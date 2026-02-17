Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190653
ИКТ 14710
Организации 11389
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26600
Персоны 82892
География 3030
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

МегаФон Поволжье МегаФон Поволжский филиал МСС-Поволжье Мобильные Системы Связи-Поволжье МСС-Саратов


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.02.2026 «МегаФон» ускорил мобильный интернет для медучреждений Чебоксар 1
23.09.2025 Новый руководитель займется развитием «МегаФона» на Камчатке 1
15.02.2024 Жители сел и деревень Цивильского района Чувашии получили доступ к 4G 1
09.09.2019 Андрей Левыкин возглавит «МегаФон Ритейл» 1
06.04.2016 «МегаФон» отмечает рост спроса на сервис «Мобильное информирование» в Удмуртии 1
09.02.2016 Павел Корчагин возглавил Северо-Западный филиал «МегаФона» 1
12.10.2015 Назначен новый директор по развитию корпоративного бизнеса Кавказского «МегаФона» 1
09.09.2015 В московском «МегаФоне» вступил в должность новый директор 1
07.09.2015 Валерий Ермаков назначен вице-президентом по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» 1
12.08.2015 Maykor взял на обслуживание ИТ-инфраструктуру офисов «Мегафона» в Поволжье 2
05.02.2015 «МегаФон» в Удмуртии запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 4G+ 1
19.09.2014 Максим Леонов назначен коммерческим директором Ижевского филиала «ВымпелКома» 1
02.10.2013 Миграция на серверы нового поколения позволила Поволжскому филиалу «МегаФона» ускорить бизнес-процессы 1
05.08.2013 Валерий Ермаков завершил работу в должности директора по региональным операциям «МегаФона» 1
04.04.2013 Назначен новый технический директор «ВымпелКома» в Уральском регионе 1
18.02.2013 Андрей Курданов назначен директором Уральского региона «ВымпелКома» 1
14.02.2013 За 10 лет «МегаФон» инвестировал в развитие сети в Татарстане 6 млрд руб. 3
21.11.2012 «МегаФон» запустил 4G в Оренбурге 1
30.08.2012 В Казани запущена сеть LTE 1
26.07.2012 В первом полугодии 2012 г. 80% базовых станций «МегаФон» построил по заявкам от клиентов 1
27.06.2012 «МегаФон» и Nokia Siemens Networks тестируют решение на основе альтернативных источников энергии для оптимизации энергопотребления 1
23.05.2012 «МегаФон» запустил сеть LTE в Самаре 1
07.03.2012 «МегаФон» строит сеть фиксированного ШПД в Башкирии на базе оборудования Qtech 2
13.02.2012 «Мегафон» ликвидирует «безлимитные» SMS 1
08.02.2012 При создании системы мониторинга транспортных средств в Самарской области будет задействован ЦОД «МегаФона» 1
18.11.2011 «МегаФон» приобрел интернет-провайдера «ЧебNet» 1
24.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 17-24 октября 2011 г. 1
18.10.2011 Владимир Кокурин назначен первым заместителем директора Кавказского филиала «МегаФона» 2
10.08.2011 «МегаФон» представил металлическую модель «Минифона» 1
02.08.2011 Иван Ягупов назначен директором по продажам на массовом рынке Сибирского региона «ВымпелКома» 1
19.05.2011 Microsoft: крупные дата-центры позволяют продавать вычислительные мощности за копейки 1
14.04.2011 Самарский ЦОД «МегаФона» прошел сертификацию по уровню надежности TIER III 1
11.04.2011 Qtech поставит «МегаФону» оборудование для организации услуг фиксированной связи в Поволжье 2
31.01.2011 В «Мегафоне» крупные кадровые перестановки 1
31.01.2011 «МегаФон» создает подразделение по управлению межотраслевыми проектами 1
20.01.2011 В 2011 г. «Мобильные уроки» «МегаФона» посетят более 50 тыс. поволжских школьников 1
30.11.2010 Круглый стол CNews «Виртуализация: ключевая технология 2010» 1
10.11.2010 «МегаФон» и правительство Оренбургской области подписали соглашение о партнерстве 1
20.10.2010 «МегаФон» к концу 2010 г. установит более 400 базовых станций в Саратовской области 2
27.08.2010 «МегаФон» запустил технологию HSPA+ в Татарстане 1

Публикаций - 123, упоминаний - 151

МегаФон Поволжье и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10112 118
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 77
МегаФон - Мобиком 225 57
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 567 54
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 164 49
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 526 46
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 46
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 45
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 44
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9248 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14654 14
МегаФон Центральный филиал 91 10
Siemens AG - Siemens Group 2633 6
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5749 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 865 5
Связьинформ 88 4
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 64 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 3
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 3
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 232 3
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 2
Электросвязь 268 2
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ - TT Mobile - Мобильные линии Таджикистана 58 2
Mustcom 37 2
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 154 2
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 2
Мегафон - Инкор - Инкор-Медиа 24 2
Вестлинк - Westlink 24 2
Ростелеком 10423 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3159 2
Cisco Systems 5238 2
Microsoft Corporation 25339 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 2
Intel Corporation 12587 2
IBM - International Business Machines Corp 9566 2
IPOC - IPOC International Growth Fund 140 6
Альфа-Эко 55 5
Альфа-Групп 732 3
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 2
Новосибирский метрополитен 15 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 54 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 262 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Dixis - Диксис 359 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
Цифроград - Анарион 9 1
Prudential Financial 52 1
Менатеп - Menatep 39 1
Роснефть - РН-Оренбургнефть - ТНК-Оренбургнефть 13 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
