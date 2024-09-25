Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС модернизировала телеком-инфраструктуру для будущего семеноводческого центра в пригороде Белогорска

МТС провела комплекс работ по модернизации телеком-инфраструктуры в селе Пригородное Белогорского округа. Благодаря чему скорость мобильного интернета для жителей села и работников аграрных предприятий выросла на 50%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Пригородном расположено крупное аграрное предприятие, засевающее порядка 24 тыс. гектаров полей. Компания специализируется на выращивании сои и зерновых, на долю бобовых приходится более половины собственных посевных площадей. В ближайших планах компании возведение комплексного селекционно-семеноводческого центра мощностью 4,9 тыс. тонн семян.

Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro
Цифровизация

Обновленная LTE-сеть МТС покрывают всю территорию села и производственные площади сельхозпредприятия. Аграрии получили возможность использовать скоростной мобильный интернет на этапе строительства для координации работ и логистики, а с запуском семеноводческого центра подключать умные датчики для контроля климата, видеонаблюдение и счетчики коммунальных ресурсов.

«Современное производство и развитие любой компании невозможно без использования телеком-инфраструктуры. Цифровые технологии позволяют снизить издержки, оптимизировать производственные мощности, подключить мониторинг грузов и сократить время простоя транспорта. Модернизируя сеть LTE, мы помогаем амурскому бизнесу встраивать современные информационные технологии в действующее производство. Изменяется и качество жизни сельчан, которые могут использовать все преимущества экосистемы МТС для учебы, работы и развлечений даже в часы пиковой нагрузки на сеть», - отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Токарев, «Инферит Клаудмастер»: FinOps-практики снижают расходы на управление облачными сервисами на 30%

Сотовый оператор Крыма и новых регионов незаметно сменил владельца

Контроль на 360˚: как DLP должна встраиваться в работу компании

У Veon не хватило акций, чтобы премировать собственного гендиректора

Алексей Котов, OpenYard: «Мы изначально хотели делать качественный продукт для задач бизнеса, а уже затем представлять его на рынке»

Турецкий сотовый оператор смог уйти из Украины с полумиллиардом долларов

Конференции

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: