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Software AG ARIS PPM ARIS Process Performance Manager

СОБЫТИЯ

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21.05.2019 Software AG выпустила новый релиз платформы ARIS 1
14.04.2016 «Логика BPM» предложит своим клиентам технологии и методики Scheer GmbH 1
01.08.2014 Process Mining: технология анализа процессов 2
14.02.2014 BPM в России: профессионалы есть, но профессии нет 1
06.06.2013 21 июня в Москве состоится BPM-форум «Миссия выполнима 2013» 1
23.05.2013 21 июня в Москве состоится BPM-форум «Миссия выполнима 2013» 1
01.10.2012 Управление бизнес-процессами: разбираемся с ПО 2
15.05.2012 РДТЕХ расширил экспертизу в сфере управленческого и ИТ-консалтинга 1
22.02.2012 Software AG и Axelot интегрировали систему контроллинга процессов ARIS PPM и «1С:Предприятие 8» в «Иркутскэнерго» 2
17.10.2011 BPM: приведет ли противостояние к компромиссу? 1
26.05.2011 Software AG выпустила новые версии webMethods и ARIS 1
03.12.2010 Software AG & IDS Scheer внедрила процессный подход к проектированию ИТ-решений в «Сургутнефтегазе» 2
06.09.2010 Инструмент процессного анализа ARIS PPM интегрирован с «1С: Управлением производственным предприятием 8» 2
26.03.2010 Software AG и IDS Scheer представили «дорожную карту» интеграции своих продуктов 1
01.09.2009 ARIS PPM 5 от IDS Scheer: процессная аналитика нового поколения 3
27.07.2009 ECM-система Directum обновлена до версии 4.6 1
13.03.2009 IDS Scheer представила новую услугу по управлению эффективностью бизнеса 2
28.02.2008 Решение IDS Scheer помогает Loyalty Partner контролировать бизнес-процессы 2
14.01.2008 IDS Scheer представила новые решения ARIS 2
25.09.2007 IDS Scheer построила систему процессного контроллинга для МРСК-1 2

Публикаций - 21, упоминаний - 33

Software AG и организации, системы, технологии, персоны:

Software AG 203 12
Software AG & IDS Scheer 209 11
SAP SE 5601 10
Oracle Corporation 7074 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Microsoft Corporation 25775 3
9594 3
Бизнес-Консоль 18 2
АйТи 1519 2
Swisscom - Swisscom Mobile AG 148 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 2
Логика BPM 49 2
Первая Форма - 1Форма 60 1
BI Telecom - БиАй Телеком 29 1
Metasonic AG 23 1
КорСсис - Корпоративные сервисные системы 7 1
Ортикон групп 16 1
Системы документооборота 522 1
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 1
Casewise 16 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Directum - Директум 1268 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
Казахтелеком 348 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 1
Tibco Software 94 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 32 1
K2 - К2РУ - SourceCode 148 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 225 1
MicroStrategy 65 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Рустранском - Русагротранс 25 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 1
Окна Аттик 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Татнефть 243 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 13
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SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
IBM FileNet 140 2
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Software AG - ARIS Express 3 1
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Software AG - ARIS Controlling Platform 1 1
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Software AG - ARIS Implementation Platform 1 1
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Лиц Юрий 2 1
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Кулешова Ольга 1 1
Декусар Антон 3 1
Голубев Виктор 1 1
Оноприенко Александр 2 1
Куницкий Игорь 5 1
Streibich Karl-Heinz - Штрайбих Карл-Хайнц 13 1
Подорванов Илья 1 1
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Монамс Муза 5 1
Трефилов Алексей 49 1
Гимранов Ринат 126 1
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Кирейко Андрей 5 1
Волков Максим 34 1
Алешин Владимир 21 1
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Япония 13807 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
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Металлы - Серебро - Silver 827 1
Пропаганда и агитация 198 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
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Философия - Philosophy 530 1
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Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 165 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 307 1
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QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 2
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 2
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
CeBIT 614 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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