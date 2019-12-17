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Netcraft



17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
10.05.2019 Легендарный российский веб-сервер куплен американцами 1
12.03.2019 Легендарный российский веб-сервер Nginx продан в США 1
20.07.2017 Globalsign стал лидером на российском рынке SSL-сертификатов 2
15.07.2016 Поддельные «покемоны» заразили более 50 тысяч смартфонов 1
30.04.2014 Легендарный российский веб-сервер Nginx за год увеличил число обслуживаемых сайтов в 1,5 раза 2
15.10.2013 Легендарный российский веб-сервер привлек $10 млн 1
22.08.2013 Легендарный бесплатный веб-сервер из России выпустил свою первую платную версию 1
09.04.2013 Легендарный российский веб-сервер переманил вице-президента Red Hat 1
10.02.2012 Легендарный российский веб-сервер запустил первые платные услуги 1
12.01.2012 Россияне отобрали у Microsoft второе место на рынке веб-серверов 1
19.07.2011 Российский разработчик легендарного свободного веб-сервера решил заняться бизнесом 1
10.02.2011 Amazon расширяет облачную площадку в Дублине 1
13.05.2009 Netcraft: в Сети уже 231,51 млн сайтов 1
20.01.2009 Netcraft: в Сети стало на 1,23 млн сайтов меньше 1
26.12.2008 Netcraft: в Сети почти 190 млн сайтов 1
30.05.2008 Сайт провайдера Comcast взломали 1
31.03.2008 Netcraft: в Сети более 160 млн. сайтов 1
24.03.2008 Российский рынок хостинга: поглощения неизбежны 1
26.02.2008 На сайте Скотланд-Ярда завелся монстр 1
30.01.2008 Netcraft: в Сети 155,58 млн. сайтов 2
14.01.2008 Интернет вырос на 50 млн. сайтов в 2007 г. 1
26.11.2007 Netcraft: в Сети почти 150 млн. сайтов 1
17.09.2007 Киберсквоттеры сделали Рунет миллионником 1
17.09.2007 В Сети больше 135 млн. сайтов 1
20.08.2007 Fortune 1000: лидеры выбирают Microsoft IIS 1
19.07.2007 Apache теряет позиции в борьбе с Microsoft IIS 1
17.07.2007 Исследование: более 20 млн новых сайтов за полгода 1
09.07.2007 Yahoo.com упал 1
09.07.2007 Неполадки привели к остановке работы Yahoo 1
15.12.2006 Россия не попала в ТОП-10 надежных хостеров 1
15.12.2006 Netcraft раздаёт призы помощникам в борьбе с фишингом 1
02.11.2006 Число сайтов в Сети превысило 100 млн. 1
12.09.2006 Интернет-аномалия: сайты множатся, как кролики 1
12.09.2006 Интернет состоит из почти 100 миллионов сайтов 1
07.09.2006 Как вести бизнес-разведку в "невидимом" интернете? 1
27.06.2006 Xandros: настольная и серверная версии Linux 1
20.06.2006 PayPal закрыл лазейку для похитителей реквизитов 1
10.04.2006 Go Daddy помог Microsoft на рынке веб-серверов 1

Публикаций - 39, упоминаний - 42

Netcraft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4257 9
Microsoft Corporation 13652 9
Facebook 3963 7
Rambler Group - Рамблер ГК 593 7
F5 Networks 84 3
Nginx - Энджайникс 100 3
Box inc - box.com - box.net 80 2
Red Hat 737 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 2
VK - Mail.ru Group 2644 2
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 1
Excelsior at Huawei - Эксельсиор 2 1
IntegrIT 4 1
Vocord - Вокорд 117 1
Ngenix 42 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 27 1
iDA Mobile 8 1
TimelinePI 4 1
Прогноз 205 1
Netris - Нетрис 47 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 369 1
Тривиум - Trivium 4 1
ИКС холдинг - Форпост 36 1
Google LLC 8425 1
Синтерра - Synterra 720 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 328 1
EPAM Systems - Test IO 2 1
Niantic 11 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6125 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7090 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2039 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3087 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5165 1
Huawei 2846 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7113 1
Veeam Software 251 1
Abbyy 883 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1087 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 1
Goldman Sachs Growth Equity 2 2
Telstra Venture 2 2
MSD Capital 12 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 332 2
e.ventures 3 2
BV Capital - Eventure Capitale 9 2
Index Ventures 45 2
Runa Capital 153 2
NEA - New Enterprise Associates 18 2
Lynwood Investments 6 1
Банк Интеза 21 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Nouse Limited 2 1
Локо-Банк 31 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1712 1
Урал ФД - Коммерческий банк 8 1
СКБ-банк 88 1
СДМ-Банк 51 1
Альфа-Групп 440 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 221 1
Альфа-Банк 1174 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 647 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 24 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4419 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6192 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 101 2
ARM64 - Архитектура процессора 1034 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2276 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2277 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 984 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 148 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 204 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 32 1
Безопасный город 358 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1129 1
Apache HTTP Server 251 3
Microsoft Windows 10 7623 3
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
Nginx Plus 12 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 493 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Prognoz Platform 74 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 3 1
Apple iOS 5751 1
Google Android 10774 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Linux OS 4808 1
Rovio Mobile - Angry Birds 98 1
Сысоев Игорь 31 3
Dell Michael - Делл Майкл 94 2
Коновалов Максим 15 2
Levie Aaron - Леви Аарон 7 2
Robertson Gus - Робертсон Гас 7 2
Ахмеров Тимур 73 1
Енгибарян Ваге 10 1
Фридман Михаил 69 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17636 5
Россия - Российская федерация - РФ 65028 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20324 2
Россия - СФО - Новосибирск 2294 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5154 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9001 1
Германия - Федеративная Республика 4480 1
Франция - Французская Республика 2600 1
Европа 4485 1
Австралия - Австралийский Союз 1358 1
Италия - Итальянская Республика 1658 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1072 2
ЕСН - Единый социальный налог 85 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3577 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4462 2
РБК Инновации 36 1
Медиалогия 39 1
CNews AWARDS 303 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
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