Конар Промышленная группа 2 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8313 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1146 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 151 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 418 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 390 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Citi - Citibank - Ситибанк 321 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 69 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 170 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13051 4
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2968 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1030 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 298 2
ЦБ Армения - Центральный банк Республики Армения - Центробанк Армении 2 1
Киевский метрополитен 7 1
Минюст РФ - ГРП ФБУ - Государственная Регистрационная Палата 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5334 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2269 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 204 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 53
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Международная академия связи - МАС 43 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 390 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22024 59
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 53
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25571 23
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 22
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8825 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73892 19
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 17
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8992 14
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5794 13
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9615 12
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1251 11
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4026 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9467 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4855 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5196 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17195 8
Сеть передачи данных - Data transmission network 3924 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12088 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8473 7
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8946 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 5
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57560 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1420 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4550 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11199 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34064 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32007 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2057 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6645 3
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1052 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14924 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10536 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12914 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14384 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9516 3
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 626 3
МегаФон - GSMЛайт 50 6
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 4
Apple Локатор 84 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5141 3
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 78 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 119 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
МегаФон 4G+/LTE-сеть 53 2
МегаФон GSM 8 2
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 2
Apple iPhone 6 4862 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 249 2
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 1
Apache Camel 73 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
МегаФон Бонус 15 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform - Open Service Delivery Engine 10 1
Nokia Alcatel-Lucent MAS - Nokia Multimedia Applications Suite - Nokia Artuse MMSC - Nokia Artuse Multimedia Messaging Service Center - Nokia IMS - Nokia IP Multimedia Subsystem 27 1
Nokia Alcatel-Lucent SMDSe - Secure Mobile Data Solutions for Enterprises 4 1
Benefon Exion 8 1
Nokia 7650 63 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
МТС Поиск 11 1
Nokia WAP Server - Nokia WAP Toolkit 10 1
МегаФон WiMAX-сеть - Синтерра WiMAX 17 1
МегаФон - Nexign Peter-Service BISrt КИБС 12 1
NCR Mobile Cash Withdrawal 7 1
Olympus Camedia - Olympus Camedia TruePrint 27 1
Equinix - Terremark Infinistructure - Terremark digitalOps - Terremark Enterprise Cloud 10 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7406 1
Microsoft Windows 16442 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 900 1
Microsoft Azure 1472 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5929 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2904 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 828 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1404 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 504 1
Григорьев Александр 23 9
Кокурин Владимир 7 6
Ермаков Валерий 136 6
Курданов Андрей 16 5
Солдатенков Сергей 161 4
Левыкин Андрей 14 3
Рожецкин Леонид 48 2
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 60 2
Николаенко Олег 13 2
Еремкин Андрей 15 2
Михайленко Андрей 4 2
Серебряков Константин 2 2
Парфенов Игорь 52 2
Полозенко Валентин 16 1
Алексеева Елена 22 1
Серова Елена 320 1
Карапетян Карен 8 1
Корчагин Павел 17 1
van Houten Frans - ван Хаутен Франс 16 1
Румянцева Ольга 62 1
Прозоров Дмитрий 59 1
Ткачук Лариса 53 1
Поповский Александр 91 1
Костылев Александр 2 1
Кузьменко Валерия 62 1
Морошкин Александр 118 1
Осадчая Ирина 64 1
Нефедов Павел 46 1
Лысенко Александр 8 1
Торгов Игорь 42 1
Минаев Артем 26 1
Алаев Владимир 16 1
Денисов Леонид 17 1
Павленко Юрий 11 1
Сергеев Константин 12 1
Никифоров Сергей 13 1
Брусенцев Михаил 10 1
Киселев Дмитрий 12 1
Малышев Денис 11 1
Кузьмин Андрей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 158561 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46148 57
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 765 54
Швеция - Королевство 3721 38
Финляндия - Финляндская Республика 3661 34
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1460 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8231 30
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3250 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18822 23
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2950 20
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3214 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2999 15
Россия - ПФО - Самарская область 1484 13
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 725 13
Европа 24688 12
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1649 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3265 9
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 792 9
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1376 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 8
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 903 8
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 439 8
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1132 7
Россия - ЮФО - Волгоградская область 851 7
Россия - ЮФО - Астраханская область 730 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 634 6
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 486 6
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2716 5
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 70 5
Россия - СФО - Новосибирск 4707 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3429 5
Россия - ПФО - Ульяновская область 652 5
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 672 5
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 447 5
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 430 5
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 143 4
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 114 4
Россия - ПФО - Самарская область - Жигулевск 25 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53599 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8390 38
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5978 20
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6788 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51369 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17443 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55108 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6378 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31986 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6999 6
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2329 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26044 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5331 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7811 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20432 5
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 416 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7304 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2669 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 692 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1763 3
Информатика - computer science - informatique 1144 3
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6697 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8159 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3182 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2597 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2975 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6292 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7365 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6384 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2311 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5425 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 622 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8917 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2508 1
Fashion industry - Индустрия моды 323 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1163 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6345 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11450 16
Мобильные системы 117 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2216 3
InformationWeek 241 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
Росбалт ИА 60 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6036 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 8
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 1
NPD DisplaySearch 284 1
Gartner - Dataquest 353 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
IDC - International Data Corporation 4946 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 3
ТГТУ - Тамбовский государственный технический университет - ТИХМ - Тамбовский институт химического машиностроения 12 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 1
СГГА - Сибирская государственная геодезическая академия - ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет геосистем и технологий 6 1
СамГУ - Самарский государственный университет 28 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 1
СГАСУ - Самарский государственный архитектурно-строительный университет - Куйбышевский инженерно-строительный институт 2 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 13 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 34 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 32 1
Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 7 1
ASUE - Armenian State University of Economics - Армянский государственный экономический университет - Ереванский государственный университет экономики 2 1
Tufts University - Университет Тафтса 14 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 236 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 610 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 266 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 684 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 53 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 47 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1260 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 3
Международный женский день - 8 марта 373 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2144 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419828, в очереди разбора - 726243.
Создано именных указателей - 190653.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще