Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Software AG

Software AG

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.06.2020 Вебинар Software AG и Delta Solutions «Технологии Умного города: от теории к практике» состоится 16 июня

16 июня 2020 компания Software AG и Delta Solutions проведут вебинар «Технологии Умного города: от теории к практике». Эксперты компаний расскажут о практическом опыте реализации проектов в области умных городов на

06.11.2019 Software AG выпустила новый коннектор для Adobe Marketo Engage

, новый коннектор позволяет компаниям, применяющим решения SAP, получить доступ ко всем функциональным возможностям Marketo Engage, чтобы полностью согласовать продажи и маркетинг внутри организации. Software AG помогает текущим пользователям SAP Service Cloud и SAP Sales Cloud внедрить Marketo Engage — теперь они могут осуществить интеграцию и использовать оба продукта, а данные клиентов б
13.09.2019 Новый релиз TrendMiner от Software AG позволит предприятиям процессного производства создать аналитический «производственный центр управления»

Компания TrendMiner NV, принадлежащая Software AG, объявила о выходе новой версии 2019.R3 программного обеспечения TrendMiner, которое позволяет предприятиям с непрерывным производственным циклом создать своего рода аналитический п
25.07.2019 Software AG и Microsoft представили новое решение для миграции в облако

ftware AG и Microsoft представили новое решение, с помощью которого предприятия смогут ускорить и упростить миграцию в Microsoft Azure, сохранив при этом непрерывность бизнес-процессов. Новое решение Software AG – Cloud Migration Accelerator – на базе платформы интеграции webMethods.io позволяет быстрее и проще подключаться к приложениям, облачным службам и данным, обеспечивая плавный перех
23.07.2019 Deutsche Telekom и Software AG создадут глобальную платформу «Облако вещей»

Deutsche Telekom и Software AG объявили о подписании соглашения о стратегическом партнерстве для оказания услуг в сфере интернета вещей (Internet of things, или IoT) на глобальном уровне. Компания Deutsche Teleko
28.05.2019 Dell представила решение Cumulocity IoT Edge для интернета вещей

Dell Technologies представила решение для индустриального интернета вещей, разработанное в партнерстве с Software AG – Cumulocity IoT Edge powered by Dell Technologies. Новинка объединяет серверы и пограничные шлюзы компании с Cumulocity IoT Edge – односерверной версией программного обеспечения Cu
21.05.2019 Software AG выпустила новый релиз платформы ARIS

Компания Software AG анонсировала новый релиз собственной платформы ARIS (версия 10 SR8). Обновлению функционала подверглись сразу четыре ее компонента: Process Design & Methodology, Process Mining, Con
23.04.2019 Software AG представила Alfabet FastLane

емени, ни возможностей для создания собственных систем управления портфелем и ИТ-ландшафтами, которые постоянно увеличиваются в размере, а их структура становится все сложнее. Многолетнее партнерство Software AG с лидерами в области стратегического планирования и управления портфелями позволило нам понять те аспекты, которые действительно важны для ИТ с точки зрения стимулирования бизнес-ин
06.12.2018 Nordex Group выбрала Software AG Cumulocity IoT для управления ветряными электростанциями

дно установки Nordex Group производят свыше 23 ГВт энергии, поступающей из возобновляемого источника, что составляет более 80% мирового энергетического рынка (исключая Китай). Cumulocity IoT компании Software AG — это открытая и независимая платформа, которая поддерживает более 150 предварительно интегрированных устройств и свыше 300 промышленных протоколов. Эта распределенная платформа раб
04.12.2018 Software AG опубликовала результаты исследования о внедрении интернета вещей в крупном бизнесе

Компания Software AG раскрыла результаты выполненного по ее заказу исследования агентства VansonBourne о внедрении интернета вещей в крупном бизнесе. Для каждого четвертого предприятия из Global Fortune
27.11.2018 Software AG расширила функциональность платформы Cumulocity IoT

