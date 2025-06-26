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Рошал Евгений.
УПОМИНАНИЯ
Рошал Евгений. и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1457 1
|Галушкин Олег 182 1
|Panay Panos - Панай Панос 19 1
|Скулкин Олег 45 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150172 7
|Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1622 2
|Германия - Федеративная Республика 12797 1
|Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 732 1
|Neowin 154 1
|Hacker News 40 1
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