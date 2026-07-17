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Nginx Unit
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Nginx Unit и организации, системы, технологии, персоны:
|Lynwood Investments 9 1
|e.ventures 11 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8791 1
|Runa Capital 158 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1614 1
|Бартенев Валентин 5 2
|Песков Дмитрий 127 2
|Сысоев Игорь 41 2
|Коновалов Максим 20 2
|Полуянов Иван 4 2
|Дунин Максим 4 2
|Мамут Александр 133 1
|Мамонтов Олег 11 1
|Ермилов Руслан 4 1
|Хадасков Денис 5 1
|Белусов Сергей 1 1
|Абасмирзоев Заур 17 1
|Хасис Лев 105 1
|Roem.ru - Роем.ру 49 1
|Forbes - Форбс 990 1
|РИА Новости 1030 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2369 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458343, в очереди разбора - 728362.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458343, в очереди разбора - 728362.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.