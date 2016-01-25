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Stins Coman Стинс Коман Стинс Коман Корпорейшн Стинс Коман Интегрированные Решения

Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения

УПОМИНАНИЯ


25.01.2016 «Стинс Коман Интегрированные Решения» построит системы электроснабжения и кондиционирования РТРС

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) и компания «Стинс Коман Интегрированные Решения» подписали контракт. Соглашение предусматривает выполнени
10.11.2015 «Стинс Коман» внедрила систему видеонаблюдения в международном аэропорту «Уфа»

Компания «Стинс Коман» внедрила систему видеонаблюдения международного аэропорта «Уфа» — регионального

18.03.2015 «Стинс Коман» создал систему ВКС для «Госкорпорации по организации воздушного движения»

Компания «Стинс Коман» завершила проект по созданию системы многоточечной видеоконференцсвязи для ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения». Контракт на внедрение системы стороны заключили

26.03.2014 «Стинс Коман» создаст ВКС для «Госкорпорации по ОрВД»

«Стинс Коман» приступил к реализации проекта по созданию многоточечной видеоконференции между генеральной дирекцией ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» и его фил
25.02.2014 «Внешэкономбанк» доверил «Стинс Коман» техобслуживание ИБП

Компания «Стинс Коман Интегрированные Решения» (СКИР) до 2020 г. будет предоставлять услуги по сервисно
13.02.2014 «Стинс Коман Интегрированные Решения» обеспечили бесперебойную работу ЦОД «Центра технологий виртуализации»

Компания «Стинс Коман Интегрированные Решения» (СКИР) выполнила для «Центра технологий виртуализации» п
03.09.2013 «Квадра» внедрила систему технико-экономического моделирования электростанций вместе со «Стинс Коман»

Компания «Стинс Коман» завершила проект по внедрению системы технико-экономического моделирования электростанций на двух ТЭЦ территориально-генерирующей компании «Квадра». Как рассказали CNews в «Стин
02.08.2012 «Стинс Коман» обеспечила непрерывность бизнес-процессов «ЮниКредит Банка»

Компания «Стинс Коман Интегрированные Решения» (СКИР) реализовала проект для «ЮниКредит Банка» по созда
20.01.2012 Выручка «Стинс Коман» по итогам 2011 г. выросла на 40%

Президент «Стинс Коман» Сергей Анисимов назвал выручку группы компаний в 2011 календарном году. По его с
08.08.2011 «Стинс Коман» приступила к подготовке проекта внедрения «Системы 112» во всех субъектах РФ

Компания «Стинс Коман» выиграла конкурс на разработку системно-технических решений и технико-экономического обоснования по созданию системы вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» с

02.08.2011 «Стинс Коман» оценила соответствие ИТ-инфраструктуры «Столичного Торгового Банка» стандартам ИБ

Компания «Стинс Коман» объявила о завершении проекта по комплексной оценке соответствия уровня защищенности информационной инфраструктуры «Столичного Торгового Банка» (СТБ), который с июня 2011 г. присое
21.07.2011 «Стинс Коман» разработала электронный сервис системы межведомственного электронного взаимодействия

Компания «Стинс Коман» в рамках программы «Электронное правительство» создала электронный сервис, а также инфраструктуру для его развития, учитывающую перспективы расширения перечня государственных услуг
10.09.2010 «Стинс Коман» внедряет высокотехнологичную трейдинговую систему в «Интер РАО ЕЭС»

Электроэнергетическая компания «Интер РАО ЕЭС» объявила о заключении контракта с компанией «Стинс Коман» на внедрение высокотехнологичной системы по управлению портфелями торговых контрактов, торговой деятельностью генерирующих активов и коммерческими рисками. Проект рассчитан на год

10.06.2008 Русские купили ИТ-компанию с NASDAQ

Сотрудничество российской «Стинс Коман» и израильской RiT Technologies, продолжавшееся с 1994 г., завершилось покупкой израильтян россиянами. Об этом будет официально объявлено на пресс-конференции, которая состоится 17 
10.06.2008 «Стинс Коман» завершил приобретение RIT Technologies

Компания «Стинс Коман» объявила о завершении сделки по приобретению контрольного пакета акций RIT Techn
18.01.2007 Convera и Stins Coman протестируют совместное решение

