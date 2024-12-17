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Воробьев Илья



17.12.2024 «Релематика» и «АМТ-Груп» подписали заявление о совместимости своих решений для защиты объектов энергетики 1
20.08.2020 GeekBrains запускает бесплатный онлайн-интенсив по продакт-менеджменту 1
05.03.2002 "Стинс Коман" вступила в Ассоциацию Infosan 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Воробьев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 107 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 1
Dell Systems - Деловые системы 53 1
Релематика 4 1
12 Storeez - 12 История - сеть магазинов 5 1
Альфа-Банк 1769 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Infosan Storage Association 2 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 840 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 315 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 780 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
Викиум - Wikium 4 1
Релематика МД 1 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 110 1
Зборовский Дмитрий 1 1
Паршин Евгений 1 1
Харчилава Лаша 1 1
Попов Андрей 111 1
Мкртчян Марина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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