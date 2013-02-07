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Комягин Сергей

СОБЫТИЯ


07.02.2013 Выручка Software AG сокращается третий год подряд 1
25.01.2013 Software AG сократила российского гендиректора 3
26.04.2012 В Software AG назначен директор по работе с партнерами в России и странах СНГ 1
02.04.2012 В Software AG в России и странах СНГ произошли новые назначения 1
22.02.2012 Software AG и Axelot интегрировали систему контроллинга процессов ARIS PPM и «1С:Предприятие 8» в «Иркутскэнерго» 1
19.01.2012 Software AG в России возглавил ветеран IBM 1
19.01.2012 Сергей Комягин возглавил Software AG в России и странах СНГ 2
21.04.2009 «Центр Инфраструктурных Проектов» принят в члены РАРАН 1
17.04.2009 «Центр Инфраструктурных Проектов» и КБ «Панорама» договорились о сотрудничестве 1
04.12.2008 Александр Русланов покинул пост президента «Центра Инфраструктурных Проектов» 1
03.12.2008 "ЦИП" обозначил философию роста в условиях кризиса 2
03.12.2008 Инвестиционный фонд «Технопром» купил 50% акций «Центра Инфраструктурных Проектов» 1
03.10.2008 Изменена структура управления ЗАО "Центр Инфраструктурных Проектов" 3
01.03.2006 Сергей Комягин покидает Symbol Technologies 2
21.03.2005 В Москве пройдет конференция по мобильному предприятию 1
06.12.2004 Printronix: внедрение RFID в российских магазинах начнется через полгода 1
03.12.2004 Symbol Technologies более чем удвоил объемы бизнеса в России и СНГ 1
02.12.2004 В Symbol Technologies назначен директор в EMEA 3
26.03.2004 CeBIT: репортаж CNews.ru 1
22.12.2003 Symbol и IBM разрабатывают беспроводные решения для торговли 1
06.09.2002 Компания Symbol Technologies открыла представительство в Москве 1

Публикаций - 22, упоминаний - 31

Комягин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ЦИП - Центр Инфраструктурных Проектов 20 8
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 8
Software AG 203 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
SAP SE 5601 4
АйТи 1519 3
Software AG & IDS Scheer 209 3
Microsoft Corporation 25775 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Lenovo Motorola 3566 2
Amphora Group - Амфора Групп 22 1
IBM SWG - IBM Software Group - IBM Software Solutions Group 39 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Software AG - Terracotta 13 1
Printronix 9 1
Samsung Electronics 11065 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Dell EMC 5180 1
LG Electronics 3735 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
HP Inc. 5883 1
9594 1
Check Point Software Technologies 829 1
Oracle Corporation 7074 1
Seagate Technology 766 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Sony 6739 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Казахтелеком 348 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
Технопром Инновационная корпорация 49 1
Nokia Enterprise 7 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 1
HP 3Com 681 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Frontstep - Фронтстеп 45 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 225 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 4
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 3
Альфа-Банк 1979 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Транснефть 335 1
Bayer AG - Байер 85 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System 287 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 366 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1115 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 393 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 1
Маршрутизация - Routing 607 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
Software AG - ARIS Platform 180 4
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 3
Software AG - ARIS Process Governance 5 3
IBM JRE - IBM Java Runtime Edition 2 1
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 1
SAP Signavio 6 1
IBM DB2 396 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 1
Oracle PeopleSoft 426 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 21 1
Синицин Артур 7 3
Русланов Александр 2 2
Якубовская Елена 2 2
Bayer Michael - Байер Майкл 8 2
Каменнова Мария 45 2
Гамзин Михаил 10 1
Лю Юлия 6 1
Тимошенко Дмитрий 3 1
Шумеев Дмитрий 1 1
Кокорева Оксана 1 1
Theiss Arno - Тайс Арно 2 1
Каменова Мария 3 1
Streibich Karl-Heinz - Штрайбих Карл-Хайнц 13 1
Schroeder Gerhard - Шрёдер Герхард 14 1
Пашутина Анна 1 1
Яппаров Тагир 110 1
Марченко Андрей 4 1
Железняков Андрей 2 1
Ян Давид 69 1
Зенкин Денис 263 1
Власов Максим 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Европа 24964 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Европа Восточная 3138 4
Франция - Французская Республика 8177 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Ближний Восток 3154 3
Европа Юго-Восточная 62 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Болгария - Республика 799 2
Румыния 753 2
Кипр - Республика 636 2
Греция - Греческая Республика 1017 2
Сербия - Республика 375 2
Словакия - Словацкая Республика 482 2
Мальта - Республика 137 2
Россия - ДФО - Амурская область - Сковородинский муниципальный район - Сковородино 26 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Китай - Тайвань 4245 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
Украина 7928 1
Испания - Королевство 3840 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Европа Западная 1496 1
Россия - СЗФО - Псковская область 697 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Северная Македония - Республика 101 1
Россия - Восточная Сибирь 309 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
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КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 97 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 1
Философия - Philosophy 530 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Открытые системы ИД 176 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
IDC - International Data Corporation 4975 1
Vanson Bourne 49 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 20 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
CeBIT 614 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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