Компания «Стинс Коман», российский системный интегратор и OEM-партнер NEC Corporation, и корпорация Convera, поставщик поисковых технологий для профессионалов, объявляют о начале тестирования совместного
16.10.2006 "Стинс Коман" открыл центр решений

«Стинс Коман», российский системный интегратор, объявил об открытии первого в России Центра решений, оснащенного новым поколением серверов SeNECa II, которые построены на базе двухъядерных проце
12.04.2004 Один из департаментов "Стинс Коман" преобразован в компанию

Корпорация «Стинс Коман» объявила о преобразовании департамента развития банковских технологий в ЗАО «Национальное Бюро Информатизации» (NBI). Решение о выделении департамента в отдельную компанию в рамках
21.11.2003 "Стинс Коман" ресертифицировал систему качества по ИСО 9001:2000

В ЗАО «Стинс Коман» успешно прошла ресертификация системы менеджмента качества на соответствие требо
21.08.2003 "Стинс Коман" автоматизирует автовокзалы Подмосковья

В рамках программы правительства Московской области по строительству автовокзалов компания ”Стинс Коман” ведет разработку и реализацию проектов, призванных обеспечить устойчивое функционирование вокзалов и полностью удовлетворить запросы пассажиров по качеству предоставляемых информац
21.07.2003 У "Стинс Корп." появился новый поставщик

ции Hawking Technology на российский рынок. Компания ЗАО “Стинс Корп.”, входящая в группу компаний “Стинс Коман”, работает на российском рынке с 1996 года. Основное направление деятельности ком
24.06.2003 "Стинс Коман" увеличил набор аттестатов Гостехкомиссии России

В рамках расширения работ в области защиты информации компания "Стинс Коман" прошла аккредитацию Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации в системе сертификации средств защиты информации, сообщает пресс-служба компании. Облас
18.02.2003 В "Стинс Коман" – новое назначение

Новым руководителем департамента маркетинга компании ”Стинс Коман” назначен Андрей Борисович Игумнов, ранее занимавший пост начальника отдела по направлениям телекоммуникации и финансов в издательском холдинге New Media Publishing Group. На посту

07.02.2003 В "Стинс Коман" произошли структурные изменения

В соответствии с программой развития в группе компаний “Стинс Коман” произошли структурные изменения. С 1 января 2003 г. изменился профиль деятельнос
05.08.2002 "Стинс Коман": Завершилась конференция "Управление проектами в области информационных технологий"

29 июля - 3 августа 2002 года Академия Информационных Систем, учебный центр многопрофильного холдинга "Стинс Коман", собрала в Сочи представителей 35 компаний России и ряда стран СНГ на конференции "Управление проектами в области информационных технологий". Во время конференции участники прошли

18.07.2002 "Стинс Коман" поставит оборудование Hewlett-Packard в "Альфа-Банк"

Компания "Стинс Коман Корпорейшн" признана победителем в конкурсе, проведенном "Альфа-Банком", на поста
08.07.2002 "Стинс Коман Корпорейшн" выиграла тендеры МГУ и МВД

Компания "Стинс Коман Корпорейшн", дочерняя структура группы компаний "Стинс Коман", стала побед
20.06.2002 "Стинс Коман" представит решения по развитию информационной системы для МЧС

я субъекта РФ, городского/районного, объектового), более 30 тыс. центров и пунктов управления и обеспечивающей взаимодействие с информационными системами более 50 министерств и ведомств РФ. Компания "Стинс Коман" примет участие в заседании в качестве головного исполнителя работ по проекту развития АИУС РСЧС. В 2002 году компания завершила 1-ый этап проектно-конструкторских работ по созданию
23.05.2002 "Стинс Коман": итоги десятилетия и планы на будущее

В 2001 финансовом году оборот холдинга "Стинс Коман" составил $18.9 млн. В процентном отношении рост дохода на 40 % по сравнению с предыдущим годом. Распределение доходов по направлениям деятельности компании следующее: системная инт
26.03.2002 "Стинс Коман" будет использовать технологии Enterprise Caching от Expand Networks в сетевых и интеграционных проектах