пользовать события как повод к действиям, заняла слишком много времени. Однако за счет уменьшения объема ручного программирования, использования визуально конфигурируемой логики и интеграции компания Software AG дает возможность быстро создавать приложения Low-Code для разработки адаптируемых решений для IoT.
28.03.2018 Олег Порецкий назначен вице-президентом по продажам Software AG в России и СНГ

д новым вице-президентом по продажам поставлены задачи по качественному расширению партнерской сети Software AG в России и странах СНГ, а также по увеличению доли рынка компании в регионе и пов
22.02.2018 Software AG представила новую версию платформы Cumulocity с расширенными возможностями IoT

Low Power WAN (LPWAN), предназначенных для долговременного удаленного узкополосного мониторинга, таких как Narrowband IoT (NB-IoT), Lightweight M2M (LwM2M) и Long Range (LoRa).Cumulocity IoT компании Software AG – платформа IoT, способная работать как в облаке, так и локально, предлагает провайдерам услуг связи и другим предприятиям полную свободу выбора при планировании, построении, внедре
17.05.2017 Система OSIsoft PI System объединена с Digital Business Platform

Компания Software AG объявила о заключении партнерского соглашения с разработчиком программного обеспечения компанией OSIsoft. Это дает возможность компаниям объединить корпоративные ИТ- и операционные

11.04.2017 Software AG приобретает Cumulocity в рамках расширения бизнеса в сфере интернета вещей

ь подключенные к сети цифровые устройства и датчики посредством облачной платформы, которая управляет устройствами IoT и расширяет возможности приложений. Добавление IoT-решений Cumulocity в портфель Software AG позволит предприятиям интегрировать ИТ-приложения с операционными IoTустройствами, повысить простоту использования, гибкость и в конечном итоге ценность для бизнеса. Покупка Cumuloc
15.03.2017 Software AG добавила к Digital Business Platform серверную часть мобильных приложений как услугу

веб- и мобильных приложений, интегрирующих приложения для предприятий и API-интерфейсы облачных приложений. Она взаимодействует с платформой webMethods Hybrid Integration и модулем API Management от Software AG Digital Business Platform.Предоставление серверной части мобильных приложений как услуги (MBaaS) позволяет компаниям безопасно предоставлять мобильным приложениям внутренние данные,
15.02.2017 Software AG присоединилась к экосистеме партнеров Google Cloud в сфере данных и аналитики

Сегодня компания Software AG объявила о начале сотрудничества с Google Cloud Platform и о выпуске своей платформы webMethods Hybrid Integration Platform. В этом году компания также планирует представить свою пл
06.02.2017 Software AG представила ARIS с поддержкой новой версии SAP Solution Manager 7.2

риятиях. Благодаря интеграции бизнес-процессов и среды SAP предприятия могут спланировать работу над проектом на всех этапах — от идеи до реализации.Вольфрам Йост (Wolfram Jost), технический директор Software AG, отметил: «В целом, ARIS for SAP Solutions для любой компании остается важнейшим компонентом для внедрения программного обеспечения SAP. Он гарантирует эффективную интеграцию процес
29.11.2016 Software AG и Bosch заключили договор о сотрудничестве

го договора о сотрудничестве с Robert Bosch GmbH (Bosch) для совместной разработки инновационных услуг и технологий интернета вещей (IoT) и концепции «Индустрия 4.0». Как рассказали CNews в компании, Software AG и Bosch пришли к соглашению о проведении совместных продаж для расширения базы пользователей «облачной» технологии интернета вещей компании Bosch. Такое сотрудничество особенно благ
31.10.2016 Software AG представила новую стратегии развития линейки продуктов Adabas & Natural

Компания Software AG (Frankfurt TecDAX: SOW) опубликовала детали новой стратегии по поддержке и дальнейшему развитию линейки продуктов Adabas & Natural до 2050 г. Этот шаг стал ответом на результаты нед
21.09.2016 Digital Business Platform от Software AG поможет компаниям встроить блокчейн в свои процессы

