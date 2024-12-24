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Хадасков Денис



24.12.2024 Денис Хадасков, HD Tech: Платформы автоматизации разработки станут одним из трендов 2025 года 1
14.03.2024 Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях 2
30.05.2023 «Высокие цифровые технологии» и «Консист бизнес групп» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
10.05.2023 Страховой дом ВСК завершил пилот по миграции на отечественную платформу «Штурвал» для управления контейнерами Kubernetes 1
27.10.2022 Ведущие разработчики знаменитого веб-сервера Nginx создают его двойник для России 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Хадасков Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Страховой Дом ВСК - ВЦТ - Высокие цифровые Технологии - HD Tech 8 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Yandex - Яндекс 7340 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Nginx - Энджайникс 164 1
F5 Networks 64 1
Netcraft 59 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер 5 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 43 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 71 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
Runa Capital 158 1
Lynwood Investments 8 1
e.ventures 11 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 58 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 833 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
DevOps - Development и Operations 865 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 313 1
Стандартизация - Standardization 2130 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 1
Искусственный интеллект - AGI - Artificial General Intelligence - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 71 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Linux OS 9937 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Nginx Unit 3 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 43 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 20 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 80 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 17 1
Песков Дмитрий 106 1
Сысоев Игорь 38 1
Мамут Александр 129 1
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Мамонтов Олег 10 1
Ермилов Руслан 4 1
Полуянов Иван 3 1
Бартенев Валентин 5 1
Абасмирзоев Заур 16 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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