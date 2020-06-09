Вебинар Software AG и Delta Solutions «Технологии Умного города: от теории к практике» состоится 16 июня 16 июня 2020 компания Software AG и Delta Solutions проведут вебинар «Технологии Умного города: от теории к практике». Эксперты компаний расскажут о практическом опыте реализации проектов в области умных городов на

Software AG выпустила новый коннектор для Adobe Marketo Engage , новый коннектор позволяет компаниям, применяющим решения SAP, получить доступ ко всем функциональным возможностям Marketo Engage, чтобы полностью согласовать продажи и маркетинг внутри организации. Software AG помогает текущим пользователям SAP Service Cloud и SAP Sales Cloud внедрить Marketo Engage — теперь они могут осуществить интеграцию и использовать оба продукта, а данные клиентов б

Новый релиз TrendMiner от Software AG позволит предприятиям процессного производства создать аналитический «производственный центр управления» Компания TrendMiner NV, принадлежащая Software AG, объявила о выходе новой версии 2019.R3 программного обеспечения TrendMiner, которое позволяет предприятиям с непрерывным производственным циклом создать своего рода аналитический п

Software AG и Microsoft представили новое решение для миграции в облако ftware AG и Microsoft представили новое решение, с помощью которого предприятия смогут ускорить и упростить миграцию в Microsoft Azure, сохранив при этом непрерывность бизнес-процессов. Новое решение Software AG – Cloud Migration Accelerator – на базе платформы интеграции webMethods.io позволяет быстрее и проще подключаться к приложениям, облачным службам и данным, обеспечивая плавный перех

Deutsche Telekom и Software AG создадут глобальную платформу «Облако вещей» Deutsche Telekom и Software AG объявили о подписании соглашения о стратегическом партнерстве для оказания услуг в сфере интернета вещей (Internet of things, или IoT) на глобальном уровне. Компания Deutsche Teleko

Dell представила решение Cumulocity IoT Edge для интернета вещей Dell Technologies представила решение для индустриального интернета вещей, разработанное в партнерстве с Software AG – Cumulocity IoT Edge powered by Dell Technologies. Новинка объединяет серверы и пограничные шлюзы компании с Cumulocity IoT Edge – односерверной версией программного обеспечения Cu

Software AG выпустила новый релиз платформы ARIS Компания Software AG анонсировала новый релиз собственной платформы ARIS (версия 10 SR8). Обновлению функционала подверглись сразу четыре ее компонента: Process Design & Methodology, Process Mining, Con

Software AG представила Alfabet FastLane емени, ни возможностей для создания собственных систем управления портфелем и ИТ-ландшафтами, которые постоянно увеличиваются в размере, а их структура становится все сложнее. Многолетнее партнерство Software AG с лидерами в области стратегического планирования и управления портфелями позволило нам понять те аспекты, которые действительно важны для ИТ с точки зрения стимулирования бизнес-ин

Nordex Group выбрала Software AG Cumulocity IoT для управления ветряными электростанциями дно установки Nordex Group производят свыше 23 ГВт энергии, поступающей из возобновляемого источника, что составляет более 80% мирового энергетического рынка (исключая Китай). Cumulocity IoT компании Software AG — это открытая и независимая платформа, которая поддерживает более 150 предварительно интегрированных устройств и свыше 300 промышленных протоколов. Эта распределенная платформа раб

Software AG опубликовала результаты исследования о внедрении интернета вещей в крупном бизнесе Компания Software AG раскрыла результаты выполненного по ее заказу исследования агентства VansonBourne о внедрении интернета вещей в крупном бизнесе. Для каждого четвертого предприятия из Global Fortune

Software AG расширила функциональность платформы Cumulocity IoT пользовать события как повод к действиям, заняла слишком много времени. Однако за счет уменьшения объема ручного программирования, использования визуально конфигурируемой логики и интеграции компания Software AG дает возможность быстро создавать приложения Low-Code для разработки адаптируемых решений для IoT.