Компания Software AG объявила о выпуске нового поколения функций для платформы Digital Business Platform. Теперь платформа позволяет финансовым организациям освоить работу с технологией блокчейн благода
29.01.2016 Software AG в четвертом квартале 2015 г. увеличила доходы от продажи лицензий на Digital Business Platform на 23%

Компания Software AG анонсировала предварительные финансовые показатели по МСФО за четвертый квартал и весь 2015 г. Новая стратегия выхода на рынок (Go-to-Market) положительно повлияла на все ключевые п
11.08.2015 Общий доход Software AG во втором квартале 2015 г. вырос на 10%

Корпорация Software AG опубликовала предварительные финансовые результаты (согласно международным стандартам финансовой отчетности) за второй квартал 2015 финансового года. Как сообщили CNews в Softwar
13.11.2014 Software AG выпустила решение ARIS Cloud для анализа бизнес-процессов

Компания Software AG выпустила ARIS Cloud — комплексное решение для анализа бизнес-процессов, предоставляемое в виде сервиса, которое позволяет документировать, анализировать и оптимизировать процессы п
10.02.2014 Новое подразделение Software AG поможет клиентам в реальном времени внедрять изменения на основе анализа Big Data

Компания Software AG объявила о создании подразделения Intelligent Business Operations (IBO), основной миссией которого станет помощь компаниям в управлении «Большими Данными» (Big Data). Технологии IBO
23.09.2013 Software AG купила разработчика ПО для анализа данных JackBe и выпустила платформу webMethods IBO

Компания Software AG объявила о выпуске новой платформы webMethods Intelligent Business Operations (IBO) и приобретении частной компании JackBe. Как рассказали CNews в Software AG, компания приоб
06.08.2013 Software AG продлила контракт с исполнительным директором Карлом-Хайнцем Штрайбихом до 2018 г.

Наблюдательный совет Software AG принял решение продлить полномочия исполнительного директора компании Карла-Хайнца Штрайбиха (Karl-Heinz Streibich) еще на пять лет, до 31 июля 2018 г. Как говорится в заявлении ком
11.06.2013 Software AG купила компанию, созданную российским ученым

Немецкий разработчик делового ПО Software AG купил компанию Alfabet AG, специализирующуюся на ПО для планирования и управления корпоративной ИТ-архитектурой. Соглашение уже подписано, но документ еще должен пройти экспертизу н
11.06.2013 Software AG покупает поставщика средств управления инфраструктурой и ИТ alfabet

Компания Software AG объявила о приобретении компании alfabet AG, поставщика средств управления корпоративной инфраструктурой и ИТ. Соответствующее соглашение было подписано уполномоченными представител
24.04.2013 Enter подготовила бизнес-процессы ко внедрению SAP ERP с помощью ARIS

Компания Software AG сообщила об использовании федеральной мультиканальной розничной сетью Enter решения ARIS как инструмента моделирования бизнес-процессов в рамках проекта по внедрению информационной

07.02.2013 Выручка Software AG сокращается третий год подряд

Группа компаний Software AG опубликовала предварительные финансовые результаты за 2012 финансовый год. Согласно им, выручка Software AG составила 1,05 млрд евро. Таким образом, прошедший 2012 финансовый
25.01.2013 Software AG сократила российского гендиректора

Сегодня последний день работы в компании Software AG генерального директора ее представительства в России и СНГ Сергея Комягина. Об этом CNews рассказал он сам, и подтвердили в московском офисе компании. «Сергей Комягин был уволен по

13.11.2012 Software AG увеличила доход подразделения BPE в третьем квартале 2012 г. на 20%

Компания Software AG опубликовала предварительные финансовые результаты (согласно международным стандартам финансовой отчетности) за третий квартал 2012 г., согласно которым доход от продаж новых продук
25.10.2012 webMethods 9.0 объединяет возможности облачных технологий, мобильных решений и соцсетей

