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Россия ДФО Амурская область Сковородинский муниципальный район Сковородино



19.02.2025 МТС провела масштабное обновление LTE-сети в крупных населенных пунктах Амурской области 1
04.12.2024 Москва — Владивосток: во сколько обойдется автопутешествие через всю Россию 2
05.06.2024 МТС добавила скоростей мобильному интернету на транспортном узле Транссиба 1
14.02.2024 «МегаФон» улучшил мобильный интернет в 100 городах и селах Приамурья 1
30.10.2023 В Свободном и Циолковском «Мегафон» улучшил связь за счет рефарминга 1
08.09.2023 В северных городах Приамурья ускорили мобильный интернет 1
14.06.2023 МТС ускорила мобильный интернет на крупной железнодорожной станции Транссиба 1
31.05.2023 МТС ускорила мобильный интернет для железнодорожного ретропарка в Сковородине 2
11.04.2023 «Мегафон» улучшил 4G-связь в Амурской области 1
07.09.2022 Прииск «Соловьевский» получил доступ к цифровым сервисам МТС 1
25.08.2022 В Приамурье усилили качество и скорость мобильного интернета 1
13.08.2019 В России запретили онлайн-игру, где школьник убивает учителя 1
21.01.2015 ТТК подключил 70 тыс. абонентов в Забайкальском крае и Амурской области 1
07.08.2014 Первый в истории российский почтовый поезд отправился из Москвы во Владивосток 1
31.05.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Амурской области на 28% 1
10.08.2011 «Ростелеком» начал строительство телеком-инфраструктуры для обеспечения узлами связи трассы «Амур» 1
17.03.2010 «ТТК-Чита» расширила зону предоставления услуг ШПД в Амурской области 1
03.12.2008 "ЦИП" обозначил философию роста в условиях кризиса 1
16.01.2008 ФСК ЕЭС переходит к обслуживанию объектов ЛЭП по их фактическому состоянию 2
20.07.2007 Собрание акционеров «Транстелеком-Чита» подвело итоги года 1
31.01.2007 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую ЦЛС протяженностью 1035 км 1

Публикаций - 21, упоминаний - 24

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8940 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2045 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 3
Ростелеком 9742 2
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 301 1
QuantumScape 3 1
ТТК Дальний Восток макрорегион - ТрансТелеКом-ДВ - ТТК Чита - ТТК Сахалин 15 1
Softline - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 32 1
ЦИП - Центр Инфраструктурных Проектов 18 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 3
РЖД - Российские железные дороги 1911 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 359 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 585 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1639 1
Почта России ПАО 2119 1
Транснефть 301 1
РЖД ЗабЖД - Забайкальская железная дорога 9 1
РСМ Русь - РСМ Топ-Аудит 6 1
Россети ФСК ЕЭС - МЭС Востока 8 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 852 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5954 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2756 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 156 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 33 1
Районные суды РФ 65 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8268 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27950 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7773 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8066 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3997 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9389 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24567 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2927 4
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Комягин Сергей 21 1
Ерохин Дмитрий 20 1
Ознобихин Олег 13 1
Сидоров Федор 1 1
Земнухов Денис 19 1
Краснощек Анатолий 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145271 10
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 48 7
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
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