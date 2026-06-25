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ВМИРЭ Военно-морской институт радиоэлектроники имени А. С. Попова

СОБЫТИЯ


25.06.2026 Олег Порецкий назначен коммерческим директором MWS 1
28.03.2018 Олег Порецкий назначен вице-президентом по продажам Software AG в России и СНГ 1
08.02.2010 Техническим директором VSAT-оператора «Глобал-Телепорт» назначен Дмитрий Журавлёв 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ВМИРЭ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 1
Software AG 202 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 1
Oracle Corporation 7052 1
IBM - International Business Machines Corp 9675 1
Dell EMC 5164 1
SAP SE 5574 1
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 282 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1913 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34301 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6417 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4834 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 382 1
La Fornara Philippe - Ла Форнара Филиппе 1 1
Порецкий Олег 11 1
Журавлев Дмитрий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 164403 3
СССР - Ленинград 112 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21367 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52951 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452641, в очереди разбора - 728010.
Создано именных указателей - 196719.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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