Компания Software AG представила новую версию платформы webMethods 9.0. Версия 9.0 отличается расширенной вендор-независимой интеграцией. Она объединяет возможности облачных технологий, мобильных решени
24.10.2012 Доход Software AG от продаж лицензий на ПО в третьем квартале вырос на 8%

Компания Software AG опубликовала предварительные результаты своей деятельности по итогам третьего квартала 2012 г. после первичной консолидации финансовых показателей. Так, в отчетном квартале доходы о
03.08.2012 Доход Software AG от продажи продуктов во втором квартале вырос на 16%

Компания Software AG объявила о значительном повышении спроса на свои продукты в сфере совершенствования бизнес-процессов (BPE), где доходы от продажи лицензий во втором квартале 2012 г. выросли на 46%

13.06.2012 Software AG завершила интеграцию технологий Terracotta в свои продукты

Компания Software AG объявила о завершении интеграции технологий Terracotta в свою линейку продуктов. Проект занял всего пять месяцев, и его результатом стало новое кластерное решение —Terracotta Server
26.04.2012 В Software AG назначен директор по работе с партнерами в России и странах СНГ

Компания Software AG сообщила об изменениях, произошедших в организационной структуре Software AG в России и странах СНГ. Директором по работе с партнерами и развитию бизнеса Software AG в
25.04.2012 Software AG купила британского разработчика ПО для обмена сообщениями my-Channels

Компания Software AG объявила о приобретении компании my-Channels со штаб-квартирой в Лондоне — разработчика программного обеспечения для обмена сообщениями, дополняющего и расширяющего возможности инте
02.04.2012 В Software AG в России и странах СНГ произошли новые назначения

Компания Software AG в России и странах СНГ сообщила новых назначениях. Так, директором по маркетингу Software AG в России и странах СНГ назначен Артур Синицин. В сферу его ответственности входит

Публикаций - 203, упоминаний - 205

Software AG и организации, системы, технологии, персоны:

