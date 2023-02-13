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Индексная книга CNews*
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Консалтинг управленческий Управленческое консультирование


 


13.02.2023 «Технодром» — новый сервис для создания ИТ-команд от компании IBS 1
13.01.2023 Positive Technologies: рынок ИБ в России растет вопреки прогнозам 1
15.12.2022 «Яндекс» получил европейский сертификат на обработку персональных данных 1
13.12.2022 Axenix и ВШЭ подписали партнерское соглашение 1
30.11.2022 Власти собрались ужесточить наказание за утечку данных о здоровье и судимостях 1
14.10.2022 CTI оптимизирует работу персонала в контактных центрах вместе с НТЦ АРГУС 1
04.10.2022 «Петрович» оптимизирует процессы с помощью технологии process mining 1
22.08.2022 РДТЕХ и Loginom Company заключили соглашение о партнерстве 1
18.07.2022 В России легализуют хакеров, но не всех 1
05.07.2022 РДТЕХ и ApRbot объединяют усилия для повышения эффективности документооборота заказчиков 1
15.06.2022 Comindware и Promease упростят цифровую трансформацию российских организаций 1
07.06.2022 Компания РДТЕХ начала сотрудничество с Content AI 1
22.03.2022 Банки докатились до «Авито» и торрентов. Из-за санкций они закупают подержанное «железо» и качают пиратский софт 1
17.03.2022 Центр «Техноград» проведет бесплатный онлайн-курс для предпринимателей 1
15.03.2022 Анна Гарманова назначена на позицию финансового директора «М.Видео-Эльдорадо» 1
04.10.2021 В «Инфосистемы джет» перезапустили услугу ИТ-аудита, фокусируясь на приоритетах для бизнеса 1
09.09.2021 Евгения Шепелева, бизнес-психолог: Ментальность мешает российскому ИТ-бизнесу выйти на глобальный рынок 2
07.09.2021 «Мотив» с помощью Naumen создал центр управления клиентским опытом и внутренними процессами 1
19.08.2021 Пионер российской ИТ-отрасли «Айти» ловко смог избежать банкротства 1
06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 1
11.06.2021 Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна» 1
01.04.2021 «Лаборатория Касперского» представила Cyber Spa — диджитал-пространство для релаксации 1
31.03.2021 «Сберкорус» автоматизировал управление ассортиментом товаров в каналах продаж для Mondelēz International 1
29.03.2021 Новые технологии помогают понять смысл предложений при переводе 1
23.03.2021 В России появился национальный «убийца» VirusTotal 1
17.03.2021 Каждая четвертая компания мира платит хакерам выкуп 1
04.03.2021 Cisco рассказала о ключевых киберугрозах 2020 года 1
15.01.2021 Офис-2021: гибридное настоящее 1
29.09.2020 «Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP 1
20.06.2019 Сергей Еремеев -

На рынок разработки влияют санкции и импортозамещение

 1
21.05.2019 ТУРБО ERP: Презентация новой отечественной ERP-системы 1
30.01.2019 Cloud4Y предоставила «ДАТА 3 Консалтинг» облачную инфраструктуру IaaS 1
24.10.2017 CNews приглашает на «Российский Форум по системам искусственного интеллекта» 1
11.10.2017 В Москве пройдет практический бизнес-форум по системам искусственного интеллекта 1
27.09.2017 CNews приглашает на «Российский Форум по системам искусственного интеллекта» 1
13.06.2017 Как прокачать свой бизнес: Бесплатная онлайн-конференция Microsoft 1
07.06.2017 Альфа-банк, банк «Точка», Group IB, SuperJob обсудят проблемы бизнеса на бесплатной конференции в Москве 1
29.05.2017 Своевременная и качественная обратная связь от клиента – залог успеха любого ИТ-проекта 1
01.02.2017 Stack Group: две трети запросов на размещение ИТ-инфраструктуры в облаке связаны с ИБ 1
01.11.2016 Teradata предложила бизнесу научиться чувствовать 1

Публикаций - 171, упоминаний - 180

Консалтинг управленческий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23533 22
SAP SE 4885 21
Oracle Corporation 6317 21
IBM - International Business Machines Corp 9199 20
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1535 18
Cisco Systems 4882 16
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 435 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8065 14
7027 9
Инталев - Intalev 275 9
Ростелеком - Связьинвест 1703 9
1С-ИжТиСи 6343 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9488 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6973 7
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 228 6
InfoWatch - Инфовотч 921 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 707 6
GMCS 346 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4165 5
Открытые технологии 676 5
Квазар-Микро - КМ 163 5
SAS Institute 909 5
Group-IB - Группа информационной безопасности 471 5
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 322 5
Парус Корпорация 531 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10102 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 958 4
Google LLC 10969 4
SAS Institute Russia - САС институт Россия 159 4
Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 29 4
Yandex - Яндекс 5703 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 904 4
Код Безопасности 469 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1804 4
АйТи 1286 4
Infor 230 3
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 539 3
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 70 3
Accenture plc 628 3
Borlas Украина 10 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 196 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2402 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1838 7
РЖД - Российские железные дороги 1625 6
Уралхим - Уралкалий ПАО 91 6
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5841 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 358 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 607 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 567 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 330 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 846 5
Мосэнерго ПАО 124 5
Почта России ПАО 1997 5
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 281 5
Газпром ПАО 1158 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 417 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 248 4
ВТБ - ВТБ24 660 4
АльфаСтрахование СГ 271 3
Radisson Collection Hotel - Рэдиссон Ройал 4 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 383 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 85 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 889 3
Альфа-Банк 1603 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 302 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6646 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 3
X5 Group 821 3
Северсталь ПАО - Severstal 369 3
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 42 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 104 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6205 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 374 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 393 3
Метрополис ТРК 40 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 334 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Торговая сеть 87 3
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 41 3
Славнефть НГК 49 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18008 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3713 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2709 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2399 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2873 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9160 4
Федеральное казначейство России 1551 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 723 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2027 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1550 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2409 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2349 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2435 2
World Bank Group - Всемирный банк 298 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 867 2
Правительство Москвы 1997 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 851 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 202 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 388 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 17 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 383 1
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 80 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 92 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 50 1
Правительство Казахстана - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 12 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4391 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 1
Правительство Армении - Министерство Республики Армения 64 1
Правительство Москвы - ДепТЭХ Москвы - Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 9 1
МВД РФ Башкортостан - Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан 5 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1317 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 41 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 5
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 555 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 17 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
Северо-Запад - Ассоциация экономического взаимодействия территорий Северо-запада Российской Федерации 2 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
IPMA - International Project Management Association 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53504 68
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26038 57
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79367 36
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 7997 34
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11403 34
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5204 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39167 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19949 21
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3421 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11937 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25818 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10078 16
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2874 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17292 15
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13054 13
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9144 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5482 12
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10964 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17561 12
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 1475 12
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3255 11
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1024 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8300 11
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 1907 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8160 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5408 10
Управление рисками - Риск-менеджмент - Risk Management 457 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7809 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 4865 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9951 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3783 9
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11668 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8833 9
Управление финансами - Financial management 567 9
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5278 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10248 8
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3030 8
Oracle E-Business Suite - OEBS 547 10
Microsoft Windows 2000 12692 9
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6549 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4812 7
Age of Kings 3448 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1974 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 809 5
Microsoft Dynamics 1171 5
Linux OS 8286 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 4
БОСС Кадровик HRMS 226 3
Apple iPhone 6 6186 3
Infor ERP LN 187 3
Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 43 3
Инталев Корпоративные финансы 46 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4130 2
ВГТРК Смотрим 518 2
Superjob 284 2
Инталев Управление финансами 2 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 2
Oracle Java - язык программирования 2771 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 238 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 233 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 388 2
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 39 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 207 2
Directum Storage Services 25 2
Microsoft Windows BitLocker 1276 2
OpenText Documentum 359 2
Oracle Hyperion 224 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 2
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 150 2
Microsoft Windows 14471 2
Apache Hadoop 375 2
Интерфакс СПАРК 159 2
Microsoft SQL Server 1479 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 707 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 460 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1251 2
Лукацкий Алексей 99 21
Ананьин Алексей 75 7
Мацоцкий Сергей 178 5
Касперская Наталья 268 5
Муромец Юлия 28 4
Натекин Алексей 6 3
Еремеев Сергей 23 3
Шишкин Сергей 9 3
Емельянников Михаил 39 3
Сергеев Сергей 94 3
Манн Игорь 6 3
Шебалков Михаил 6 3
Панкратов Валерий 33 3
Молодых Владимир 27 3
Дмитриев Александр 26 3
Лысенко Александр 8 3
Лисоволик Ярослав 3 3
Педоренко Андрей 42 3
Прянишников Николай 287 3
Ларина Надежда 3 3
Рудычева Наталья 91 2
Попов Андрей 91 2
Сачков Илья 111 2
Лютиков Виталий 18 2
Касимов Игорь 15 2
Прозоровский Василий 40 2
Волков Алексей 44 2
Хайретдинов Рустэм 65 2
Борисов Сергей 19 2
Соколова Анастасия 10 2
Колесников Евгений 17 2
Шлыков Алексей 44 2
Гришин Алексей 20 2
Adizes Ichak - Адизес Ицхак 5 2
Белоусов Максим 94 2
Яппаров Тагир 85 2
Богуславский Леонид 32 2
Агамирзян Игорь 69 2
Соколовский Александр 39 2
Хрупова Елена 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 123304 129
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39455 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13191 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50238 25
Казахстан - Республика 4860 15
Европа 21327 14
Украина 7285 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15028 11
Беларусь - Белоруссия 4289 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17158 7
Европа Восточная 3001 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3334 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1288 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12824 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2869 5
Африка - Африканский регион 3273 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2319 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2620 4
Россия - Сибирь 2015 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2559 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1159 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6322 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15122 3
Россия - СФО - Новосибирск 3727 3
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 248 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1334 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 3
Германия - Федеративная Республика 12022 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2332 2
Бразилия - Федеративная Республика 2240 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1428 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2510 2
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Финляндия - Финляндская Республика 3477 2
Швеция - Королевство 3461 2
Норвегия - Королевство 1769 2
Армения - Республика 1431 2
Япония 12886 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41792 45
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24063 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10739 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14113 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20262 20
Аудит - аудиторский услуги 1904 19
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5205 17
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4970 7
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4010 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2956 6
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3582 6
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Коммерсантъ - Издательский дом 1243 6
Ведомости 559 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 672 1
TAdviser - Центр выбора технологий 302 1
Thomson Reuters - Рейтер 5774 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 1
New retail 2 1
ComputerWorld 146 1
CNews TV 747 1
Total Telecom 613 1
Newsbytes News Network 379 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 7469 18
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Gartner - Гартнер 3481 5
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 4
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 12 1
Forrester Research 812 1
Cisco Security Outcomes Study 3 1
Cisco Data Privacy Benchmark Study 1 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
Moody's Investors Service 135 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 718 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 69 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 173 2
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 485 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 133 2
МАрхИ - Московский архитектурный институт - Московский архитектурный институт (государственная академия) ФГБОУ ВО 5 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 917 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 9 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 31 1
Softline Education - Академия АйТи 62 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 22 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 577 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 92 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 273 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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