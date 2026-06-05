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Россия ДФО Амурская область Белогорск
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Двинина Олеся 83 6
|Седов Владимир 12 4
|Дудкин Максим 39 4
|Соловьев Дмитрий 83 2
|Утоплов Валерий 2 1
|Гладилов Валерий 1 1
|Крылов Станислав 3 1
|Рудакова Эльвира 7 1
|Рытиков Александр 5 1
|Яцко Иван 8 1
|Кузнецов Ефим 1 1
|Альев Владимир 3 1
|Краснощек Анатолий 1 1
|Никифоров Николай 1137 1
|Волин Алексей 122 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Беляков Алексей 30 1
|Корсик Константин 13 1
|Багдасарян Дмитрий 25 1
|Мартынова Елена 90 1
|Пахомов Александр 130 1
|Михайлов Алексей 112 1
|Заболотный Игорь 45 1
|Швец Дмитрий 4 1
|Пасеков Владимир 24 1
|Ознобихин Олег 13 1
|Галаган Екатерина 8 1
|Орлов Степан 11 1
|Ресин Владимир 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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