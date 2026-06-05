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Россия ДФО Амурская область Белогорск

Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск

СОБЫТИЯ


05.06.2026 МТС и правительство Амурской области договорились о развитии цифровых проектов в регионе 1
16.09.2025 Жители Белоцерковки и Тавричанки смогут подключиться к LТЕ-сети МТС 1
17.03.2025 МТС улучшила сеть LTE в поселке Широкий 1
19.02.2025 МТС провела масштабное обновление LTE-сети в крупных населенных пунктах Амурской области 1
22.01.2025 МТС улучшила покрытие сети в городе Белогорске – логистическом центре Амурской области 5
21.11.2024 МТС расширила покрытие LTE в пригороде Белогорска 1
25.09.2024 МТС модернизировала телеком-инфраструктуру для будущего семеноводческого центра в пригороде Белогорска 1
29.02.2024 МТС подключила жителей микрорайонов «Подсолнухи» и «Солнечный» к гигабитному интернету 1
31.01.2024 В зону покрытия Mango Office вошли еще 17 городов России 1
21.12.2023 МТС подключила к сети LTE село казаков-первопоселенцев на Амуре 1
30.11.2023 МТС оцифровало старейшее приамурское село на границе с Китаем 1
23.11.2023 МТС запустила сеть LTE в шести поселках Амурской области 1
27.10.2023 МТС подключила к скоростному интернету 16 многоэтажек Свободного 1
08.06.2023 Wildberries: итоги I квартала 2023 года 1
26.05.2023 МТС подключила сеть медицинских центров Амурской области к облачному видеонаблюдению 1
26.04.2023 4G «Мегафона» пришел на Двинскую землю 2
04.04.2023 Wildberries открыл новые сортировочные центры и ускорил доставку 1
01.06.2021 Росреестр: зарегистрирована первая электронная сделка, дистанционно заверенная двумя нотариусами 1
14.12.2016 МТС расширил границы 4G в Амурской области 1
17.05.2016 Интернет-трафик в сети «МегаФон» в Приамурье вырос на 1000% за 5 лет 1
28.04.2016 МТС покажет жителям Приамурья в два раза больше каналов в HD-качестве 1
05.02.2016 «МегаФон» сделал доступными услуги 4G-интернета еще для 140 000 жителей Амурской области 1
29.01.2016 «МегаФон» улучшил качество связи в 12 районах Амурской области в 2015 г. 1
14.08.2015 «МегаФон» улучшил качество связи в семи районах Амурской области 1
11.02.2015 ТТК построил более 70 км сетей доступа в 2014 г. в Забайкальском крае и Амурской области 1
21.01.2015 ТТК подключил 70 тыс. абонентов в Забайкальском крае и Амурской области 1
11.12.2014 МТС запустила сеть 4G на космодроме «Восточный» 1
24.11.2014 Новый ЦОД «Азиатско-Тихоокеанского банка» оснащен оборудованием Schneider Electric 1
07.08.2014 Первый в истории российский почтовый поезд отправился из Москвы во Владивосток 1
01.07.2014 В Крыму и Севастополе началось вещание российских мультиплексов 1
24.04.2014 МТС в 4 раза увеличила число абонентов цифрового ТВ в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири 1
21.02.2014 МТС в 2013 г. на треть увеличила протяженность ВОЛС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири 1
14.02.2014 МТС на 60% расширила фиксированную сеть на Востоке России 1
11.02.2014 МТС развивает сеть LTE в Амурской области 1
30.01.2014 МТС обеспечит мобильной связью Правительство Амурской области 2
05.11.2013 МТС запускает цифровое телевидение в Приамурье 1
09.10.2013 МТС запустила сеть LTE в Амурской области 1
28.08.2013 Операторы связи обеспечивают стабильную работу сетей в зоне чрезвычайной ситуации на Дальнем Востоке 1
31.05.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Амурской области на 28% 1
29.03.2013 МТС увеличила число корпоративных клиентов фиксированных услуг на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири на 50% 1

Публикаций - 57, упоминаний - 64

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15401 28
МегаФон 10513 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2122 4
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 4
Ростелеком 10777 3
Cisco Systems 5327 3
Huawei 4472 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 384 1
Yandex - Яндекс 9018 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 408 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9413 1
Schneider Electric 605 1
Sony 6712 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 1
Ниеншанц 124 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 96 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1222 2
Международный аэропорт Благовещенск имени Н. Н. Муравьёва-Амурского 6 1
Мера Репоннен 2 1
РусГидро - Бурейская ГЭС 13 1
РЖД - Российские железные дороги 2054 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8661 1
Почта России ПАО 2322 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 387 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 56 1
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 22 1
РЖД ЗабЖД - Забайкальская железная дорога 9 1
Телефон.Ру 92 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 167 2
Администрация Барнаула 16 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1294 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2820 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 52 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 39 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5901 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60454 25
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9250 19
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9905 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29465 15
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4956 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 13
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9737 13
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9619 9
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1610 8
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6799 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26014 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26407 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17724 6
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HSDPA Dual Carrier 85 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3865 2
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 728 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 338 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6132 3
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 110 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
МТС ВОЛС 19 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 330 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 647 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 97 1
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 23 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 37 1
Schneider Electric InRow 26 1
ФНП РФ - ЕИСН - Единая информационная система нотариата 21 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 43 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 1
МТС 3G-сеть 121 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 36 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 318 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11521 1
N+1 - Издание 184 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 139 1
БГПУ - Благовещенский государственный педагогический университет 5 1
АмГУ - Амурский государственный университет 11 1
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