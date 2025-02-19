Россия ДФО Амурская область Магдагачинский район Магдагачи
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5236 3
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
|Ростелеком - RTFree 8 1
|Ростелеком - RTOpen 9 1
|Ознобихин Олег 13 2
|Дудкин Максим 27 2
|Земнухов Денис 19 2
|Двинина Олеся 56 2
|Соловьев Дмитрий 75 1
|Пахомов Александр 64 1
|Заболотный Игорь 45 1
|Гладилов Валерий 1 1
|Кузнецов Ефим 1 1
|Болдескул Гаврил 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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