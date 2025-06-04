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«Северсталь» разрабатывает виртуального аудитора в области ремонта

Компания «Северсталь-инфоком» разработала решение на основе генеративного искусственного интеллекта для аудита процессов технического обслуживания и ремонтов (ТОиР). Чат-бот естественным языком проводит интервью по преднастроенным сценариям, проводит мониторинг рынка, конкурентов и лучших практик, а также определяет текущий и целевой уровень для конкретной компании.

Чат-бот на основе генеративного ИИ использует методологию технического обслуживания, ориентированного на надежность (ТООН), и усилен данными и экспертизой «Северстали» за более чем 15 лет. На данный момент модуль решения проводит автоматизированный анализ текущих процессов ТОиР по всем направлениям – от управления конструкторской документацией до контроля KPI ремонтной функции, выявляет неоптимальные участки и формирует аналитический отчет с планом по достижению стратегических целей предприятия.

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Цифровизация

Чат-бот уже используется в ремонтной функции «Северстали» и позволяет минимизировать трудозатраты на регулярный скрининг активов – трудоёмкость оценки текущего состояния и отслеживания прогресса снизилась с 60 и более человекодней до 1. Решение может быть полезно компаниям любого масштаба и отрасли. Модули могут внедряться поэтапно в зависимости от зрелости процессов и потребностей предприятия.

«Наш ИИ-ассистент действует, как профессиональный бизнес-консультант: анализирует все ремонтные процессы, выявляет слабые места и формирует конкретные рекомендации с расчётом экономического эффекта. Он даёт предприятиям пошаговую дорожную карту – какие организационные изменения и в какой последовательности нужно предпринять, чтобы достигать необходимой доступности оборудования при минимальных затратах. Это не просто автоматизация – это система поддержки принятия решений для достижения стратегических целей компании. В будущем мы планируем обогатить его модулями выбора архитектуры ИТ-решений, расчета финансовой модели, определения и отслеживания ключевых показателей эффективности системы управления активами», – сказала руководитель управления коммерческих ИТ-продуктов «Северсталь-инфоком» Ольга Пешина.

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