МТС подключила к сети LTE село казаков-первопоселенцев на Амуре

ПАО «МТС», цифровая экосистема, подключила к сети LTE село Ушаково Шимановского района. Почти 500 жителей одного из старейших сел Амурской области получили доступ к скоростному мобильному интернету и популярным цифровым сервисам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС запустила сеть LTE в селе Ушаково, одном из первых приграничных сел на реке Амур, основанном забайкальскими казаками в период русского освоения Приамурья. Высокоскоростной мобильный интернет стал доступен почти 500 жителям и работникам животноводческого хозяйства, расположенного на территории поселения. Теперь абоненты могут пользоваться популярными цифровыми сервисами экосистемы МТС: смотреть фильмы онлайн, получать госуслуги и производить банковские расчеты, совершать видеозвонки. Новое качество связи МТС также дает возможность общаться при помощи голосовых вызовов через интернет по технологии VoLTE, позволяющей мгновенно дозваниваться до собеседника, одновременно загружать видео контент или отправлять сообщения в соцсетях.

«Ушаково является одним из перспективных логистических узлов для грузового и туристического сообщения с Китаем. В будущем здесь может кратно вырасти мобильный трафик, и наша сеть уже готова к этому – новые скорости позволят в полной мере пользоваться цифровыми сервисами для оформления грузов, таможенных деклараций и электронных виз, а туристы смогут построить план путешествия, заказать билеты на авто- и железнодорожный транспорт и скоротать время в пути, читая книги в электронной библиотеке или загружая фильмы онлайн», - сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

МТС продолжает работу по улучшению качества связи в малых населенных пунктах области по программе устранения цифрового неравенства. С начала 2023 г. 10 населенных пунктов - Успеновка и Павловка Белогорского округа, Солнечное, Троицкое и Луговое Ивановского округа, Камышенки Завитинского округа, Гуран Свободненского округа, Кувыкта Тындинского округа и Кузнецово Магдагачинского округа - были подключены к сети МТС.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.