Корпорация "Стинс Коман" - российский системный интегратор - объявила о заключении партнерского соглашени
05.03.2002 "Стинс Коман" вступила в Ассоциацию Infosan

Компания "Стинс Коман" вступила в Ассоциации Infosan, объединяющей поставщиков систем хранения данных. Ассоциация была создана 8 октября 2001 года, и изначально объединяла 6 компаний. "Стинс Коман
01.03.2002 "Стинс Корп." начал поставки UPStation GXT 2U и Hinet 3/1 от Liebert-HIROSS

ивает плотность монтажа оборудования в стойку. Компания ЗАО "Стинс Корп." входит в группу компаний "Стинс Коман", работает на рынке с 1996 года. Основное направление работы компании можно сформ
21.09.2001 Stins Coman проведет семинар "Решения Stins Coman для банков"

ки обеспечиваются информационными материалами. Для иногородних возможен заказ гостиницы.Корпорация "Стинс Коман" работает на рынке информационных технологий с 1992 г. Сегодня это многопрофильны
06.08.2001 "Стинс Коман" анонсировала новую версию ПО для резервного копирования VERITAS Backup ExecTM

Компании Стинс Коман", российский системный интегратор, и VERITAS Software Corporation, разработчик программного обеспечения управления хранением данных, объявили о выпуске новой версии программного про
24.07.2001 "Стинс Коман" проведет новые курсы в своей "Академии Информационных Систем"

Компании "Стинс Коман" и "МКС Альфа" приступили к реализации программы по освоению российского рынка CRM систем на основе предоставления консалтинговых услуг и использования программного продукта "SLogic
25.06.2001 "Стинс Коман" объявила о подписании партнерского соглашения с Hewlett Packard

Компания "Стинс Коман", российский системный интегратор, объявила о подписании партнерского соглашения с глобальным мировым поставщиком решений Hewlett Packard. По условиям подписанного соглашения компан
21.09.2000 "Стинс Коман" создала собственное подразделение интернет-проектов

Корпорация "Стинс Коман" объявила об образовании собственного подразделения интернет-проектов. Цель новог
06.06.2000 Stins Coman представила новую систему для безопасного подключения к Интернет

Компания Stins Coman представила на российском рынке комплексную систему Stins FireWall Solution для безопасного подключения к Internet. В состав этого решения входят маршрутизатор Cisco с программным о
15.03.2000 Объем продаж Stins Coman за прошлый год составил $20 млн.

Группа компаний Stins Coman объявила основные финансовые показатели работы в 1999 году. Общий объем реализации услуг и продуктов за прошлый год составил $20 млн., что на 20% больше аналогичного показателя за 1
16.09.1999 Компания Stins Coman выполняет государственный заказ для социальной сферы республики Кыргызстан

В рамках Программы по поддержке социальных проектов в России и странах СНГ компания Stins Coman приступила к второму этапу построения системы передачи данных для Социального Фон

