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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171203
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Рытиков Александр


19.03.2025 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
19.03.2025 CNews приглашает принять участие в конференции «Унифицированные коммуникации 2025» 1 апреля 2025 года 1
05.11.2013 МТС запускает цифровое телевидение в Приамурье 1
05.04.2012 МТС обеспечила бесплатным Wi-Fi городские автобусы Благовещенска 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Рытиков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Сател 133 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12905 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 986 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13996 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12284 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6445 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7892 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13900 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi 331 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3513 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6084 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4000 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28055 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7129 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 339 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20842 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9363 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12615 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14494 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6476 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9415 1
МТС 3G-сеть 116 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 208 2
Россия - ДФО - Амурская область 751 2
Россия - РФ - Российская федерация 146308 2
Россия - УФО - Тюменская область 1173 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 927 1
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 55 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 1
Россия - СФО - Иркутская область 1123 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1678 1
Россия - СФО - Новосибирск 4349 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1588 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2691 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1495 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1483 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1167 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 939 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8695 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18821 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2629 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 577 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Образование в России 2231 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 144 2
Дальневосточный ГАУ ВО ФГБОУ - Дальневосточный государственный аграрный университет 5 1
БГПУ - Благовещенский государственный педагогический университет 3 1
АмГУ - Амурский государственный университет 7 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2042 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347681, в очереди разбора - 763246.
Создано именных указателей - 171203.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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