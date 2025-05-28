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README-файл

СОБЫТИЯ


28.05.2025 Microsoft уничтожает приватность в GitHub. Частные репозитории теперь открыты всем желающим 1
16.09.2024 Хакеры охотятся на знатоков Python с помощью теста для программистов 1
02.04.2024 «Галлюцинации» искусственного интеллекта стали новой угрозой. Китайские корпорации уже попались 1
21.09.2023 WinRAR стал опасен против воли разработчиков. Раскрыта хитрая схема, угрожающая полумиллиарду пользователей 1
25.06.2020 Eset: новый вирус-вымогатель распространяется под видом приложения для мониторинга COVID-19 1
11.06.2020 Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx 1
22.08.2017 Троян научился обходить антивирусы с помощью невинных картинок 1
27.02.2017 Новый шифратор для macOS маскируется под приложение для взлома легального софта 1
19.01.2017 В Сеть выложен исходный код легендарного движка «старой» Opera 1
01.08.2011 Binaton выпускает клавиатурный гибрид планшета, органайзера и букридера 1
22.08.2007 Readme.ru становится интерактивнее 1
15.11.2006 Heroes of Might and Magic V: Патч версии 1.4 1
09.11.2006 Dark Messiah of Might & Magic: Патч 1.1 1
20.10.2006 В Сети эпидемия червя Win32.HLLM.Limar 1
10.10.2002 Новый червь крадет данные у геймеров 2
10.10.2002 Новый червь крадет данные у геймеров 2
17.01.2002 Раскрыт секрет самого опасного бага в IE 1
28.11.2001 В Сети началась эпидемия вируса BadtransII 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

README-файл и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation - GitHub 1054 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5585 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1680 2
Dr.Web - Доктор Веб 1292 2
Microsoft Corporation 25693 2
ESET - ESET Software 1160 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 503 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 769 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Test IT - Тест Айти 53 2
Binatone 20 1
Hugging Face 48 1
Cohere 5 1
Alibaba Group 469 1
Acronis - Акронис 486 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 995 1
Nginx - Энджайникс 201 1
Adobe Systems 1592 1
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 88 1
F5 Networks 74 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 1
Blink 57 1
Otello Corporation - Opera Software 340 1
Бука - Buka Entertaiment 493 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8738 1
Microsoft - LinkedIn 695 1
Runa Capital 158 1
Lynwood Investments 9 1
BV Capital - Eventure Capitale 10 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5927 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Apache Software Foundation - ASF 227 1
OSI - Open Source Initiative 79 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14128 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34351 9
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3282 6
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3378 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7883 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21689 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16913 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2338 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7487 4
Repository - Репозиторий 1150 3
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 608 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18211 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3213 2
Оповещение и уведомление - Notification 5799 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10556 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6581 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2374 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64183 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28028 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5139 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8562 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1941 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9173 2
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 647 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33156 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2817 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1417 2
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 104 1
Data monetization - Монетизация данных 1946 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12069 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26123 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1131 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1113 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1033 1
Компилятор - Компиляторные технологии - Compiler 124 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 580 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1244 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1035 1
MLOps - LLM - MCP - Model Context Protocol 53 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8134 1
Microsoft Windows 16790 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1260 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5627 3
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 638 3
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 129 2
Python PyPI - Python Package Index 59 2
Google Android 15152 2
Intel x86 - архитектура процессора 2138 2
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 177 2
Microsoft Windows XP 2430 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 704 2
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 327 2
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 270 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 424 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 351 1
Panda ActiveScan 46 1
Otter Browser 4 1
Heroes of Might and Magic - Герои Меча и Магии - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 104 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Arkane Studios - Dark Messiah of Might and Magic 15 1
OpenAI - ChatGPT 686 1
FreePik 1796 1
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 91 1
Microsoft Windows Scripting Host - Microsoft WSH - Microsoft Windows Script Host - Microsoft WSF - Microsoft Windows Script File 19 1
Microsoft - EML - Email Message Format - формат хранения сообщений электронной почты 38 1
Google Chrome - браузер 1689 1
Google YouTube - Видеохостинг 2984 1
Linux OS 11424 1
Apple macOS 2390 1
Microsoft Office 4124 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3098 1
Oracle Java - язык программирования 3452 1
JavaScript - JS - язык программирования 1399 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2472 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1192 1
Microsoft Outlook 1501 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 852 1
Apple Safari - браузер 888 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 502 1
Галперин Дмитрий 2 1
Чихачев Дмитрий 29 1
Смирнов Глеб 5 1
Schilling Mathias - Шилинг Матиас 1 1
Рошал Евгений. 8 1
Ашуров Максим 1 1
Дунин Максим 4 1
Grayver Leonard - Грайвер Леонард 1 1
Bischoping Melissa - Бишопинг Мелисса 2 1
Мельникова Анастасия 438 1
Белоусов Сергей 254 1
Лагода Георгий 60 1
Сысоев Игорь 41 1
Мамут Александр 133 1
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 1
Коротков Александр 13 1
Коновалов Максим 20 1
Gieselmann Thomas - Гиеселманн Томас 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164574 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54448 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47272 1
Норвегия - Королевство 1852 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2594 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
США - Калифорния 4809 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1456 1
Великобритания - Виргинские Острова 245 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 591 1
США - Делавэр 173 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15860 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3834 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3772 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1168 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11643 2
Английский язык 6998 1
NPC - non-player character - неигровой персонаж 128 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8167 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3817 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52998 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8733 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18005 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3949 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1632 1
Металлы - Золото - Gold 1239 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3133 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5871 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5618 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6531 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3814 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1366 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5709 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9076 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5076 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1370 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6449 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3018 1
Reddit 389 1
The Register - The Register Hardware 1774 1
Hacker News 89 1
CNews AWARDS - награда 569 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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