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Nginx Unit

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.07.2026 Разработчик отечественного веб-сервера Angie Software масштабирует свои продажи вместе с Merlion 1
15.02.2024 Создан полностью российский форк легендарного веб-сервера Nginx. За ним стоит ключевой автор Nginx, недовольный новыми хозяевами 1
27.10.2022 Ведущие разработчики знаменитого веб-сервера Nginx создают его двойник для России 1
16.12.2019 Власти: атака Rambler на Nginx не повредит инвестклимату в России 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Nginx Unit и организации, системы, технологии, персоны:

Nginx - Энджайникс 207 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 997 3
F5 Networks 75 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер 6 2
Netcraft 61 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3023 1
Yandex - Яндекс 9150 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 711 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4924 1
Lynwood Investments 9 1
e.ventures 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8791 1
Runa Capital 158 1
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4782 1
Nginx Plus 14 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 228 1
Веб-Сервер - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 29 1
Nginx - FreeNginx 2 1
Linux OS 11479 1
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США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1459 2
Украина 7913 1
Великобритания - Виргинские Острова 245 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11668 2
Английский язык 7018 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18070 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 864 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3844 1
Спорт - Футбол 771 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 664 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458343, в очереди разбора - 728362.
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