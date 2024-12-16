Шикинов Александр
Шикинов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
|Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
|Харитонов Александр 67 1
|Школьников Николай 26 1
|Тельный Андрей 4 1
|Чанышев Владимир 10 1
|Гордеев Михаил 6 1
|Лямин Алексей 13 1
|Абраменко Тимофей 9 1
|Романов Роман 30 1
|Иодковский Станислав 81 1
|Галкин Николай 104 1
|Шадаев Максут 1009 1
|Урусов Виктор 127 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Геллерман Михаил 34 1
|Апалькова Наталья 1 1
|Шустрова Наталья 14 1
|Богдашов Валерий 20 1
|Пирогова Ирина 28 1
|Лазуков Станислав 29 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Панченко Иван 138 1
|Григорян Александр 12 1
|Глазков Александр 137 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Попов Сергей 135 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Биккужин Рамиль 42 1
|Козырев Алексей 321 1
|Шаповалов Александр 16 1
|Шарак Андрей 62 1
|Суворов Александр 19 1
|Яресько Александр 10 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Григорьев Александр 22 1
|Пудов Дмитрий 41 1
|Аниканова Мария 15 1
|Кучеров Кирилл 25 1
|Чижиков Михаил 21 1
|Закоржевский Вячеслав 30 1
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