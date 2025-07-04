Технологический альянс «Северсталь-инфоком» и «Вирсайн Инновации»: совместное развитие VR-решений для подготовки кадров в промышленности

«Северсталь-инфоком» (входит в горно-металлургическую компанию - ПАО «Северсталь») и «Вирсайн Инновации», резидент «Сколково», разработчик систем дистанционного управления, автоматизации и VR-тренажеров промышленной техники, заключили соглашение о сотрудничестве. Компании будут вести совместную работу в области современных VR-решений для обучения сотрудников промышленных предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Современные производства требуют высококвалифицированных кадров, а традиционные методы обучения зачастую не позволяют отрабатывать навыки в безопасной, но реалистичной среде. VR-технологии решают эту задачу, а интеграция физических интерфейсов — рычагов, панелей управления и тактильной обратной связи — делает обучение эффективным.

«Северсталь-инфоком» уже имеет опыт разработки более 30 VR-тренажеров, включая симулятор фронтального погрузчика на подвижной платформе. Однако для создания комплексных решений с точным физическим моделированием и реалистичными органами управления необходим технологический партнер с экспертизой в области интерактивных систем.

«Вирсайн Инновации» обладает компетенциями в разработке VR-решений для промышленности, что делает компанию подходящим союзником для совместной работы над развитием программно-аппаратных комплексов, сочетающих виртуальную симуляцию с тактильной обратной связью и реалистичными органами управления.

Илья Воробьев, директор направления промышленных технологий Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ): «Вирсайн Инновации» является ярким примером востребованной технологической компании, находящейся на стыке нескольких технологических треков — ИТ и промышленности, а также других отраслей. Компания является резидентом Сколково, получает налоговые преференции в Центре промышленных технологий, активно участвует в наших акселерационных программах. В феврале 2025 г. стала победителем совместной акселерационной программы с одним из крупнейших технологических партнеров. «Вирсайн Инновации» будет поддержана «Сколково» грантом на «доращивание» технологии. Кроме того, компания начала активно взаимодействовать с партнером по реализации пилотного внедрения на производстве, по результатам которого планируется масштабирование результатов на все технологические мощности индустриального партнера».

План сотрудничества компаний включает: совместную разработку программно-аппаратных комплексов для обучения операторов и машинистов промышленной техники с использованием VR-технологий; взаимное продвижение технологических решений среди клиентов обеих компаний.

«Вирсайн» будет предлагать готовые VR-тренажеры «Северсталь-инфоком» своим клиентам как современный инструмент обучения. «Северсталь-инфоком» будет рекомендовать VR-тренажеры мостовых и портальных кранов «Вирсайна» своим заказчикам в качестве эффективного способа подготовки операторов крана.

Ольга Пешина, руководитель управления коммерческих ИТ-продуктов «Северсталь-инфоком»: «Сотрудничество с технологическим партнером, обладающим серьезной инженерной и производственной экспертизой, позволяет решать задачи быстрее и в большем масштабе. Наш опыт подтверждает, что объединение компетенций – это не только ускорение разработки, но и более глубокое понимание требований рынка и конечных пользователей. Тем, кто рассматривает подобные партнерства, советуем начинать с открытого диалога – успех зависит от совпадения подходов, ценностей и целей».

Алексей Овян, генеральный директор «Вирсайн Инновации», резидента Сколково: «Для нас большая честь, когда лидеры промышленности, такие как «Северсталь-инфоком», выбирают наши технологические решения. Однако настоящая ценность сотрудничества раскрывается, когда партнеры, разделяя наши взгляды на инновации, становятся частью совместного развития. С компанией «Северсталь-инфоком» мы видим значительный потенциал для масштабирования решений, адаптации их под новые запросы отрасли и создания действительно прорывных продуктов. Такие партнерства — это не просто контракты, а синергия опыта, технологий и амбиций. Мы благодарны за доверие и готовы к плодотворной работе».