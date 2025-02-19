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Россия ДФО Амурская область Магдагачинский район Магдагачи

Россия - ДФО - Амурская область - Магдагачинский район - Магдагачи


19.02.2025 МТС провела масштабное обновление LTE-сети в крупных населенных пунктах Амурской области 1
21.12.2023 МТС подключила к сети LTE село казаков-первопоселенцев на Амуре 1
30.11.2023 МТС оцифровало старейшее приамурское село на границе с Китаем 1
02.08.2023 «Мегафон» ускорил интернет для энергетиков и железнодорожников на севере Приамурья 2
11.04.2023 «Мегафон» улучшил 4G-связь в Амурской области 1
14.12.2016 МТС расширил границы 4G в Амурской области 1
23.11.2015 «Ростелеком» приступил к реализации проекта по устранению цифрового неравенства в Амурской области 1
21.01.2015 ТТК подключил 70 тыс. абонентов в Забайкальском крае и Амурской области 1
24.09.2010 Выручка компании «ТТК-Чита» в первом полугодии составила 98,5 млн руб. 1
17.03.2010 «ТТК-Чита» расширила зону предоставления услуг ШПД в Амурской области 1
19.06.2003 "Дальсвязь" инвестирует $500 тыс. в мультисервисную сеть Амурской области 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2045 3
МегаФон 8940 2
Ростелеком 9742 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 94 1
РЖД ЗабЖД - Забайкальская железная дорога 9 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8268 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8066 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7773 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9389 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27950 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1469 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24567 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2927 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5301 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5804 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16007 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12605 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1020 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11201 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 653 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12567 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1485 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3997 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6466 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7624 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 353 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6422 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3267 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13261 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10159 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10807 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3748 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1630 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7408 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5236 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
Ростелеком - RTFree 8 1
Ростелеком - RTOpen 9 1
Ознобихин Олег 13 2
Дудкин Максим 27 2
Земнухов Денис 19 2
Двинина Олеся 56 2
Соловьев Дмитрий 75 1
Пахомов Александр 64 1
Заболотный Игорь 45 1
Гладилов Валерий 1 1
Кузнецов Ефим 1 1
Болдескул Гаврил 1 1
Россия - ДФО - Амурская область 741 10
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 54 5
Россия - ДФО - Амурская область - Шимановск 22 4
Россия - РФ - Российская федерация 145271 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 353 3
Россия - ДФО - Амурская область - Сковородинский муниципальный район - Сковородино 21 3
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Армения - Республика 2292 2
Беларусь - Белоруссия 5701 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2681 2
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Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 43 2
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 48 2
Россия - ДФО - Амурская область - Зейский район - Зея 16 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 522 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 205 1
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Россия - ДФО - Забайкальский край - Чернышевск 15 1
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Россия - ДФО - Амурская область - Екатеринославка 6 1
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Россия - ДФО - Амурская область - Селемджинский район - Февральск 11 1
Тихий океан - Охотское море - Амур - река 25 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Оловяннинский район - пгт Оловянная 17 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Орджоникидзевский район - Приисковое 6 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2404 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5862 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10001 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7026 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6424 1
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Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2107 1
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