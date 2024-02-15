Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Дунин Максим

СОБЫТИЯ


15.02.2024 Создан полностью российский форк легендарного веб-сервера Nginx. За ним стоит ключевой автор Nginx, недовольный новыми хозяевами 1
27.10.2022 Ведущие разработчики знаменитого веб-сервера Nginx создают его двойник для России 1
11.06.2020 Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Дунин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 4
Nginx - Энджайникс 209 4
F5 Networks 77 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software 8 3
Yandex - Яндекс 9216 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Acronis - Акронис 489 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 1
Cloudflare 172 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 1
Netcraft 61 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 110 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Runa Capital 158 2
Lynwood Investments 9 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
BV Capital - Eventure Capitale 10 1
e.ventures 11 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 177 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 1
Data monetization - Монетизация данных 1965 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
Nginx Unit 4 2
Linux OS 11533 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
WordPress Foundation - WordPress 255 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
Nginx Plus 14 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 30 1
Nginx - FreeNginx 2 1
Сысоев Игорь 41 3
Коновалов Максим 20 3
Полуянов Иван 4 3
Мамут Александр 133 2
Мамонтов Олег 11 2
Ермилов Руслан 4 2
Бартенев Валентин 5 2
Grayver Leonard - Грайвер Леонард 1 1
Белоусов Сергей 254 1
Песков Дмитрий 129 1
Коротков Александр 13 1
Gieselmann Thomas - Гиеселманн Томас 1 1
Галперин Дмитрий 2 1
Чихачев Дмитрий 29 1
Смирнов Глеб 5 1
Schilling Mathias - Шилинг Матиас 1 1
Хадасков Денис 5 1
Белусов Сергей 1 1
Абасмирзоев Заур 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
США - Калифорния 4829 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Украина 7928 1
Великобритания - Виргинские Острова 245 1
США - Делавэр 176 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
README-файл 19 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
CNews AWARDS - награда 571 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще