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Индексная книга (каталог) CNews*
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Консалтинг управленческий Управленческое консультирование

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


25.06.2026 Positive Education запускает первую в России программу для CISO с фокусом на бизнес-компетенции 1
01.06.2026 Информсистемы госорганов защитят криптографией 1
07.05.2026 В России появятся критерии оценки уровня безопасности ИТ-систем КИИ 1
18.02.2026 Власти замедляют параллельный импорт в Россию. Под ударом техника Apple, ASUS, Dell, HP, LG и Philips 1
25.11.2025 Тимофей Епифанов, «Интерпроком»: Ритейл стремительно меняется под воздействием цифровых технологий 1
05.11.2025 «Яндекс Маркет» запускает консалтинг для продавцов: от старта и продвижения бренда до внедрения ИИ 1
06.10.2025 Искусственный интеллект как новая реальность кибербезопасности: итоги третьего дня GIS DAYS 2025 1
16.07.2025 Все российские госсервисы обяжут подключиться к информсистеме ФСБ. Это может усугубить дефицит ИТ-кадров в госструктурах 1
10.06.2025 Больше трети офисных сотрудников не отдыхают из-за отсутствия компании 1
04.06.2025 «Северсталь» разрабатывает виртуального аудитора в области ремонта 1
19.02.2025 Инвестиции в средства защиты данных в 2024 году выросли почти на четверть 1
26.12.2024 Российские специалисты по ИБ ходят под статьей. Им грозят 10 лет тюрьмы за выполнение своей работы. Закон уже принят 1
24.12.2024 «СберУниверситет» и Positive Technologies запустили программу для топ-менеждеров по развитию компетенций в сфере кибербезопасности 1
26.08.2024 Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro 1
21.08.2024 Минцифры включит соцсети, разработчиков мобильных приложений и онлайн-магазины в единую ИТ-платформу для борьбы с кибератаками 1
12.08.2024 Расходы российских компаний на ПО в 2023 году поставили рекорд. Но темпы роста снизились вдвое 1
14.06.2024 Путин запретил госструктурам пользоваться услугами недружественных стран для обеспечения кибербезопасности 1
21.05.2024 Positive Technologies выпустила бесплатный курс по основам кибербезопасности 1
14.02.2024 Positive Technologies: госорганы и оборонная промышленность — любимые цели фишинга 1
20.12.2023 Positive Technologies: запрос на практическую ИБ есть у каждого нашего клиента 1
13.12.2023 Группа «Рексофт»: Просто разработка больше никому не нужна 1
01.12.2023 ГК «Солар» и сервис управления информационной безопасностью «Секъюритм» договорились о сотрудничестве для автоматизации консалтинговых услуг 1
28.11.2023 Positive Technologies в 2023 г. растет в 2,5 раза быстрее рынка 1
26.10.2023 Минцифры заявило о разработке всероссийского супер-антивируса 1
18.09.2023 Вывести ИТ-продукт на рынок и масштабировать бизнес: зачем участвовать в «Акселераторе Спринт» 1
07.08.2023 Власти решат, к каким системам предъявить повышенные требования безопасности 1
10.05.2023 Сбербанк создал собственную ОС 1
24.04.2023 «Норбит» и Everise Consulting разрабатывают для Улан-Баторской железной дороги методологию управленческого учета 1
06.04.2023 После бегства Cisco российские компании переходят на китайские ИБ-решения. Интерес к ним вырос в 12 раз 1
28.02.2023 Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline 1
13.02.2023 «Технодром» — новый сервис для создания ИТ-команд от компании IBS 1
13.01.2023 Positive Technologies: рынок ИБ в России растет вопреки прогнозам 1
15.12.2022 «Яндекс» получил европейский сертификат на обработку персональных данных 1
13.12.2022 Axenix и ВШЭ подписали партнерское соглашение 1
30.11.2022 Власти собрались ужесточить наказание за утечку данных о здоровье и судимостях 1
16.11.2022 В России катастрофа с кибербезопасностью. Почти все крупные компании – суперлегкая добыча для хакеров-дилетантов 1
14.10.2022 CTI оптимизирует работу персонала в контактных центрах вместе с НТЦ АРГУС 1
04.10.2022 «Петрович» оптимизирует процессы с помощью технологии process mining 1
22.08.2022 РДТЕХ и Loginom Company заключили соглашение о партнерстве 1

Публикаций - 206, упоминаний - 215

Консалтинг управленческий и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 24
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 24
Oracle Corporation 7074 23
Microsoft Corporation 25775 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 19
Cisco Systems 5372 18
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
9594 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
Ростелеком - Связьинвест 1719 9
Инталев - Intalev 275 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 8
Ростелеком 10948 7
МегаФон 10742 7
InfoWatch - Инфовотч 1185 7
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 6
Softline - Софтлайн 3743 6
МТ-Интеграция - GMCS 374 6
Код Безопасности 812 6
АйТи 1519 6
Yandex - Яндекс 9216 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
SAS Institute 1082 5
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 5
Google LLC 12690 5
Открытые технологии 732 5
Квазар-Микро - КМ 166 5
Accenture plc 719 4
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 4
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 48 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Data Mining Labs - Дата Минер Лабс 3 3
Восточная Техника 21 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 6
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 6
Почта России ПАО 2370 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 5
Мосэнерго ПАО 132 5
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 5
Порт Ванино - Ванинский морской торговый порт 10 4
Газпром ПАО 1493 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
Богемия Трейдинг - Импакт Богемия Трейдинг 4 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Альфа-Банк 1979 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
АльфаСтрахование СГ 394 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 3
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 3
Superjob - Суперджоб 858 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 4
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 3
DLP-Эксперт 14 2
ГосИнформСистемы 160 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
Северо-Запад - Ассоциация экономического взаимодействия территорий Северо-запада Российской Федерации 3 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 70
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 67
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 44
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 37
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 28
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 16
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 16
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 15
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 15
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 14
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 13
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 13
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 12
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 10
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 5
Microsoft Dynamics 1197 5
Linux OS 11533 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 4
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
FreePik 1841 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Apple iPhone 6 4861 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
Инталев Корпоративные финансы 49 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
Microsoft Windows 16882 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Apache Hadoop 470 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 2
Google VirusTotal 108 2
Oracle Hyperion 259 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 16
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
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Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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