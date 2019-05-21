Индексная книга (каталог) CNews*
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Software AG ARIS PPM ARIS Process Performance Manager
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 21, упоминаний - 33
Software AG и организации, системы, технологии, персоны:
|Каменнова Мария 45 5
|Коптелов Андрей 134 4
|Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 3
|Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 2
|Белайчук Анатолий 32 2
|Хавторин Антон 25 1
|Власов Максим 24 1
|Кулешова Татьяна 10 1
|Ткачёв Роман 27 1
|Комягин Сергей 22 1
|Федоров Игорь 15 1
|Кулак Андрей 3 1
|Тимошенко Дмитрий 3 1
|Чарный Павел 1 1
|Шумеев Дмитрий 1 1
|Хмаров Никита 1 1
|Лиц Юрий 2 1
|Полянский Юрий 3 1
|Кулешова Ольга 1 1
|Декусар Антон 3 1
|Голубев Виктор 1 1
|Оноприенко Александр 2 1
|Куницкий Игорь 5 1
|Streibich Karl-Heinz - Штрайбих Карл-Хайнц 13 1
|Подорванов Илья 1 1
|Бударин Сургей 1 1
|Дианова Наталья 3 1
|Монамс Муза 5 1
|Трефилов Алексей 49 1
|Гимранов Ринат 126 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Кирейко Андрей 5 1
|Волков Максим 34 1
|Алешин Владимир 21 1
|Thaler Tom - Талер Том 1 1
|Никитин Евгений 15 1
|Литвинов Павел 22 1
|Савич Александр 7 1
|Макаров Станислав 118 1
|Gartner - Гартнер 3658 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|Forrester Research 834 2
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.