Software AG & IDS Scheer 209 65
SAP SE 5601 51
IBM - International Business Machines Corp 9699 44
Oracle Corporation 7074 32
Microsoft Corporation 25775 25
АйТи 1519 14
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 10
Tibco Software 94 10
Software AG - Terracotta 13 10
9594 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Dell EMC 5180 8
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 7
BI Telecom - БиАй Телеком 29 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 5
OpenText 238 5
Логика BPM 49 5
Baltimore Technologies 38 5
HP Inc. 5883 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Citrix Systems 868 5
Neoflex - Неофлекс 257 5
Docsvision - ДоксВижн 1060 5
Salesforce 498 5
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 4
CA Technologies - Computer Associates 392 4
Google LLC 12688 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Бизнес-Консоль 18 4
R-Pro - R-Про - R-Про Консалтинг - Р-Про Консалтинг - Larga - ПроА Проект-Менеджмент Центр 5 4
Ростелеком 10948 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Крок - Croc 1964 4
Рексофт - Reksoft 488 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 7
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Альфа-Банк 1979 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 5
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 5
Сургутнефтегаз - СНГ 288 5
Газпром ПАО 1493 5
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 5
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 4
СБ Банк - Судостроительный банк 59 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
BMW Group 482 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Deutsche Lufthansa AG 121 3
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 3
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 72 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 3
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 3
Рустранском - Русагротранс 25 3
Иркутскэнергосбыт - Иркутская Энергосбытовая компания 15 3
Dresdner Bank AG - Дрезднер банк - Дрезденский банк 22 3
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 3
Deutsche Bahn AG 26 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 2
Администрация Рязани 13 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 88
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 82
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 68
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 40
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 37
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 35
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 34
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 30
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 29
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 27
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 24
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 21
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 396 20
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 20
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 18
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 15
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 14
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 14
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 12
Контроллинг 105 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 11
Workflow - Поток работ 367 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 10
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 44 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 10
Software AG - ARIS Platform 180 58
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 56
Software AG - Tamino XML Platform - Tamino X-Bridge - Tamino X-Studio 13 13
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 21 12
Microsoft Windows 2000 8678 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Oracle Java - язык программирования 3469 9
Software AG Digital Business Platform 11 8
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 7
Software AG Cumulocity IoT 8 6
Software AG - ARIS Business Architect - ARIS IT Architect 20 6
Software AG - webMethods BPM Suite 6 6
Linux OS 11533 6
Microsoft Windows 16882 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
IBM Informix СУБД 135 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 4
Software AG - ARIS MashZone 6 4
IBM DB2 396 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Microsoft Office 4170 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Microsoft Visio - MS Visio 194 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 3
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 3
Software AG - ARIS Process Governance 5 3
Metasonic Suite BPM 12 3
IBM Lombardi TeamWorks - Lombardi Software 6 3
Software AG - Apama Streaming Analytics 3 3
Apache Flex - Adobe Flex - Macromedia Flex 19 3
Google Android 15243 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Apache Hadoop 470 3
Apple iPhone 6 4861 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 2
Каменнова Мария 45 19
Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 18
Коптелов Андрей 134 16
Streibich Karl-Heinz - Штрайбих Карл-Хайнц 13 13
Ткачёв Роман 27 8
Борисов Алексей 33 7
Комягин Сергей 22 7
Бейлезон Олег 32 5
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 5
Вожегова Мария 28 5
Андреев Владимир 101 4
Яппаров Тагир 110 4
Белайчук Анатолий 32 4
Волков Максим 34 4
Попова Мария 141 4
Серова Елена 320 4
Макаров Станислав 118 4
Краснов Федор 11 4
Подбуцкий Георгий 44 3
Казак Максим 162 3
Фомичев Андрей 74 3
Алешин Владимир 21 3
Бутыркин Вячеслав 14 3
Brahmawar Sanjay - Брахмавар Санджай 3 3
Синицин Артур 7 3
Коротков Андрей 87 3
Гриб Андрей 17 3
Коваль Игорь 31 3
Федоров Игорь 15 3
Головенко Олег 6 3
Каменова Мария 3 3
Koenigs Erwin - Кенигс Эрвин 3 3
Сотин Денис 216 2
Соколовский Александр 40 2
Анохин Сергей 121 2
Платонов Михаил 42 2
Гимранов Ринат 126 2
Опенышева Светлана 64 2
Чибисов Владимир 23 2
Будин Алексей 22 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 93
Германия - Федеративная Республика 13221 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 30
Европа 24964 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Европа Восточная 3138 11
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Россия - СЗФО - Псковская область 697 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 5
Украина 7928 5
Германия - Берлин 732 4
Австрия - Австрийская Республика 1357 4
Европа Западная 1496 4
Германия - Гессен - Дармштадт 39 4
Казахстан - Республика 6048 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Япония 13807 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Индия - Bharat 5869 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Ближний Восток 3154 4
США - Колумбия - Вашингтон 1487 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Словакия - Словацкая Республика 482 3
США - Массачусетс 517 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Ирландия - Республика 1051 3
Сингапур - Республика 1953 3
Израиль 2856 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 61
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 37
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 12
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 12
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 10
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
Энергетика - Energy - Energetically 5855 8
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 4
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 4
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 3
Quartz 25 2
Открытые системы ИД 176 2
Bloomberg 1627 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Fortune 211 1
AppleInsider 400 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
InformationWeek 241 1
Вебпланета 4 1
CNews Журнал 167 1
FT - Financial Times 1296 1
Gartner - Гартнер 3658 21
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 20
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
IDC - International Data Corporation 4975 6
Forrester Research 834 6
IDC Russia - IDC Россия 183 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Frost & Sullivan 207 1
Mordor Intelligence 35 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Forbes Global 2000 50 1
In-Stat 115 1
Aberdeen Group 53 1
Gartner - AMR Research 48 1
Gartner - Burton Group 17 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Juniper Research 131 1
Fortune Global 500 295 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 20 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
ВМИРЭ - Военно-морской институт радиоэлектроники имени А. С. Попова 3 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
CeBIT 614 10
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Docflow 148 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще