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 2
Royal Dutch Shell - Шелл 223 2
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 67 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 1
Металлург КБ 24 1
Union Square Ventures 13 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 12 1
Santander InnoVentures 1 1
Промсорт - НЛМК Калуга - Калужский научно-производственный электрометаллургический завод 12 1
НЛМК Урал 3 1
Еврохим МХК - Невинномысский Азот 12 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 238 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1021 1
Citi Ventures - Citigroup Ventures - венчурный фонд 11 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 1
ПСБ - Промсвязьбанк 902 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 208 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 38 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 525 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 158 1
НСПК - Национальная система платежных карт 901 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 171 1
Sequoia Capital 115 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 177 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1648 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4904 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2163 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6276 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 2
Федеральная полиция Бразилии - Federal Police of Brazil - Polícia Federal 11 1
Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 20 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5232 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2732 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3251 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3435 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 215 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 827 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 69 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 48 1
Linux Foundation 189 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31776 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73311 27
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 22
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13647 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13083 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31993 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34053 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57443 12
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7747 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18195 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27207 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23058 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5270 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5927 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26112 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9789 8
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3157 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12390 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14908 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11577 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 6
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 625 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7621 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12003 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5658 6
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2260 6
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2631 6
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2727 6
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 363 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22001 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7416 5
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 676 5
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3277 5
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2303 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4273 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21830 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5187 18
Linux OS 10909 9
Microsoft Windows 16332 8
Intel x86 - архитектура процессора 1983 5
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1008 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 4
UNIX Polkit - PolicyKit библиотека 10 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 309 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2453 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 604 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1139 3
JavaScript - JS - язык программирования 1332 3
IBM BPM - IBM Business Process Manager 41 2
Linux - Debian GNU 531 2
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 186 2
IBM Lombardi TeamWorks - Lombardi Software 6 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1513 2
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 40 2
FreePik 1438 2
Apache Hadoop 447 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 2
Microsoft Windows XP 2419 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 2
Nokia Symbian OS 1403 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 219 2
Apple iOS 8243 2
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 57 2
Software AG - ARIS Platform 177 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 938 2
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 235 2
NVision Барьер 736 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 2
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 256 2
Oracle Java - язык программирования 3331 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 2
MTC Foris OSS - биллинговая система 57 1
HPE Superdome - серия серверов 77 1
Docker Swarm 15 1
AMD AMD64 84 1
Ткачёв Роман 27 3
Михеев Андрей 9 2
Зайцев Михаил 309 2
Будин Алексей 22 2
Алешин Владимир 21 2
Борисов Алексей 33 2
Сергеев Юрий 14 1
Хомченко Дмитрий 13 1
Щапов Олег 24 1
Максимов Юрий 34 1
Бойко Алексей 99 1
Котиков Александр 4 1
Степанов Антон 71 1
Мякишева Марина 84 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Дудченко Владимир 22 1
Краснов Федор 11 1
Зенин Николай 8 1
Левицкая Галина 6 1
Луцив Данила 7 1
Лядов Кирилл 17 1
Слободенюк Дмитрий 24 1
Боровко Роман 22 1
Елиферов Виталий 10 1
Федоров Игорь 13 1
Алешкин Сергей 65 1
Чувакин Антон 3 1
Башков Александр 5 1
Гонтарь Людмила 9 1
Царев Дмитрий 40 1
Тюльпа Дарья 2 1
Третьяков Петр 1 1
Волошин Юрий 9 1
Маргулис Леонид 2 1
Ткачук Роман 2 1
Рыбаков Владимир 5 1
Сорокин Игорь 20 1
Сушков Евгений 2 1
Самбу Евгений 1 1
Рошал Евгений. 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 156974 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 9
Германия - Федеративная Республика 12938 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18225 4
Европа 24639 4
Япония 13550 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45734 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14490 3
Израиль 2784 3
Бельгия - Королевство 1169 2
Франция - Французская Республика 7978 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Эстония - Эстонская Республика 758 2
Италия - Итальянская Республика 4429 2
США - Мэриленд - Балтимор 178 1
США - Нью-Йорк штат 247 1
США - Вашингтон штат 128 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Бельгия - Брюссель 236 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18584 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3260 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4274 1
Россия - СФО - Новосибирск 4656 1
Европа Западная 1492 1
Азия - Азиатский регион 5750 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1816 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1230 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 436 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 313 1
Польша - Республика 2001 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Бразилия - Федеративная Республика 2451 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15135 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11774 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2792 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26023 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17419 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2957 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1549 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3770 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8140 3
Энергетика - Energy - Energetically 5529 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10757 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6326 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20405 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2549 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10320 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2178 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3707 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 689 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5285 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4412 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9684 2
Экономический эффект 1218 2
Из рук в руки - irr.ru 70 1
Vnunet 224 1
The Globe and Mail 73 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
NYT - The New York Times 1086 1
23ABC News 173 1
Известия ИД 706 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Ars Technica 435 1
BleepingComputer - Издание 412 1
Hacker News 76 1
TechSpot 159 1
Tom’s Hardware 516 1
Nature 821 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8378 4
Gartner - Гартнер 3609 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
IDC - International Data Corporation 4943 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Интерфакс-100 21 1
Fortune Global 500 287 1
Forrester Research 828 1
Frost & Sullivan 203 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 1
University of Strathclyde - Университет Стратклайда 7 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
Docflow 147 1
День молодёжи - 27 июня 1000 1
IAAF - International Amateur Athletics Federation - ИААФ - Международная ассоциация легкоатлетических федераций - Чемпионат мира по легкой атлетике 3 1
Oracle OpenWorld 65 1
