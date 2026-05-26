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Softline Sl Soft FabricaONE.AI Develonica Test IT Тест Айти
Test IT — компания-разработчик системы управления тестированием программных продуктов, объединяющей ручное и автоматизированное тестирование и отображающей всю отчетность по метрикам качества в одном интерфейсе. Решение включено в Реестр отечественного ПО Минкомсвязи РФ. Компания Test IT входит в ассоциацию РУССОФТ, является партнером INNOPOLIS, резидентом «Сколково» и членом АРПП.
СОБЫТИЯ
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|26.05.2026
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Платформа Test IT («Девелоника» fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) успешно адаптирована под RedOS
Платформа управления тестированием Test IT («Девелоника» fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) объявила об успешной проверке совместимости с операционной системой RedOS 8.02. Решение адаптировано для эксплуатации в корпоративны
|07.04.2026
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Компания Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) представила обновление TMS Test IT 5.7 Vela
Российский вендор Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) представил обновление коробочной поставки своей TMS платформы. Test IT 5.7 Vela сокращает время подготовки тестов, увеличивае
|05.12.2025
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«Инферит ОС» подтверждает совместимость ОС «МСВСфера 9.6» и платформы управления тестированием Test IT
Операционные системы «МСВСфера Сервер 9.6» и «МСВСфера АРМ 9.6» разработчика «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) прошли проверку на совместимость с платформой управления тестированием Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline). Испытания подтвердили стабильную работу платформы на российской ОС — это дает отечественным компаниям готовое, безопасное решение д
|18.11.2025
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TMS Test IT подтвердила совместимость с DB PostgrePro Standard
Платформа управления тестированием Test IT от бизнес-подразделения компании «Девелоника» FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) подтвердила полную совместимость с СУБД PostgrePro Standard. Расширение возможностей и бесшовность п
|24.10.2025
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Test IT ускорит генерацию автотестов с помощью ИИ через интеграцию с Test AI
ь время работы QA-инженеров. Сотрудничество открывает новый этап в развитии рынка решений, где ИИ берет на себя рутину тестирования, а команды сосредотачиваются на анализе и качестве продукта. Связка Test IT с комплементарным продуктом для автоматизации QA формирует новую архитектуру тестирования, в которой документация и автотесты синхронизируются в реальном времени. Двухсторонняя интеграц
|13.10.2025
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Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер — ГК Softline) представила обновление платформы управления тестированием с интеграцией ИИ-моделей
Российский ИТ-вендор Test IT (бренд «Девелоники» FabricaONE.AI, акционер — ГК Softline), выпустил новый релиз On-prem версии платформы управления тестированием 5.5 Libra. Использование обновленной TMS в совокупност
|18.09.2025
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Решения бренда «Девелоника» FabricaONE.AI усилили импортонезависимый конвейер разработки безопасного ПО
Компания по заказной разработке «Девелоника» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и ее бизнес-подразделение Test IT совместно с семью российскими вендорами в сотрудничестве с Институтом системного программирования РАН им. В. П. Иванникова и НТЦ «ФОБОС-НТ» представила суверенный и независимый подход д
|11.08.2025
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VK Tech Dev Platform внедрила платформу Test IT для повышения качества разработки ПО
Dev Platform расширила возможности для управления тестированием благодаря интеграции с платформой TMS Test IT — разработкой бизнес-подразделения «Девелоники» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline). Интеграция даст компаниям возможность отслеживать актуальный статус качества продукта в реальном
|17.07.2025
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Подтверждена совместимость платформ Octo и Test IT
Платформа управления тестированием Test IT, разработанная одноименным бизнес-подразделением «Девелоники», (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) и платформа автоматизации развертывания и тестирования Octo (HD Tech) успешно прошли т
|23.06.2025
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Softline потратит почти 600 миллионов на покупку разработчика системы тестирования ПО
тогах интеграции данной компании. Кому принадлежал «Тест АйТи» Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Тест АйТи» была основана в 2019 г. Первоначально компания на паритетных началах принадле
|06.06.2025
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Test IT и GitFlic подписали соглашение о сотрудничестве и создании открытой методологии разработки
