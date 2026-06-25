Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Консалтинг управленческий Управленческое консультирование
- Управленческий консалтинг — деятельность, направленная на совершенствование форм управления и ведения бизнеса.
- Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization
- Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность
- Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование
- Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 206, упоминаний - 215
Консалтинг управленческий и организации, системы, технологии, персоны:
|Лукацкий Алексей 140 33
|Путин Владимир 3454 7
|Ананьин Алексей 90 7
|Касперская Наталья 319 5
|Мацоцкий Сергей 180 5
|Муромец Юлия 28 4
|Герман Александр 4 3
|Wirth Michael - Вирт Майкл 5 3
|Сергеев Сергей 179 3
|Молодых Владимир 30 3
|Яппаров Тагир 110 3
|Дмитриев Александр 56 3
|Педоренко Андрей 43 3
|Шебалков Михаил 6 3
|Прянишников Николай 316 3
|Панкратов Валерий 34 3
|Еремеев Сергей 25 3
|Шишкин Сергей 9 3
|Касимов Игорь 21 3
|Хайретдинов Рустэм 95 3
|Емельянников Михаил 40 3
|Adizes Ichak - Адизес Ицхак 6 3
|Натекин Алексей 7 3
|Лисоволик Ярослав 3 3
|Лысенко Александр 11 3
|Бедеров Игорь 103 3
|Манн Игорь 9 3
|Ларина Надежда 4 3
|Бастанжиева Елена 6 2
|Трикоз Александр 4 2
|Kaiserwerth Matthias - Кайзерверт Маттиас 4 2
|Сычев Артем 79 2
|Кирюшин Сергей 91 2
|Белоусов Максим 109 2
|Соколовский Александр 40 2
|Сачков Илья 126 2
|Богуславский Леонид 38 2
|Дроздов Игорь 45 2
|Попов Андрей 116 2
|Лютиков Виталий 25 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.