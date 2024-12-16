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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шикинов Александр



16.12.2024 Как соискатели выбирают одного из двух работодателей-конкурентов с одинаковыми вакансиями? 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
05.11.2024 MANGO OFFICE внедрила YandexGPT в сервис Речевая аналитика 1
17.10.2024 MANGO OFFICE приглашает на Mango Fresh «Как привлечь больше клиентов с меньшими затратами» 1
13.08.2024 MANGO OFFICE и Бизнес.Ру стали технологическими партнерами 1
08.08.2024 Как российские потребители оценивают общение с представителями компаний по телефону 1
08.08.2024 YCLIENTS и Mango Office оценили потенциал своей интеграции для салонов красоты и барбершопов 1
25.07.2024 Как соискатели выбирают крупные компании на собеседованиях с рекрутерами 1
24.07.2024 Каким будет будущее унифицированных коммуникаций в России 1
23.05.2024 «Ланит Омни» и Mango Office стали технологическими партнерами 1
31.01.2023 Softline заключила соглашение о партнерстве с Mango Office 1
30.09.2022 Mango Office расширила географию присутствия 1
20.10.2017 Решения «Манго Телеком» интегрированы в «1С:Управление нашей фирмой» 1
29.03.2017 Виртуальная АТС Mango Office интегрирована с retailCRM 1
17.11.2016 «Манго Телеком» интегрировал телефонию Mango Office c CRM «Битрикс24» 1
08.11.2016 «Манго Телеком» интегрировал телефонию Mango Office c amoCRM 1
07.10.2016 АТС «Манго телеком» научилась следить и анализировать, как менеджеры общаются с клиентами 1
21.04.2016 «Манго Телеком» расширяет возможности облачного колл-центра 1
13.08.2015 Mango Office адаптирует тарифную политику под изменившиеся потребности бизнеса 1
10.08.2015 В России начались продажи проводных SIP-телефонов Panasonic серии KX-HDV 1
23.07.2015 Mango Office запускает новый облачный продукт «Виртуальный номер» 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Шикинов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 8
8213 2
Ростелеком 9701 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
RetailCRM 31 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
Cisco Broadsoft UC 56 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Microsoft Corporation 24625 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Telegram Group 1983 1
Cisco Systems 5114 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Информтехника ГК 30 1
VK - YClients - УайКлаентс 39 1
Yandex - Яндекс 7340 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Ростелеком - TData - ТДата 24 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
CoWork - Коворкинг Платформ 17 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Комплит - Complete 94 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Ланит Омни 65 1
Сател 125 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Прогноз 1650 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Информтехника и Связь 35 1
Форус Банк 4 1
Саровбизнесбанк 6 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Кофемания 51 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
ФосАгро 126 1
LEGO 244 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 12
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 9
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Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 8
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 6
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2471 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 4
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SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 3
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 314 3
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Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 345 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 3
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 110 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 21
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 70 5
Qsoft amoCRM 107 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 2
МТС Exolve 67 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
Asterisk 77 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 47 1
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 27 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
X5 Group - X5 Rooms 1 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
Ростелеком - Светец - Svetets TMS - сервисная платформа 15 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Apple Face ID 209 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 5 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
НКТ - Р7-Команда 14 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 16 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
Актион МЦФЭР - Бизнес.ру - онлайн-сервис торгового и складского учета 6 1
Google Meet 45 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
Харитонов Александр 67 1
Школьников Николай 26 1
Тельный Андрей 4 1
Чанышев Владимир 10 1
Гордеев Михаил 6 1
Лямин Алексей 13 1
Абраменко Тимофей 9 1
Романов Роман 30 1
Иодковский Станислав 81 1
Галкин Николай 104 1
Шадаев Максут 1009 1
Урусов Виктор 127 1
Суровец Дмитрий 76 1
Геллерман Михаил 34 1
Апалькова Наталья 1 1
Шустрова Наталья 14 1
Богдашов Валерий 20 1
Пирогова Ирина 28 1
Лазуков Станислав 29 1
Ермаков Валерий 124 1
Панченко Иван 138 1
Григорян Александр 12 1
Глазков Александр 137 1
Кубарев Алексей 52 1
Попов Сергей 135 1
Мельникова Алиса 90 1
Нестеров Алексей 143 1
Биккужин Рамиль 42 1
Козырев Алексей 321 1
Шаповалов Александр 16 1
Шарак Андрей 62 1
Суворов Александр 19 1
Яресько Александр 10 1
Кирьянова Александра 135 1
Григорьев Александр 22 1
Пудов Дмитрий 41 1
Аниканова Мария 15 1
Кучеров Кирилл 25 1
Чижиков Михаил 21 1
Закоржевский Вячеслав 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 306 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 249 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 324 1
Россия - УФО - Свердловская область - Первоуральск 45 1
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 98 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 73 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 62 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 129 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Сарапул 49 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 45 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 58 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
Reference - Референс 184 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 47 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 53 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 252 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CNews AWARDS - награда 519 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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