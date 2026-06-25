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ВМИРЭ Военно-морской институт радиоэлектроники имени А. С. Попова
СОБЫТИЯ
|25.06.2026
|Олег Порецкий назначен коммерческим директором MWS 1
|28.03.2018
|Олег Порецкий назначен вице-президентом по продажам Software AG в России и СНГ 1
|08.02.2010
|Техническим директором VSAT-оператора «Глобал-Телепорт» назначен Дмитрий Журавлёв 1
ВМИРЭ и организации, системы, технологии, персоны:
|Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 282 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164403 3
|СССР - Ленинград 112 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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