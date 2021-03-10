Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Software AG
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Публикаций - 123, упоминаний - 512
Software AG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
|CNews Analytics 1990 10
|Gartner 2192 2
|Markets&Markets Research 78 1
|Forrester Research 386 1
|Frost & Sullivan 101 1
|Mordor Intelligence 8 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
|ВМИРЭ - Военно-морской институт радиоэлектроники имени А. С. Попова 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763250, в очереди разбора - 666938.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763250, в очереди разбора - 666938.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru