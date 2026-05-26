Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Test IT - Тест Айти

Платформа Test IT («Девелоника» fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) успешно адаптирована под RedOS Платформа управления тестированием Test IT («Девелоника» fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) объявила об успешной проверке совместимости с операционной системой RedOS 8.02. Решение адаптировано для эксплуатации в корпоративны

Компания Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) представила обновление TMS Test IT 5.7 Vela Российский вендор Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) представил обновление коробочной поставки своей TMS платформы. Test IT 5.7 Vela сокращает время подготовки тестов, увеличивае

«Инферит ОС» подтверждает совместимость ОС «МСВСфера 9.6» и платформы управления тестированием Test IT Операционные системы «МСВСфера Сервер 9.6» и «МСВСфера АРМ 9.6» разработчика «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) прошли проверку на совместимость с платформой управления тестированием Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline). Испытания подтвердили стабильную работу платформы на российской ОС — это дает отечественным компаниям готовое, безопасное решение д

TMS Test IT подтвердила совместимость с DB PostgrePro Standard Платформа управления тестированием Test IT от бизнес-подразделения компании «Девелоника» FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) подтвердила полную совместимость с СУБД PostgrePro Standard. Расширение возможностей и бесшовность п

Test IT ускорит генерацию автотестов с помощью ИИ через интеграцию с Test AI ь время работы QA-инженеров. Сотрудничество открывает новый этап в развитии рынка решений, где ИИ берет на себя рутину тестирования, а команды сосредотачиваются на анализе и качестве продукта. Связка Test IT с комплементарным продуктом для автоматизации QA формирует новую архитектуру тестирования, в которой документация и автотесты синхронизируются в реальном времени. Двухсторонняя интеграц

Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер — ГК Softline) представила обновление платформы управления тестированием с интеграцией ИИ-моделей Российский ИТ-вендор Test IT (бренд «Девелоники» FabricaONE.AI, акционер — ГК Softline), выпустил новый релиз On-prem версии платформы управления тестированием 5.5 Libra. Использование обновленной TMS в совокупност

Решения бренда «Девелоника» FabricaONE.AI усилили импортонезависимый конвейер разработки безопасного ПО Компания по заказной разработке «Девелоника» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и ее бизнес-подразделение Test IT совместно с семью российскими вендорами в сотрудничестве с Институтом системного программирования РАН им. В. П. Иванникова и НТЦ «ФОБОС-НТ» представила суверенный и независимый подход д

VK Tech Dev Platform внедрила платформу Test IT для повышения качества разработки ПО Dev Platform расширила возможности для управления тестированием благодаря интеграции с платформой TMS Test IT — разработкой бизнес-подразделения «Девелоники» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline). Интеграция даст компаниям возможность отслеживать актуальный статус качества продукта в реальном

Подтверждена совместимость платформ Octo и Test IT Платформа управления тестированием Test IT, разработанная одноименным бизнес-подразделением «Девелоники», (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) и платформа автоматизации развертывания и тестирования Octo (HD Tech) успешно прошли т

Softline потратит почти 600 миллионов на покупку разработчика системы тестирования ПО тогах интеграции данной компании. Кому принадлежал «Тест АйТи» Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Тест АйТи» была основана в 2019 г. Первоначально компания на паритетных началах принадле

Test IT и GitFlic подписали соглашение о сотрудничестве и создании открытой методологии разработки Компания Test IT, бизнес-подразделение бренда «Девелоника» (ГК Softline), и «Группа Астра» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Взаимодействие двух вендоров направлено на развитие отече

«Лукоморье» и TMS Test IT в связке создают решение для управления ИТ-продуктами объединились для интеграции решений. Это позволит заменить зарубежные legacy-инструменты и предоставить рынку современный отечественный аналог. Новая интеграция между платформой управления качеством Test IT и системой управления проектами и задачами «Яга» из ИТ-экосистемы «Лукоморье» объединит процессы тестирования и разработки в цифровую среду. Решение позволит российским ИТ-командам выст

ИИ теперь экономит пользователям Test IT до 50% времени на задачах тестирования стированию и снижает стоимость обеспечения качества разрабатываемого ПО. Платформа не обрабатывает исходный код, персональные данные или иную чувствительную информацию. Для обеспечения безопасности в Test IT передается только описание задачи из баг-трекера. Данные заказчиков остаются в полной безопасности. Для освобождения ресурсов ручных тестировщиков, автоматизаторов и тест-менеджеров на

Структура ГК Softline приобретает контролирующую долю в Test IT и расширяет присутствие в сегменте разработки и тестирования ПО йском разработчике системы управления тестированием и качеством разработки программного обеспечения Test IT. В результате включения Test IT в портфель собственных решений ГК Softline уси

Платформу для разработки GitFlic интегрировали с системой управления тестированием Test IT пу Астра») реализовали прямую интеграцию своей платформы GitFlic и системы управления тестированием Test IT. Раньше для написания софта и тестов российские программисты пользовались GitLab, Jen

Компании IBS и Test IT представили новую российскую платформу для тестирования Test IT PRO рке «Сколково» состоялась демонстрация и официальный запуск первой российской разработки, решающей любые задачи контроля качества на всех этапах жизненного цикла программного обеспечения, — платформы Test IT PRO. Test IT PRO стала результатом совместной работы компаний IBS и Test IT, которые объединили многолетний опыт в области управления качеством ПО и современные требования

Состоялся первый релиз российской платформы управления качеством Test IT PRO ИТ-сервисная компания IBS и российский разработчик системы управления тестированием Test IT выпустили совместный продукт — универсальную платформу для управления качеством Test IT PRO. Об этом CNews сообщили представители IBS. Test IT PRO позволяет в едином цифро

IBS и Test IT создают единую экосистему управления качеством IBS, российская сервисная ИТ-компания, и Test IT, разработчик российской системы управления тестированием, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Его целью является развитие комплексного решения Test IT Pro — единой

Как система Test IT превращает обеспечение качества в культуру своих задач создают мощные инструменты и активно их развивают. Система управления тестированием ПО Test IT от компании «Тест АйТи» — выразительный пример такой разработки, ставшей коммерческим

Parallels внедрила систему управления тестированием Test IT Международная ИТ-компания Parallels приобрела 50 годовых лицензий на TMS-систему Test IT от резидента Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). Решение помогает оптимизировать процес