Компания Test IT, бизнес-подразделение бренда «Девелоника» (ГК Softline), и «Группа Астра» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Взаимодействие двух вендоров направлено на развитие отече
|04.06.2025
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«Лукоморье» и TMS Test IT в связке создают решение для управления ИТ-продуктами
объединились для интеграции решений. Это позволит заменить зарубежные legacy-инструменты и предоставить рынку современный отечественный аналог. Новая интеграция между платформой управления качеством Test IT и системой управления проектами и задачами «Яга» из ИТ-экосистемы «Лукоморье» объединит процессы тестирования и разработки в цифровую среду. Решение позволит российским ИТ-командам выст
|22.04.2025
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ИИ теперь экономит пользователям Test IT до 50% времени на задачах тестирования
стированию и снижает стоимость обеспечения качества разрабатываемого ПО. Платформа не обрабатывает исходный код, персональные данные или иную чувствительную информацию. Для обеспечения безопасности в Test IT передается только описание задачи из баг-трекера. Данные заказчиков остаются в полной безопасности. Для освобождения ресурсов ручных тестировщиков, автоматизаторов и тест-менеджеров на
|11.09.2024
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Структура ГК Softline приобретает контролирующую долю в Test IT и расширяет присутствие в сегменте разработки и тестирования ПО
йском разработчике системы управления тестированием и качеством разработки программного обеспечения Test IT. В результате включения Test IT в портфель собственных решений ГК Softline уси
|21.05.2024
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Платформу для разработки GitFlic интегрировали с системой управления тестированием Test IT
пу Астра») реализовали прямую интеграцию своей платформы GitFlic и системы управления тестированием Test IT. Раньше для написания софта и тестов российские программисты пользовались GitLab, Jen
|15.11.2022
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Компании IBS и Test IT представили новую российскую платформу для тестирования Test IT PRO
рке «Сколково» состоялась демонстрация и официальный запуск первой российской разработки, решающей любые задачи контроля качества на всех этапах жизненного цикла программного обеспечения, — платформы Test IT PRO. Test IT PRO стала результатом совместной работы компаний IBS и Test IT, которые объединили многолетний опыт в области управления качеством ПО и современные требования
|13.09.2022
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Состоялся первый релиз российской платформы управления качеством Test IT PRO
ИТ-сервисная компания IBS и российский разработчик системы управления тестированием Test IT выпустили совместный продукт — универсальную платформу для управления качеством Test IT PRO. Об этом CNews сообщили представители IBS. Test IT PRO позволяет в едином цифро
|08.06.2022
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IBS и Test IT создают единую экосистему управления качеством
IBS, российская сервисная ИТ-компания, и Test IT, разработчик российской системы управления тестированием, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Его целью является развитие комплексного решения Test IT Pro — единой
|26.01.2022
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Как система Test IT превращает обеспечение качества в культуру
своих задач создают мощные инструменты и активно их развивают. Система управления тестированием ПО Test IT от компании «Тест АйТи» — выразительный пример такой разработки, ставшей коммерческим
|14.04.2021
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Parallels внедрила систему управления тестированием Test IT
Международная ИТ-компания Parallels приобрела 50 годовых лицензий на TMS-систему Test IT от резидента Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). Решение помогает оптимизировать процес
|16.11.2020
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Syssoft предложит клиентам решения для разработчиков Test IT
Syssoft («Системный софт») заключила стратегическое партнерство с Test IT (ООО «Тест Айти»). Ключевой продукт Test IT — Test Management System. Эта функ
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Кострюков Артем 18 18
|Хафизов Евгений 10 5
|Овчаренко Юрий 40 5
|Козлов Максим 46 4
|Устинов Михаил 7 2
|Курдюмов Константин 9 2
|Данильченков Василий 2 2
|Галеев Вадим 3 2
|Маев Сергей 2 2
|Богданов Андрей 46 2
|Лавров Владимир 107 2
|Эйделанд Павел 5 2
|Каськов Валентин 24 1
|Пустарнаков Роман 54 1
|Тихонова Мария 2 1
|Кубарев Алексей 59 1
|Шойтов Александр 116 1
|Шицле Ярослав 29 1
|Бобрецов Сергей 13 1
|Верисов Михаил 25 1
|Калганов Игорь 53 1
|Миллер Артем 11 1
|Лутошкин Валерий 3 1
|Родин Константин 34 1
|Харитонов Дмитрий 78 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Хазов Даниил 9 1
|Якимов Антон 11 1
|Чегодаев Станислав 20 1
|Дарчинов Станислав 11 1
|Курмаев Рустам 39 1
|Колупаев Максим 1 1
|Бабкин Николай 24 1
|Савельев Игорь 7 1
|Труненков Сергей 35 1
|Королёв Дмитрий 60 1
|Лобанов Валерий 18 1
|Кудрявцев Антон 8 1
|Старичков Никита 2 1
|Комиссаров Никита 1 1
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