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МТС ускорила мобильный интернет для железнодорожного ретропарка в Сковородине

МТС сообщает о расширении сети LTE в городе Сковородине Амурской области. Высокоскоростной интернет стал доступен в районе железнодорожного ретропарка рядом с перроном станции Сковородино, а также в восточной части города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новое телеком-оборудование, обеспечив высокоскоростным интернетом городской парк культуры и отдыха и музей железнодорожной ретро-техники, расположенный недалеко от перрона станции Сковородино. В музее под открытым небом собрано более 40 уникальных для Транссибирской магистрали экспонатов: паровоз 1955 года выпуска, именуемый «генерал» за красные полосы вдоль бортов, образцы рельс разных эпох, отлитых на знаменитых «демидовских» заводах, времен КВЖД и импортированные из США во время Великой Отечественной войны, деревянный вагон-электростанция и точная копия паровоза братьев Черепановых.

Благодаря проведенным техническим работам скорость мобильного интернета в сети LTE у пользователей возросла более чем в полтора раза.

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«Сковородино – крупная железнодорожная станция на Транссибирской магистрали, которую посещают транзитом множество туристов и путешественников. Рядом с ней находится подъезд к двум федеральным трассам «Амур» и «Лена». Всплеск интереса к внутреннему туризму, особенно заметен на Дальнем Востоке и поэтому в преддверии сезона отпусков, когда жители Забайкалья, Якутии и других регионов отправятся на приморские пляжи, мы провели работы по улучшению покрытия мобильной сети. И местные жители, и туристы, путешествующие транзитом, могут с комфортом загружать онлайн-карты и навигационные приложения, делиться видео и фото красивых мест Приамурья в социальных сетях, а также с комфортом пользоваться другими цифровыми сервисами», – сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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