Индексная книга CNews*
Консалтинг управленческий Управленческое консультирование
- Управленческий консалтинг — деятельность, направленная на совершенствование форм управления и ведения бизнеса.
- Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization
- Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность
- Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование
- Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий
Публикаций - 171, упоминаний - 180
Консалтинг управленческий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лукацкий Алексей 99 21
|Ананьин Алексей 75 7
|Мацоцкий Сергей 178 5
|Касперская Наталья 268 5
|Муромец Юлия 28 4
|Натекин Алексей 6 3
|Еремеев Сергей 23 3
|Шишкин Сергей 9 3
|Емельянников Михаил 39 3
|Сергеев Сергей 94 3
|Манн Игорь 6 3
|Шебалков Михаил 6 3
|Панкратов Валерий 33 3
|Молодых Владимир 27 3
|Дмитриев Александр 26 3
|Лысенко Александр 8 3
|Лисоволик Ярослав 3 3
|Педоренко Андрей 42 3
|Прянишников Николай 287 3
|Ларина Надежда 3 3
|Рудычева Наталья 91 2
|Попов Андрей 91 2
|Сачков Илья 111 2
|Лютиков Виталий 18 2
|Касимов Игорь 15 2
|Прозоровский Василий 40 2
|Волков Алексей 44 2
|Хайретдинов Рустэм 65 2
|Борисов Сергей 19 2
|Соколова Анастасия 10 2
|Колесников Евгений 17 2
|Шлыков Алексей 44 2
|Гришин Алексей 20 2
|Adizes Ichak - Адизес Ицхак 5 2
|Белоусов Максим 94 2
|Яппаров Тагир 85 2
|Богуславский Леонид 32 2
|Агамирзян Игорь 69 2
|Соколовский Александр 39 2
|Хрупова Елена 5 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220020, в очереди разбора - 880268.
Создано именных указателей - 111420.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220020, в очереди разбора - 880268.
Создано именных указателей - 111420.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.