Олег Порецкий назначен вице-президентом по продажам Software AG в России и СНГ д новым вице-президентом по продажам поставлены задачи по качественному расширению партнерской сети Software AG в России и странах СНГ, а также по увеличению доли рынка компании в регионе и пов

Software AG представила новую версию платформы Cumulocity с расширенными возможностями IoT Low Power WAN (LPWAN), предназначенных для долговременного удаленного узкополосного мониторинга, таких как Narrowband IoT (NB-IoT), Lightweight M2M (LwM2M) и Long Range (LoRa).Cumulocity IoT компании Software AG – платформа IoT, способная работать как в облаке, так и локально, предлагает провайдерам услуг связи и другим предприятиям полную свободу выбора при планировании, построении, внедре

Система OSIsoft PI System объединена с Digital Business Platform Компания Software AG объявила о заключении партнерского соглашения с разработчиком программного обеспечения компанией OSIsoft. Это дает возможность компаниям объединить корпоративные ИТ- и операционные

Software AG приобретает Cumulocity в рамках расширения бизнеса в сфере интернета вещей ь подключенные к сети цифровые устройства и датчики посредством облачной платформы, которая управляет устройствами IoT и расширяет возможности приложений. Добавление IoT-решений Cumulocity в портфель Software AG позволит предприятиям интегрировать ИТ-приложения с операционными IoTустройствами, повысить простоту использования, гибкость и в конечном итоге ценность для бизнеса. Покупка Cumuloc

Software AG добавила к Digital Business Platform серверную часть мобильных приложений как услугу веб- и мобильных приложений, интегрирующих приложения для предприятий и API-интерфейсы облачных приложений. Она взаимодействует с платформой webMethods Hybrid Integration и модулем API Management от Software AG Digital Business Platform.Предоставление серверной части мобильных приложений как услуги (MBaaS) позволяет компаниям безопасно предоставлять мобильным приложениям внутренние данные,

Software AG присоединилась к экосистеме партнеров Google Cloud в сфере данных и аналитики Сегодня компания Software AG объявила о начале сотрудничества с Google Cloud Platform и о выпуске своей платформы webMethods Hybrid Integration Platform. В этом году компания также планирует представить свою пл

Software AG представила ARIS с поддержкой новой версии SAP Solution Manager 7.2 риятиях. Благодаря интеграции бизнес-процессов и среды SAP предприятия могут спланировать работу над проектом на всех этапах — от идеи до реализации.Вольфрам Йост (Wolfram Jost), технический директор Software AG, отметил: «В целом, ARIS for SAP Solutions для любой компании остается важнейшим компонентом для внедрения программного обеспечения SAP. Он гарантирует эффективную интеграцию процес

Software AG и Bosch заключили договор о сотрудничестве го договора о сотрудничестве с Robert Bosch GmbH (Bosch) для совместной разработки инновационных услуг и технологий интернета вещей (IoT) и концепции «Индустрия 4.0». Как рассказали CNews в компании, Software AG и Bosch пришли к соглашению о проведении совместных продаж для расширения базы пользователей «облачной» технологии интернета вещей компании Bosch. Такое сотрудничество особенно благ

Software AG представила новую стратегии развития линейки продуктов Adabas & Natural Компания Software AG (Frankfurt TecDAX: SOW) опубликовала детали новой стратегии по поддержке и дальнейшему развитию линейки продуктов Adabas & Natural до 2050 г. Этот шаг стал ответом на результаты нед

Digital Business Platform от Software AG поможет компаниям встроить блокчейн в свои процессы Компания Software AG объявила о выпуске нового поколения функций для платформы Digital Business Platform. Теперь платформа позволяет финансовым организациям освоить работу с технологией блокчейн благода

Software AG в четвертом квартале 2015 г. увеличила доходы от продажи лицензий на Digital Business Platform на 23% Компания Software AG анонсировала предварительные финансовые показатели по МСФО за четвертый квартал и весь 2015 г. Новая стратегия выхода на рынок (Go-to-Market) положительно повлияла на все ключевые п

Общий доход Software AG во втором квартале 2015 г. вырос на 10% Корпорация Software AG опубликовала предварительные финансовые результаты (согласно международным стандартам финансовой отчетности) за второй квартал 2015 финансового года. Как сообщили CNews в Softwar

Software AG выпустила решение ARIS Cloud для анализа бизнес-процессов Компания Software AG выпустила ARIS Cloud — комплексное решение для анализа бизнес-процессов, предоставляемое в виде сервиса, которое позволяет документировать, анализировать и оптимизировать процессы п

