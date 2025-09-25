Разделы

Трикоз Александр


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами 1
23.12.2010 Экспертный взгляд в будущее: виртуализация становится необходимостью 1
30.11.2010 Круглый стол CNews «Виртуализация: ключевая технология 2010» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Трикоз Александр и организации, системы, технологии, персоны:

CA Technologies - Computer Associates 387 2
Код Безопасности 690 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9127 2
МегаФон 9722 2
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 119 1
Radware 60 1
Optima Services 36 1
Broadcom - VMware 2473 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 381 2
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 200 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22667 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6597 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11812 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71673 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2545 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13238 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 582 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1223 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1816 1
ЦОД - Резервный дата-центр 102 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33409 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1155 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1264 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4434 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22463 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31562 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8535 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2908 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30934 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2796 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16874 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6896 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1393 1
Лысенко Александр 8 2
Ананьин Алексей 87 2
Соколовский Александр 40 2
Попова Мария 141 1
Серова Елена 320 1
Потапенко Андрей 27 1
Суконник Михаэль 8 1
Никифоров Сергей 13 1
Брусенцев Михаил 10 1
Москвин Андрей 1 1
Тихонов Кирилл 3 1
Сидорова Мария 3 1
Танцюра Кристина 9 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 750 2
Россия - РФ - Российская федерация 154567 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14430 2
Европа Западная 1488 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6149 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3328 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17194 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2511 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11600 1
Экономический эффект 1179 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11379 1
IDC - International Data Corporation 4936 1
Gartner - Гартнер 3593 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8319 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2124 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
