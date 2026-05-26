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Softline Sl Soft FabricaONE.AI Develonica Test IT Тест Айти

Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Test IT - Тест Айти

Test IT — компания-разработчик системы управления тестированием программных продуктов, объединяющей ручное и автоматизированное тестирование и отображающей всю отчетность по метрикам качества в одном интерфейсе. Решение включено в Реестр отечественного ПО Минкомсвязи РФ. Компания Test IT входит в ассоциацию РУССОФТ, является партнером INNOPOLIS, резидентом «Сколково» и членом АРПП.

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26.05.2026 Платформа Test IT («Девелоника» fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) успешно адаптирована под RedOS

Платформа управления тестированием Test IT («Девелоника» fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) объявила об успешной проверке совместимости с операционной системой RedOS 8.02. Решение адаптировано для эксплуатации в корпоративны
07.04.2026 Компания Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) представила обновление TMS Test IT 5.7 Vela

Российский вендор Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) представил обновление коробочной поставки своей TMS платформы. Test IT 5.7 Vela сокращает время подготовки тестов, увеличивае
05.12.2025 «Инферит ОС» подтверждает совместимость ОС «МСВСфера 9.6» и платформы управления тестированием Test IT

Операционные системы «МСВСфера Сервер 9.6» и «МСВСфера АРМ 9.6» разработчика «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) прошли проверку на совместимость с платформой управления тестированием Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline). Испытания подтвердили стабильную работу платформы на российской ОС — это дает отечественным компаниям готовое, безопасное решение д
18.11.2025 TMS Test IT подтвердила совместимость с DB PostgrePro Standard

Платформа управления тестированием Test IT от бизнес-подразделения компании «Девелоника» FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) подтвердила полную совместимость с СУБД PostgrePro Standard. Расширение возможностей и бесшовность п
24.10.2025 Test IT ускорит генерацию автотестов с помощью ИИ через интеграцию с Test AI

ь время работы QA-инженеров. Сотрудничество открывает новый этап в развитии рынка решений, где ИИ берет на себя рутину тестирования, а команды сосредотачиваются на анализе и качестве продукта. Связка Test IT с комплементарным продуктом для автоматизации QA формирует новую архитектуру тестирования, в которой документация и автотесты синхронизируются в реальном времени. Двухсторонняя интеграц
13.10.2025 Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер — ГК Softline) представила обновление платформы управления тестированием с интеграцией ИИ-моделей

Российский ИТ-вендор Test IT (бренд «Девелоники» FabricaONE.AI, акционер — ГК Softline), выпустил новый релиз On-prem версии платформы управления тестированием 5.5 Libra. Использование обновленной TMS в совокупност
18.09.2025 Решения бренда «Девелоника» FabricaONE.AI усилили импортонезависимый конвейер разработки безопасного ПО

Компания по заказной разработке «Девелоника» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и ее бизнес-подразделение Test IT совместно с семью российскими вендорами в сотрудничестве с Институтом системного программирования РАН им. В. П. Иванникова и НТЦ «ФОБОС-НТ» представила суверенный и независимый подход д
11.08.2025 VK Tech Dev Platform внедрила платформу Test IT для повышения качества разработки ПО

Dev Platform расширила возможности для управления тестированием благодаря интеграции с платформой TMS Test IT — разработкой бизнес-подразделения «Девелоники» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline). Интеграция даст компаниям возможность отслеживать актуальный статус качества продукта в реальном

17.07.2025 Подтверждена совместимость платформ Octo и Test IT

Платформа управления тестированием Test IT, разработанная одноименным бизнес-подразделением «Девелоники», (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) и платформа автоматизации развертывания и тестирования Octo (HD Tech) успешно прошли т
23.06.2025 Softline потратит почти 600 миллионов на покупку разработчика системы тестирования ПО

тогах интеграции данной компании. Кому принадлежал «Тест АйТи» Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Тест АйТи» была основана в 2019 г. Первоначально компания на паритетных началах принадле
06.06.2025 Test IT и GitFlic подписали соглашение о сотрудничестве и создании открытой методологии разработки

Компания Test IT, бизнес-подразделение бренда «Девелоника» (ГК Softline), и «Группа Астра» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Взаимодействие двух вендоров направлено на развитие отече
04.06.2025 «Лукоморье» и TMS Test IT в связке создают решение для управления ИТ-продуктами

объединились для интеграции решений. Это позволит заменить зарубежные legacy-инструменты и предоставить рынку современный отечественный аналог. Новая интеграция между платформой управления качеством Test IT и системой управления проектами и задачами «Яга» из ИТ-экосистемы «Лукоморье» объединит процессы тестирования и разработки в цифровую среду. Решение позволит российским ИТ-командам выст
22.04.2025 ИИ теперь экономит пользователям Test IT до 50% времени на задачах тестирования

стированию и снижает стоимость обеспечения качества разрабатываемого ПО. Платформа не обрабатывает исходный код, персональные данные или иную чувствительную информацию. Для обеспечения безопасности в Test IT передается только описание задачи из баг-трекера. Данные заказчиков остаются в полной безопасности. Для освобождения ресурсов ручных тестировщиков, автоматизаторов и тест-менеджеров на

11.09.2024 Структура ГК Softline приобретает контролирующую долю в Test IT и расширяет присутствие в сегменте разработки и тестирования ПО

йском разработчике системы управления тестированием и качеством разработки программного обеспечения Test IT. В результате включения Test IT в портфель собственных решений ГК Softline уси
21.05.2024 Платформу для разработки GitFlic интегрировали с системой управления тестированием Test IT

пу Астра») реализовали прямую интеграцию своей платформы GitFlic и системы управления тестированием Test IT. Раньше для написания софта и тестов российские программисты пользовались GitLab, Jen
15.11.2022 Компании IBS и Test IT представили новую российскую платформу для тестирования Test IT PRO

рке «Сколково» состоялась демонстрация и официальный запуск первой российской разработки, решающей любые задачи контроля качества на всех этапах жизненного цикла программного обеспечения, — платформы Test IT PRO. Test IT PRO стала результатом совместной работы компаний IBS и Test IT, которые объединили многолетний опыт в области управления качеством ПО и современные требования
13.09.2022 Состоялся первый релиз российской платформы управления качеством Test IT PRO

ИТ-сервисная компания IBS и российский разработчик системы управления тестированием Test IT выпустили совместный продукт — универсальную платформу для управления качеством Test IT PRO. Об этом CNews сообщили представители IBS. Test IT PRO позволяет в едином цифро
08.06.2022 IBS и Test IT создают единую экосистему управления качеством

IBS, российская сервисная ИТ-компания, и Test IT, разработчик российской системы управления тестированием, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Его целью является развитие комплексного решения Test IT Pro — единой
26.01.2022 Как система Test IT превращает обеспечение качества в культуру

своих задач создают мощные инструменты и активно их развивают. Система управления тестированием ПО Test IT от компании «Тест АйТи» — выразительный пример такой разработки, ставшей коммерческим
14.04.2021 Parallels внедрила систему управления тестированием Test IT

Международная ИТ-компания Parallels приобрела 50 годовых лицензий на TMS-систему Test IT от резидента Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). Решение помогает оптимизировать процес
16.11.2020 Syssoft предложит клиентам решения для разработчиков Test IT

Syssoft («Системный софт») заключила стратегическое партнерство с Test IT (ООО «Тест Айти»). Ключевой продукт Test IT — Test Management System. Эта функ

Публикаций - 54, упоминаний - 70

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3682 28
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 168 24
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 138 17
АйТи 1516 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2986 7
TeamStorm - Тимшторм 11 6
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ 135 6
Ростелеком 10866 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5597 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2387 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1416 6
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 179 5
Интеграция ООО 11 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 421 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 4
Microsoft Corporation - GitHub 1058 4
Крок - Croc 1956 4
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 428 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4885 4
1С-Битрикс - Bitrix 665 4
DXC Technology - Computer Sciences 100 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 163 4
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 52 4
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 194 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 31 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 341 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 154 3
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 39 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 3
Навигатор Технолоджи НТЦ - Фобос-НТ НТЦ 13 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Безопасность 26 3
Yandex - Яндекс 9114 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15583 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1319 3
9514 3
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 196 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 263 3
Naumen - Наумен 743 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 3
Atlassian 151 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8761 7
Газпром СПГ Портовая 6 4
Энергопрогресс ИЦ - Энергопрогресс Инженерный центр 5 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3131 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1880 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 619 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 315 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 89 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 69 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 352 1
MSC Cruises 3 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1710 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк 73 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 87 1
ЦентрИнвест 24 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1108 1
РЖД - Российские железные дороги 2084 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ВТБ - Почта Банк 512 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
ГПБ - Газпромбанк 1259 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2908 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 146 1
Альфа-Банк 1965 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 361 1
ВкусВилл - Избёнка 212 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2396 1
Татнефть 241 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1199 1
ПСБ - Промсвязьбанк 955 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1601 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1863 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 540 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 616 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 221 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 206 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13656 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3412 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5602 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1158 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5572 3
Судебная власть - Judicial power 2478 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 49 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1535 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2055 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2312 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 94 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 403 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 2
АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 6 1
Альянс разработчиков конвейера РБПО 1 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25265 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64312 29
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Docker - Платформа распределённых приложений 526 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 359 4
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TestRail 5 3
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Jenkins 56 3
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JetBrains - TeamCity 21 2
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Qameta Software - Allure TestOps - ТестОпс 14 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Test IT Enterprise 2 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 2
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VK RuStore - Рустор 611 2
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Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 353 2
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 398 2
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - IconTeam 4 2
Performance Lab - RQR - Russia Quality Report 4 2
Linux OS 11437 2
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 177 2
Microsoft Windows XP 2430 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6196 2
JavaScript - JS - язык программирования 1401 2
Кострюков Артем 18 18
Хафизов Евгений 10 5
Овчаренко Юрий 40 5
Козлов Максим 46 4
Устинов Михаил 7 2
Курдюмов Константин 9 2
Данильченков Василий 2 2
Галеев Вадим 3 2
Маев Сергей 2 2
Богданов Андрей 46 2
Лавров Владимир 107 2
Эйделанд Павел 5 2
Каськов Валентин 24 1
Пустарнаков Роман 54 1
Тихонова Мария 2 1
Кубарев Алексей 59 1
Шойтов Александр 116 1
Шицле Ярослав 29 1
Бобрецов Сергей 13 1
Верисов Михаил 25 1
Калганов Игорь 53 1
Миллер Артем 11 1
Лутошкин Валерий 3 1
Родин Константин 34 1
Харитонов Дмитрий 78 1
Алешкин Сергей 65 1
Хазов Даниил 9 1
Якимов Антон 11 1
Чегодаев Станислав 20 1
Дарчинов Станислав 11 1
Курмаев Рустам 39 1
Колупаев Максим 1 1
Бабкин Николай 24 1
Савельев Игорь 7 1
Труненков Сергей 35 1
Королёв Дмитрий 60 1
Лобанов Валерий 18 1
Кудрявцев Антон 8 1
Старичков Никита 2 1
Комиссаров Никита 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164804 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54491 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47325 4
Япония 13765 3
Индия - Bharat 5840 3
Франция - Французская Республика 8143 3
Финляндия - Финляндская Республика 3691 2
Ближний Восток 3139 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 672 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1214 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 824 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 458 2
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 137 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18984 1
Казахстан - Республика 6007 1
Европа 24910 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 1
Азия - Азиатский регион 5891 1
Беларусь - Белоруссия 6255 1
Африка - Африканский регион 3631 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 788 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11461 21
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5721 6
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Аудит - аудиторский услуги 3395 4
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Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 601 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2979 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6456 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3546 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11649 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18027 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6597 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7336 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2850 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11216 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8446 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6668 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8027 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2454 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10224 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1649 3
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1267 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2173 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3028 2
README-файл 19 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4782 2
CNews ИТ в промышленности 5 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3926 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8555 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 837 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 367 1
CNews Облачные сервисы 23 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Forrester Wave 45 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 13 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 217 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 485 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 297 2
ПГТУ - Волгатех - Поволжский государственный технологический университет 9 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 18 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 721 1
РАН - Российская академия наук 2108 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 108 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2648 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2184 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1273 1
CNews AWARDS - награда 570 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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