Новое подразделение Software AG поможет клиентам в реальном времени внедрять изменения на основе анализа Big Data Компания Software AG объявила о создании подразделения Intelligent Business Operations (IBO), основной миссией которого станет помощь компаниям в управлении «Большими Данными» (Big Data). Технологии IBO

Software AG купила разработчика ПО для анализа данных JackBe и выпустила платформу webMethods IBO Компания Software AG объявила о выпуске новой платформы webMethods Intelligent Business Operations (IBO) и приобретении частной компании JackBe. Как рассказали CNews в Software AG, компания приоб

Software AG продлила контракт с исполнительным директором Карлом-Хайнцем Штрайбихом до 2018 г. Наблюдательный совет Software AG принял решение продлить полномочия исполнительного директора компании Карла-Хайнца Штрайбиха (Karl-Heinz Streibich) еще на пять лет, до 31 июля 2018 г. Как говорится в заявлении ком

Software AG купила компанию, созданную российским ученым Немецкий разработчик делового ПО Software AG купил компанию Alfabet AG, специализирующуюся на ПО для планирования и управления корпоративной ИТ-архитектурой. Соглашение уже подписано, но документ еще должен пройти экспертизу н

Software AG покупает поставщика средств управления инфраструктурой и ИТ alfabet Компания Software AG объявила о приобретении компании alfabet AG, поставщика средств управления корпоративной инфраструктурой и ИТ. Соответствующее соглашение было подписано уполномоченными представител

Enter подготовила бизнес-процессы ко внедрению SAP ERP с помощью ARIS Компания Software AG сообщила об использовании федеральной мультиканальной розничной сетью Enter решения ARIS как инструмента моделирования бизнес-процессов в рамках проекта по внедрению информационной

Выручка Software AG сокращается третий год подряд Группа компаний Software AG опубликовала предварительные финансовые результаты за 2012 финансовый год. Согласно им, выручка Software AG составила 1,05 млрд евро. Таким образом, прошедший 2012 финансовый

Software AG сократила российского гендиректора Сегодня последний день работы в компании Software AG генерального директора ее представительства в России и СНГ Сергея Комягина. Об этом CNews рассказал он сам, и подтвердили в московском офисе компании. «Сергей Комягин был уволен по

Software AG увеличила доход подразделения BPE в третьем квартале 2012 г. на 20% Компания Software AG опубликовала предварительные финансовые результаты (согласно международным стандартам финансовой отчетности) за третий квартал 2012 г., согласно которым доход от продаж новых продук

webMethods 9.0 объединяет возможности облачных технологий, мобильных решений и соцсетей Компания Software AG представила новую версию платформы webMethods 9.0. Версия 9.0 отличается расширенной вендор-независимой интеграцией. Она объединяет возможности облачных технологий, мобильных решени

Доход Software AG от продаж лицензий на ПО в третьем квартале вырос на 8% Компания Software AG опубликовала предварительные результаты своей деятельности по итогам третьего квартала 2012 г. после первичной консолидации финансовых показателей. Так, в отчетном квартале доходы о

Доход Software AG от продажи продуктов во втором квартале вырос на 16% Компания Software AG объявила о значительном повышении спроса на свои продукты в сфере совершенствования бизнес-процессов (BPE), где доходы от продажи лицензий во втором квартале 2012 г. выросли на 46%

Software AG завершила интеграцию технологий Terracotta в свои продукты Компания Software AG объявила о завершении интеграции технологий Terracotta в свою линейку продуктов. Проект занял всего пять месяцев, и его результатом стало новое кластерное решение —Terracotta Server

В Software AG назначен директор по работе с партнерами в России и странах СНГ Компания Software AG сообщила об изменениях, произошедших в организационной структуре Software AG в России и странах СНГ. Директором по работе с партнерами и развитию бизнеса Software AG в

Software AG купила британского разработчика ПО для обмена сообщениями my-Channels Компания Software AG объявила о приобретении компании my-Channels со штаб-квартирой в Лондоне — разработчика программного обеспечения для обмена сообщениями, дополняющего и расширяющего возможности инте