Lenovo представила линейку устройств ThinkEdge для периферийных вычислений 1

На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 1

Software AG выпустила новый коннектор для Adobe Marketo Engage 6

Software AG и Microsoft представили новое решение для миграции в облако 3

Dell представила решение Cumulocity IoT Edge для интернета вещей 5

Software AG выпустила новый релиз платформы ARIS 1

Software AG представила Alfabet FastLane 3

Nordex Group выбрала Software AG Cumulocity IoT для управления ветряными электростанциями 3

Software AG опубликовала результаты исследования о внедрении интернета вещей в крупном бизнесе 1

Software AG расширила функциональность платформы Cumulocity IoT 2

Software AG представила новую версию платформы Cumulocity с расширенными возможностями IoT 4

SAP запустила программу Startup Focus в России 1

Система OSIsoft PI System объединена с Digital Business Platform 6

Software AG приобретает Cumulocity в рамках расширения бизнеса в сфере интернета вещей 11

Software AG добавила к Digital Business Platform серверную часть мобильных приложений как услугу 4

Software AG присоединилась к экосистеме партнеров Google Cloud в сфере данных и аналитики 6

Software AG и Bosch заключили договор о сотрудничестве 7

Digital Business Platform от Software AG поможет компаниям встроить блокчейн в свои процессы 6