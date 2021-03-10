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Software AG


10.03.2021 Lenovo представила линейку устройств ThinkEdge для периферийных вычислений 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 1
09.06.2020 Вебинар Software AG и Delta Solutions «Технологии Умного города: от теории к практике» состоится 16 июня 1
29.04.2020 Какие ИТ-решения популярны в ритейле в условиях кризиса 2
17.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития» состоится 21 апреля 1
06.11.2019 Software AG выпустила новый коннектор для Adobe Marketo Engage 6
27.09.2019 Россияне выпустили аналитическое ИТ-решение для оптимизации несверхприбыльного бизнеса 1
13.09.2019 Новый релиз TrendMiner от Software AG позволит предприятиям процессного производства создать аналитический «производственный центр управления» 2
25.07.2019 Software AG и Microsoft представили новое решение для миграции в облако 3
23.07.2019 Deutsche Telekom и Software AG создадут глобальную платформу «Облако вещей» 4
28.05.2019 Dell представила решение Cumulocity IoT Edge для интернета вещей 5
21.05.2019 Software AG выпустила новый релиз платформы ARIS 1
23.04.2019 Software AG представила Alfabet FastLane 3
06.12.2018 Nordex Group выбрала Software AG Cumulocity IoT для управления ветряными электростанциями 3
04.12.2018 Software AG опубликовала результаты исследования о внедрении интернета вещей в крупном бизнесе 1
27.11.2018 Software AG расширила функциональность платформы Cumulocity IoT 2
28.03.2018 Олег Порецкий назначен вице-президентом по продажам Software AG в России и СНГ 10
22.02.2018 Software AG представила новую версию платформы Cumulocity с расширенными возможностями IoT 4
08.12.2017 CNews Forum: Строим цифровое будущее вместе 2
07.06.2017 SAP запустила программу Startup Focus в России 1
17.05.2017 Система OSIsoft PI System объединена с Digital Business Platform 6
11.04.2017 Software AG приобретает Cumulocity в рамках расширения бизнеса в сфере интернета вещей 11
15.03.2017 Software AG добавила к Digital Business Platform серверную часть мобильных приложений как услугу 4
15.02.2017 Software AG присоединилась к экосистеме партнеров Google Cloud в сфере данных и аналитики 6
06.02.2017 Software AG представила ARIS с поддержкой новой версии SAP Solution Manager 7.2 2
29.11.2016 Software AG и Bosch заключили договор о сотрудничестве 7
31.10.2016 Software AG представила новую стратегии развития линейки продуктов Adabas & Natural 13
21.09.2016 Digital Business Platform от Software AG поможет компаниям встроить блокчейн в свои процессы 6
14.04.2016 «Логика BPM» предложит своим клиентам технологии и методики Scheer GmbH 1
29.01.2016 Software AG в четвертом квартале 2015 г. увеличила доходы от продажи лицензий на Digital Business Platform на 23% 13
23.09.2015 Pony Express внедрила интеграционную шину на базе решений Tibco 1
11.08.2015 Общий доход Software AG во втором квартале 2015 г. вырос на 10% 10
01.12.2014 Forrester: Платформа Hadoop станет стандартом индустрии в 2015 г. 1
13.11.2014 «Первая грузовая компания» актуализировала процессную модель деятельности при методологической поддержке «Логики BPM» 1
13.11.2014 Software AG выпустила решение ARIS Cloud для анализа бизнес-процессов 4
30.10.2014 «Логика BPM» переведет российские организации на новую версию ARIS 3
01.08.2014 Process Mining: технология анализа процессов 1
01.07.2014 В Иране исчез экс-менеджер интегратора РДТЕХ 2
26.06.2014 «Логика BPM» реализовала проект создания корпоративной системы моделирования для «Газпром нефти» 1

