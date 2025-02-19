Россия ДФО Амурская область Сковородинский муниципальный район Сковородино
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Дудкин Максим 27 4
|Двинина Олеся 56 4
|Путин Владимир 3187 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Соловьев Владимир 106 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Соловьев Дмитрий 75 1
|Гуревич Дмитрий 15 1
|Росляков Владислав 2 1
|Гросс-Днепров Филипп 2 1
|Седов Владимир 12 1
|Комягин Сергей 21 1
|Ерохин Дмитрий 20 1
|Ознобихин Олег 13 1
|Сидоров Федор 1 1
|Земнухов Денис 19 1
|Краснощек Анатолий 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 1
|Вести FM - Вести ФМ 13 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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