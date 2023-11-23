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МТС запустила сеть LTE в шести поселках Амурской области

МТС сообщила о запуске сети LTE в шести поселках Амурской области. В результате проведенных работ более 2 тыс. селян получили мобильную связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС.

Cела Солнечное, Успеновка, Троицкое, Луговое и Камышенка Ивановского, Белогорского и Завитинского округов получили высокоскоростной мобильный интернет от МТС. На этих территориях сосредоточены основные региональные хозяйства, где выращивают сою – главную сельскохозяйственную культуру области. По объемам производства сои Амурская область занимает первое место в стране.

Наличие сети LTE позволит фермерам активно осваивать электронные площадки для продажи урожая, заказывать через интернет доставку сельхозоборудования и удобрений. А местные жители смогут на высокой скорости пользоваться привычными цифровыми сервисами – общаться по видеосвязи в социальных сетях, загружать фото и видео, совершать покупки на маркетплейсах, смотреть фильмы и сериалы.

«МТС продолжает работу по улучшению качества связи в небольших населенных пунктах области по программе устранения цифрового неравенства. Только за последние два года почти 80 малочисленных и отдаленных населенных пунктов получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету. Теперь их жители имеют возможность удаленно решать вопросы при помощи госуслуг, записываться на прием в медицинские, социальные учреждения и пользоваться банковскими приложениями. Сегодня более 98% жителей региона имеют доступ к экосистемным сервисам МТС, и мы продолжаем расширять географию, закрывая «белые пятна» на карте области», – сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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