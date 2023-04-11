«Мегафон» улучшил 4G-связь в Амурской области

Высокоскоростной интернет 4G и «цифровые» звонки стали доступны жителям населенных пунктов в Сковородинском и Магдагачинском районах Приамурья. «Мегафон» установил дополнительное оборудование на базовых станциях в поселках Ерофей Павлович, Талдан, Сиваки, Невер, Улягир, Тахтамыгда и на разъезде Ороченский.

Оператор установил на базовых станциях в отдаленных северных поселках региона дополнительные слои LTE800. Это позволило расширить зону покрытия внутри поселков, улучшить качество голосовой связи и мобильного интернета. После технических мероприятий устройства абонентов принимают качественный сигнал в любой точке населенного пункта, а также внутри помещений.

Около 30 тыс. амурчан на отдаленных территориях теперь могут воспользоваться высокоскоростным интернетом. Для многих из них устойчивая мобильная связь является основным каналом общения с родными и близкими. С помощью высокоскоростного интернета 4G жители пользуются госуслугами, общаются по видеосвязи, используют привычные цифровые сервисы. Так, например, в поселке Улягир средняя скорость интернета после проведенных работ увеличилась в два раза.

«В первые три месяца текущего года «Мегафон» в Амурской области модернизировал больше 20 базовых станций в малых населенных пунктах. Мы планомерно развиваем мобильную сеть в регионе, чтобы независимо от места проживания жители могли пользоваться качественным интернетом для решения повседневных задач, общения, учебы и развлечения», – сказал директор Мегафона в Амурской области Максим Дудкин.

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«Развитая телеком-инфраструктура сегодня является важной составляющей комфортной жизни в сельской местности. С помощью мобильной связи сельчане имеют возможность решать многие вопросы удаленно, не выезжая в районный или областной центр. Для отдаленный поселков, которые находятся в таежной местности, крайне важно иметь качественную мобильную связь, чтобы в любой момент можно было обратиться за помощью, например, в экстренные службы или получить удаленную консультацию по социально важным вопросам», – отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.