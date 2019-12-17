Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Netcraft
Публикаций - 39, упоминаний - 42
Netcraft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6192 1
|Сысоев Игорь 31 3
|Dell Michael - Делл Майкл 94 2
|Коновалов Максим 15 2
|Levie Aaron - Леви Аарон 7 2
|Robertson Gus - Робертсон Гас 7 2
|Ахмеров Тимур 73 1
|Енгибарян Ваге 10 1
|Фридман Михаил 69 1
|CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1072 2
|ЕСН - Единый социальный налог 85 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3577 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 4462 2
|РБК Инновации 36 1
|Медиалогия 39 1
|CNews AWARDS 303 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 875321, в очереди разбора - 778491.
Создано именных указателей - 46789.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 875321, в очереди разбора - 778491.
Создано именных указателей - 46789.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru