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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177587
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Рошал Евгений.


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Легендарный российский софт вдруг превратился во вредоносное ПО. В опасности сотни миллионов пользователей. Решение уже найдено 1
28.02.2024 Хакеры создали ПО для нападения на российский ВПК. Атаки стало сложнее распознать 1
21.09.2023 WinRAR стал опасен против воли разработчиков. Раскрыта хитрая схема, угрожающая полумиллиарду пользователей 1
28.08.2023 Windows 11 не смогла «убить» российский WinRAR. Ее встроенный архиватор работает с архивами в разы хуже «родных» приложений 1
24.05.2023 Microsoft убьет WinRAR и 7-Zip 1
15.07.2020 Опаснейшая уязвимость 17 лет угрожала пользователям Windows Server. Видео 1
22.02.2019 В знаменитом российском архиваторе WinRAR 14 лет существует опасная дыра 1
30.09.2015 Критическая «дыра» в самом популярном архиваторе затронула миллионы пользователей по всему миру 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Рошал Евгений. и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24901 5
Check Point Software Technologies 772 2
GitHub 887 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1507 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 323 1
Google LLC 11987 1
Nvidia Corp 3580 1
AMD - Advanced Micro Devices 4327 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 367 1
Telegram Group 2262 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 648 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1457 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29391 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13088 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6477 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26171 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2087 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9463 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53594 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12977 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1881 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2621 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25008 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2278 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3168 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5069 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30752 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7563 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11568 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13041 1
SigRed - Уязвимость 2 1
ASLR - Address Space Layout Randomization - случайное распределение адресного пространства - рандомизация адресного пространства 28 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 286 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 258 1
Micorosft Windows Insider 137 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7784 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14677 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2620 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9601 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 619 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16417 1
Обратная совместимость - Backward compatibility 72 1
DDR - Double data rate 2816 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21285 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68872 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3445 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2108 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 814 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 700 1
PoC - Proof of Concept - проверочные испытания 55 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2138 1
Microsoft Windows 15980 6
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 220 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4755 4
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 547 4
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 156 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1098 2
Google Chrome - браузер 1601 2
Microsoft Windows 11 626 2
Microsoft Windows 10 1815 2
Microsoft Windows XP 2410 2
Linux OS 10306 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1640 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 800 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 122 1
Bash-скрипт 64 1
Microsoft Windows NT 884 1
Microsoft CryptoAPI 19 1
Microsoft Windows 7 1988 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1421 1
Opera Browser - Браузер 1028 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 524 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 303 1
Mozilla Firefox - браузер 1901 1
Microsoft Edge - браузер 2003 1
StatCounter 419 1
Geoserver 13 1
FreePik 1171 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1025 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 265 1
Microsoft Windows 12 21 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 40 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 174 1
Microsoft Windows PowerShell 205 1
Галушкин Олег 182 1
Panay Panos - Панай Панос 19 1
Скулкин Олег 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1622 2
Германия - Федеративная Республика 12797 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 732 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14264 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5279 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3419 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24947 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3591 1
README-файл 18 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8770 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 990 1
Neowin 154 1
Hacker News 40 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
Создано именных указателей - 177587.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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