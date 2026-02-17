Получите все материалы CNews по ключевому слову
МегаФон Поволжье МегаФон Поволжский филиал МСС-Поволжье Мобильные Системы Связи-Поволжье МСС-Саратов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
МегаФон Поволжье и организации, системы, технологии, персоны:
|Григорьев Александр 23 9
|Кокурин Владимир 7 6
|Ермаков Валерий 136 6
|Курданов Андрей 16 5
|Солдатенков Сергей 161 4
|Левыкин Андрей 14 3
|Рожецкин Леонид 48 2
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 60 2
|Николаенко Олег 13 2
|Еремкин Андрей 15 2
|Михайленко Андрей 4 2
|Серебряков Константин 2 2
|Парфенов Игорь 52 2
|Полозенко Валентин 16 1
|Алексеева Елена 22 1
|Серова Елена 320 1
|Карапетян Карен 8 1
|Корчагин Павел 17 1
|van Houten Frans - ван Хаутен Франс 16 1
|Румянцева Ольга 62 1
|Прозоров Дмитрий 59 1
|Ткачук Лариса 53 1
|Поповский Александр 91 1
|Костылев Александр 2 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|Морошкин Александр 118 1
|Осадчая Ирина 64 1
|Нефедов Павел 46 1
|Лысенко Александр 8 1
|Торгов Игорь 42 1
|Минаев Артем 26 1
|Алаев Владимир 16 1
|Денисов Леонид 17 1
|Павленко Юрий 11 1
|Сергеев Константин 12 1
|Никифоров Сергей 13 1
|Брусенцев Михаил 10 1
|Киселев Дмитрий 12 1
|Малышев Денис 11 1
|Кузьмин Андрей 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419828, в очереди разбора - 726243.
Создано именных указателей - 190653.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.