Страховой дом ВСК завершил пилот по миграции на отечественную платформу «Штурвал» для управления контейнерами Kubernetes

Российский разработчик программных продуктов «Лаборатория числитель» и «Высокие цифровые технологии» (ВЦТ), собственная ИТ-компания ВСК, реализовали миграцию микросервисного приложения Marlin на отечественную платформу для управления контейнерами «Штурвал».

В 2022 г. ВСК внедрила новый сервис «Цифровая клиника» и реализовала интеграцию «Европротокола онлайн» в собственное мобильное приложение «ВСК страхование».

Для реализации ИТ-проектов ВСК использует микросервисную платформу Marlin, которая автоматизирует рутинные операции и позволяет высвободить ресурсы разработчиков для написания кода. Количество рутинных операций в 2022 г. было сокращено на 48%, при этом количество используемых микросервисов увеличилось более чем в 3 раза — с 201 до 667.

Для стабильной работы Marlin команда ВЦТ выбрала отечественное решение для управления контейнерами — платформу «Штурвал». Ключевыми критериями при выборе были: отечественный продукт с поддержкой от вендора, функциональность на уровне мировых аналогов. Платформа «Штурвал» была оценена как наиболее надежная on-premise-платформа для эксплуатации контейнеризированных приложений, соответствующая требованиям доступности и информационной безопасности.

«По итогам проекта мы подтвердили совместимость двух решений. Партнерство с “Лабораторией числитель” позволит нам представить комплексный продукт для рынка. В ВСК мы получили высокий результат — внедрение Marlin позволило стандартизировать подходы к разработке и снизить ее стоимость на 50%», — отметил Денис Хадасков, коммерческий директор компании «Высокие цифровые технологии».

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«“Штурвал” позволяет автоматизировать рутинные операции при эксплуатации кластеров Kubernetes и сократить time-to-market новых продуктов. Задача этого ПО — снизить риски простоев и стоимость сопровождения систем. По итогам проекта “Лаборатория числитель” и “Высокие цифровые технологии” будут предлагать на рынок совместное решение с необходимым уровнем поддержки», — отметила Мария Беляева, директор по развитию продуктов «Лаборатории числитель».

Совместное использование продуктов Marlin и «Штурвал» позволяет разработчикам отвечать за написание кода, не отвлекаясь на другие задачи. Это решение масштабируется не только в страховой сфере, но и в компаниях других отраслей с большим количеством команд разработки и строгими требованиями к срокам вывода продукта на рынок.