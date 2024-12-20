Пешина Ольга
|20.12.2024
|ПО «Надежность» «Северстали» совместимо с российскими операционными системами 1
|16.09.2024
|«Северсталь-инфоком» и «Консист Бизнес Групп» объединят усилия в цифровизации ремонтов 1
Пешина Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
|Ланит - Lansoft - Лансофт 39 1
|Северсталь Инфоком 63 1
|Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
|Северсталь Инфоком - Надежность ПО для управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования 3 1
|Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
|Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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