Публикаций - 108, упоминаний - 143

Stins Coman и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9485 13
Cisco Systems 5169 12
Intel Corporation 12351 10
Stins Coman - RiT Technologies - РиТ СНГ 28 8
Microsoft Corporation 24934 8
Oracle Corporation 6773 8
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 8
Крок - Croc 1787 6
HP - Hewlett-Packard 3629 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1662 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 6
SAP SE 5352 6
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 5
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 443 5
HP Inc. 5724 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 5
TerraLink - ТерраЛинк 287 5
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 5
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5078 4
Информзащита 802 4
Xerox 1145 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 920 4
Галактика - Корпорация 1482 4
АйТи 1391 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 598 4
AMT Group - АМТ-Груп 361 4
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 166 4
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 4
Микротест 278 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 3
8562 3
Ланит - Норбит - Norbit 385 3
iCore - Ай Ко ЗАО 57 3
NVision Group - Энвижн Груп 679 3
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 3
ИндаСофт - InduSoft 25 3
Arbyte - Арбайт Компьютерз 109 3
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 176 3
Альфа-Банк 1804 4
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 113 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7757 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 3
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 3
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 286 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 26 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 33 3
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 42 3
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 66 3
КамАЗ Металлургия 6 3
МАИР - промышленная группа 8 3
Днепроспецсталь им. А. Н. Кузьмина - Электрометаллургический завод 7 3
Норникель - Институт Гипроникель 8 3
Маркетинг Союз 4 3
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 3
Почта России ПАО 2183 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 260 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 344 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 273 2
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 2
Инкомбанк 8 2
Sollers ЗМЗ - Заволжский моторный завод 14 2
ВТБ - Почта Банк 473 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 14 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 1
ГПБ - Газпромбанк 1115 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 956 1
Газпром ПАО 1377 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 345 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 44 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 464 1
Правительство Москвы - Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6121 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4513 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5028 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1385 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5094 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3378 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5617 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2766 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3258 5
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3170 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4661 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 928 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 3
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1419 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 67 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2609 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 327 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 569 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3046 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 300 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 21 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 23 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 118 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 25 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 259 1
Infosan Storage Association 2 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 258 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69231 39
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32353 22
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10683 11
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ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1485 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4233 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14007 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11513 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8992 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21331 8
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 870 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29586 7
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3874 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11987 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7658 6
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 936 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14161 5
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25042 5
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9753 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5990 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4206 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24888 4
Intranet - Интранет - Интрасеть 789 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21299 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21270 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3251 4
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 820 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8196 4
Microsoft Windows 2000 8665 9
Intel Itanium 630 6
Microsoft Windows 16008 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 5
IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 86 4
Linux OS 10344 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 3
Microsoft Windows NT 885 3
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1640 2
Intel x86 - архитектура процессора 1924 2
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 55 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 248 2
Eaton Powerware ИБП 67 2
Convera RetrievalWare 12 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 856 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 121 1
Nvidia GRID vGPU 54 1
Schneider Electric StruxureWare Data Center Expert - Schneider Electric StruxureWare DCIM, Data Center Infrastructure Management - Schneider Electric StruxureWare DCFM, Data Center Facility Management - Schneider Electric StruxureWare Data Center Operatio 29 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2818 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1030 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5523 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1686 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 805 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1369 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 1
Forcepoint - Websense CPS - Websense Content Protection Suite 2 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 286 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
IBM System - IBM Blue Gene - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 72 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 242 1
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 91 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 73 1
Virtuozzo Containers 31 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 122 1
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 76 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 404 1
Заенц Дарюш 7 5
Казак Максим 162 3
Иванов Борис 58 2
Баранова Ирина 10 2
Синицын Борис 2 2
Анисимов Сергей 8 2
Терентьев Сергей 7 2
Евпланов Владимир 3 2
Македонский Сергей 47 2
Карпинский Алексей 42 2
Никифоров Игорь 31 2
Agee Robert - Эйджи Роберт 25 2
Лебедев Алексей 25 1
Бочарова Алена 6 1
Худяков Алексей 9 1
Паперно Александр 3 1
Фоменко Александр 2 1
Опанасенко Всеволод 133 1
Сорокин Святослав 27 1
Хазов Артем 15 1
Ворыхалов Антон 41 1
Ференец Вадим 29 1
Кондрашин Михаил 22 1
Кочетков Владислав 248 1
Кречетов Николай 25 1
Албитов Андрей 31 1
Смирнов Вячеслав 42 1
Демурджян Юлий 5 1
Гребенюк Алексей 11 1
Попова Мария 141 1
Попович Дмитрий 9 1
Бажин Андрей 12 1
Лукьянов Сергей 17 1
Буланча Сергей 26 1
Греф Герман 452 1
Волков Владимир 62 1
Киселев Александр 114 1
Кулашова Анна 53 1
Михайлов Александр 41 1
Прозоров Андрей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 150721 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44516 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14295 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52738 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1632 7
Европа 24442 5
Израиль 2762 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1364 4
Казахстан - Республика 5686 4
Европа Восточная 3110 4
Япония 13395 4
Германия - Федеративная Республика 12815 3
Молдавия - Республика Молдова 715 3
Беларусь - Белоруссия 5894 3
Украина 7692 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1375 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1459 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18015 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2080 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1906 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7813 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1186 2
Австрия - Австрийская Республика 1317 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17620 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1191 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 81 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 160 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1592 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1638 1
Россия - СФО - Омская область 705 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 898 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 423 1
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Россия - Кубань 207 1
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