Публикаций - 123, упоминаний - 512

Software AG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Software AG & IDS Scheer 109 34
SAP SE 3215 19
АйТи 752 11
Microsoft Corporation 11095 10
IBM 3544 7
OpenText 160 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 4
Oracle Corporation 3350 3
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Google LLC 7154 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
Dell EMC 2405 2
Deutsche Telekom 219 2
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 1
Астерос - Asteros 531 1
Pegasystems 29 1
Adobe Systems 808 1
CompanyMedia 111 1
T-Systems - Т-Системс 99 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
Tibco Software 29 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
Transas - Транзас ГК 57 1
Comindware - Колловэар 51 1
TrendMiner NV 1 1
Kofax 28 1
NTT Com - NTT Communications 20 1
Appian Corporation 7 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Flexera Software 8 1
Логика BPM 39 1
HoloGroup 6 1
Optima - Оптима 50 1
Совзонд - Sovzond 66 1
МегаФон ПетерСтар 145 1
Dell Technologies 133 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
X5 Group 599 2
ВТБ - Транскредитбанк 74 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 2
PepsiCo - Пепсико 95 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Walgreens 7 1
Открытие ФК 538 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Carl Zeiss 179 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Tesla Motors 241 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Победа - Кондитерская фабрика 16 1
Genpact 4 1
Церих банк 3 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
PnP - Plug&Play 92 2
Process Mining - Процессная аналитика 50 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
ВИЭ - Ветроэнергетика - Wind Energy - Ветротурбины - Ветроустановки - Ветростанции 3 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 1
ITPM - IT Portfolio Management - Системы управления ИТ-портфелем 1 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
Cloud of Things - Облако вещей 1 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 75 1
Webhooks - метод расширения или изменения поведения веб-страницы или веб-приложения с помощью обратных вызовов 3 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 19 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
DSaaS - Data science as a service - модель дистрибуции данных 5 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
Webhook - Вебхук - метод расширения или изменения поведения веб-страницы или веб-приложения с помощью обратных вызовов 3 1
Смартизация 177 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Software AG Digital Business Platform 7 7
Java - Язык программирования 1177 7
Software AG Cumulocity IoT 6 6
SQL - Язык программирования 434 4
Apple iOS 5742 2
Software AG ARIS 108 2
Software AG webMethods.io 2 2
Google Android 10751 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
Oracle Siebel CRM 165 1
Atos BullSequana Edge 12 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Microsoft Project 50 1
Software AG webMethods Integration Suite 1 1
Software AG webMethods 35 1
SAP Sybase 77 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Adobe Marketo Engage 7 1
Ramax Simba (Симба) - Среда управления цифровой трансформации бизнеса 1 1
Software AG Alfabet FastLane 1 1
Apple CarPlay 28 1
Software AG ARIS for SAP Solutions 1 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Linux OS 4260 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Microsoft Azure 1171 1
Terrasoft Creatio 44 1
Microsoft SQL Server 795 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 167 1
Microsoft Windows Azure Marketplace 46 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 17 1
Sigg Stefan - Сигг Стефан 2 2
Каюмов Шамиль 34 2
Калядин Даниил 2 2
Кипайкина Елена 2 2
Платонов Михаил 38 2
Brahmawar Sanjay - Брахмавар Санджай 2 2
Арефьев Дмитрий 3 1
Ewald Stefan - Эвальд Стефан 1 1
La Fornara Philippe - Ла Форнара Филиппе 1 1
Thompson Matt - Томпсон Мэтт 3 1
Гордиенко Ростислав 17 1
Schweitzer John - Швейцер Джон 1 1
Thaler Tom - Талер Том 1 1
Чернявский Леонид 4 1
Ермаков Антон 2 1
O’Connell Dermot - О'Коннелл Дермот 4 1
Каменнова Мария 41 1
Бабинцев Василий 21 1
Конышков Алексей 4 1
Четвернин Алексей 651 1
Макаров Станислав 111 1
Roberts Anthony - Робертс Энтони 1 1
Al-Saleh Adel - Аль-Салех Адель 2 1
Потоцкий Игорь 7 1
Порецкий Олег 8 1
Ситников Николай 6 1
Дмитриев Михаил 1 1
Кузнецова Анна 12 1
Лапшин Алексей 13 1
Петерсон Дмитрий 7 1
Андреев Владимир 66 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Нестеров Алексей 79 1
Гоц Роман 24 1
Коптелов Андрей 74 1
Колбин Евгений 43 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 55
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 16
Германия - Федеративная Республика 3643 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 6
Европа 3759 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 4
Европа Западная 614 3
Казахстан - Республика 2632 3
Восточная Европа 1679 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 3
Украина 3372 2
Великобритания - Кембридж 71 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Япония 2788 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Германия - Гамбург 56 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Китай - Ухань 32 1
Испания - Барселона 536 1
Северная Америка 1413 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Ближний Восток 1473 1
Канада 1304 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Индия - Республика 2173 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Торговля розничная 77 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
Экономический эффект 20 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
CNews Analytics 1990 10
Gartner 2192 2
Markets&Markets Research 78 1
Forrester Research 386 1
Frost & Sullivan 101 1
Mordor Intelligence 8 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
ВМИРЭ - Военно-морской институт радиоэлектроники имени А. С. Попова 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
SAP Startup Focus 6 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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